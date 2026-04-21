Kinh tế

Chứng khoán 21-4: VN-Index bất ngờ "quay xe"

V.Vinh

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 21-4 chứng kiến một kịch bản "sáng nắng chiều mưa" khi VN-Index từ mức tăng hơn 20 điểm, đảo chiều giảm gần 4 điểm cuối phiên

Bước vào phiên giao dịch sáng 21-4, thị trường tiếp tục thừa hưởng đà tâm lý tích cực từ hôm trước. Nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup tiếp tục sắm vai trò "đầu tàu" gồng gánh điểm số.

Cặp đôi VIC và VHM đồng loạt tăng mạnh, có thời điểm ghi nhận mức bứt phá từ 4% đến 6%, đóng góp hơn 22 điểm và đưa VN-Index vượt qua mốc 1.860 điểm chỉ sau hơn 1 giờ giao dịch.

Bên cạnh sức nóng của Vingroup, tâm điểm của phiên sáng còn gọi tên cổ phiếu STB khi mã ngân hàng này bất ngờ tăng kịch trần (+6,9%), thu hút dòng tiền cuồn cuộn với lượng dư mua giá trần lên tới hàng triệu đơn vị.

Tuy nhiên, ngay từ phiên sáng, thị trường đã phát đi tín hiệu cảnh báo về trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khi điểm số tăng vọt nhưng sắc đỏ vẫn âm thầm lấn lướt trên bảng điện tử, cho thấy dòng tiền không có sự lan tỏa thực sự.

- Ảnh 1.

Sắc đỏ chiếm áp đảo trên sàn chứng khoán chiều 21-4

Bước sang phiên giao dịch buổi chiều, bức tranh thị trường chứng kiến một sự đảo chiều đột ngột. Khi VN-Index mang theo đà hưng phấn tiến sát về ngưỡng kháng cự 1.880 điểm, áp lực bán chốt lời xuất hiện, kéo phần lớn cổ phiếu trên thị trường đi xuống

Sự suy yếu diễn ra rõ rệt ở mọi nhóm ngành. Ngay cả những mã dẫn dắt thị trường trong phiên sáng như STB, VHM hay VIC cũng không thể trụ vững trước áp lực bán của các nhà đầu tư.

Đóng cửa ngày giao dịch, đà tăng của "anh cả" VIC bị thu hẹp đáng kể chỉ còn +1,4%, trong khi VHM gần như đánh mất toàn bộ thành quả khi chỉ còn nhích nhẹ +0,5%. Cổ phiếu STB cũng tuột mất sắc tím kịch trần, lùi về mức tăng +5,5%.

Khi các trụ cột không còn đủ sức nâng đỡ, thị trường lập tức trượt dốc. Chốt phiên 21-4, chỉ số VN-Index chính thức "quay xe" giảm 3,63 điểm (-0,20%), lùi về mốc 1.833,48 điểm. Rổ vốn hóa lớn VN30 cũng không thể trụ hạng, đóng cửa giảm 1,96 điểm (-0,10%) xuống 2.007,08 điểm.

Sự ảm đạm đồng pha xuất hiện trên cả hai sàn còn lại khi HNX-Index giảm khá sâu 4,06 điểm (-1,58%) lùi về 253,27 điểm, và UPCoM-Index giảm 0,41 điểm (-0,32%) xuống 129,08 điểm.

Cuối phiên, thị trường nghiêng hẳn về bên bán với sự áp đảo hoàn toàn của sắc đỏ. Thống kê cho thấy có tới 227 mã giảm giá, bỏ xa con số vỏn vẹn 99 mã duy trì được sắc xanh.

Thanh khoản trên sàn HoSE có sự cải thiện so với phiên trước nhưng chưa thực sự bùng nổ, ghi nhận tổng giá trị giao dịch đạt 24.615,06 tỉ đồng với hơn 856 triệu cổ phiếu được sang tay.

Làm tăng thêm sức ép cho thị trường là động thái giao dịch tiêu cực từ nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng với giá trị 377,85 tỉ đồng trên sàn HoSE (mua vào 3.039,18 tỉ đồng, nhưng xả hàng tới 3.417,03 tỉ đồng).

Theo giới quan sát, nhịp "quay xe" chóng vánh trong phiên 21-4 là một lời nhắc nhở đắt giá về rủi ro tiềm ẩn tại vùng đỉnh, đòi hỏi giới đầu tư phải thiết lập kỷ luật chốt lời chặt chẽ thay vì tâm lý mua đuổi (FOMO) ở giai đoạn nhạy cảm này.

Chứng khoán 20-4: Lý do cổ phiếu Vinhomes bật tăng kịch trần

(NLĐO) - Khép lại phiên giao dịch ngày 20-4, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục nối dài đà tăng điểm đầy ấn tượng

Lộ diện công ty chứng khoán lãi lớn nhất quý I/2026

(NLĐO)- Các công ty chứng khoán báo lãi đột biến quý I đa phần nhờ vào hoạt động đầu tư tài chính, hoạt động cho vay.

