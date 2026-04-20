Lộ diện công ty chứng khoán lãi lớn nhất quý I/2026

Các công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực, trong đó nổi bật là Công ty CP Chứng khoán SSI khi tiếp tục dẫn đầu thị trường về quy mô lợi nhuận và doanh thu.

Cụ thể, SSI ghi nhận lợi nhuận hợp nhất hơn 1.593 tỉ đồng, doanh thu hơn 3.295 tỉ đồng trong quý I/2026.

Tại thời điểm 31-3, công ty mẹ có tổng tài sản đạt 91.893 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu 38.531 tỉ đồng, tăng 24% so với cuối năm 2025.

Trong quý, SSI đã hoàn tất tăng vốn thêm 6.227 tỉ đồng thông qua chào bán hơn 415,18 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Các mảng hoạt động đều ghi nhận tăng trưởng rõ nét. Trong đó, mảng dịch vụ chứng khoán đạt doanh thu 1.682 tỉ đồng, chiếm khoảng 54% tổng doanh thu. Riêng các nghiệp vụ môi giới, lưu ký và tư vấn đầu tư mang về 633 tỉ đồng, tăng 93%.

Thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đạt 11,14%, tăng so với mức gần 10% cùng kỳ.

Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SSI - ông Nguyễn Duy Hưng phát biểu tại ĐHCĐ 2025

Đáng chú ý, hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tiếp tục là nguồn thu lớn, đạt gần 1.050 tỉ đồng, tăng 67%. Dư nợ cho vay và ứng trước đạt hơn 36.928 tỉ đồng, giảm nhẹ 5% so với đầu năm. Trong bối cảnh thị trường biến động, SSI cho biết đã chủ động kiểm soát rủi ro, duy trì quy mô dư nợ ở mức an toàn và không phát sinh nợ xấu.

Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư đạt 1.226 tỉ đồng, tăng 18% và đóng góp khoảng 39% tổng doanh thu.

Ở nhóm công ty chứng khoán khác, Công ty CP Chứng khoán HD cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng mạnh. Doanh thu hoạt động đạt gần 461 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 352 tỉ đồng, tăng gần 260% so với cùng kỳ.

Trong đó, lãi từ tài sản FVTPL đạt 358 tỉ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Tính đến cuối quý I/2026, danh mục FVTPL của HDS có giá gốc 1.942 tỉ đồng, trong đó 1.736 tỉ đồng là trái phiếu chưa niêm yết.

Tương tự, Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận doanh thu quý I đạt 201,9 tỉ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ hoạt động môi giới với doanh thu 54,8 tỉ đồng, tăng 66%, và hoạt động cho vay đạt 118,4 tỉ đồng, tăng 29%.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Dầu khí báo lãi trước thuế 32 tỉ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh quý I cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng rõ nét của nhóm công ty chứng khoán, trong bối cảnh thị trường tài chính tiếp tục biến động nhưng thanh khoản và nhu cầu đầu tư vẫn duy trì ở mức cao.