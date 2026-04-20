Chứng khoán 20-4: Lý do cổ phiếu Vinhomes bật tăng kịch trần

Tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng" tiếp diễn khi dòng tiền chỉ dồn lực kéo nhóm cổ phiếu Vingroup, khiến tài khoản của phần lớn nhà đầu tư "đứng im", trong bối cảnh khối ngoại vẫn miệt mài xả ròng.

Đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần (20-4), chỉ số VN-Index tăng mạnh 19,94 điểm (tương ứng mức tăng 1,10%), tự tin vươn lên mốc 1.837,11 điểm. Sức kéo chủ đạo giúp thị trường thăng hoa trong phiên này gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup.

Mã cổ phiếu VHM vươn lên trở thành "đầu tàu" dẫn dắt khi bứt phá mạnh mẽ 6,9%, đóng cửa trong sắc tím tại mức giá 145.100 đồng/cổ phiếu. Sự thăng hoa của VHM đã một mình đóng góp tới 8,16 điểm cho đà tăng của chỉ số chung.

Đáng chú ý, cổ phiếu VHM bứt phá sau khi Công ty CP Vinhomes (VHM) công bố điều chỉnh tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngay trước ngày dự kiến tổ chức ngày 21-4.

Theo đó, mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2026 được nâng lên lần lượt 285.000 tỉ đồng và 60.000 tỉ đồng, tăng tương ứng 14% và 20% so với kế hoạch ban đầu. Như vậy, chỉ sau khoảng 3 tuần kể từ khi lần đầu công bố tài liệu, doanh nghiệp đã bổ sung 35.000 tỉ đồng doanh thu và 10.000 tỉ đồng lợi nhuận vào kế hoạch năm.

Sự hưng phấn lan tỏa tích cực sang các cổ phiếu cùng "họ", với VIC tăng 1,6% lên 191.000 đồng/cổ phiếu, VPL tăng 3% lên 85.300 đồng và VRE tăng 3% lên 29.450. Chỉ riêng mã VIC cũng đã tiếp sức thêm 5,06 điểm vào rổ chỉ số.

Khối ngoại kiên trì duy trì trạng thái bán ròng với giá trị 604,91 tỉ đồng trên sàn HoSE.

Sự trỗi dậy của Vingroup, kết hợp cùng lực đỡ từ một số mã như VCB (+1%), GEE (+7%) hay HDB (+2,7%), đã giúp nhóm vốn hóa lớn VN30 ghi nhận mức tăng ấn tượng 20,93 điểm (+1,05%), chốt phiên tại 2.009,04 điểm.

Dù chỉ số chung bứt phá gần 20 điểm nhưng niềm vui lại không trọn vẹn với phần đông giới đầu tư. Bởi, đằng sau sự bứt phá mạnh mẽ của chỉ số VN-Index, bức tranh toàn cảnh lại bộc lộ sự phân hóa sâu sắc với 154 mã tăng và 147 mã giảm.

Minh chứng rõ nét nhất là sự phân pha giữa các sàn giao dịch. Trong khi VN-Index tăng vọt, chỉ số HNX-Index lại quay đầu giảm 2,67 điểm (-1,03%) lùi về 257,33 điểm, cho thấy sự suy yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Tại sàn HoSE, phần lớn các cổ phiếu còn lại trên thị trường chỉ dao động với biên độ hẹp quanh mức tham chiếu hoặc chìm trong sắc đỏ.

Nhìn vào nhóm ngân hàng, ngoại trừ HDB, TCB hay VCB duy trì được đà tăng nhẹ, các "ông lớn" khác như VPB, BID, STB, MBB đều không thể giữ được sắc xanh. Áp lực chốt lời cũng xuất hiện cục bộ ở hàng loạt các mã có sức ảnh hưởng khác như BSR, GAS, GVR hay VJC, tạo lực cản kìm hãm thị trường. Hệ quả là tài sản của nhiều nhà đầu tư gần như không biến động, thậm chí sụt giảm bất chấp VN-Index thiết lập đỉnh cao mới.

Trong một phiên giao dịch mà điểm số tăng mạnh, dòng tiền lại chưa cho thấy sự bùng nổ tương xứng. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE chỉ đạt 20.048,04 tỉ đồng, với tổng khối lượng đạt hơn 653,5 triệu đơn vị được sang tay, thấp nhất từ đầu tháng 4 đến này.

Thanh khoản duy trì ở mức trung bình phản ánh tâm lý e dè, thận trọng của một bộ phận dòng tiền đứng ngoài khi thị trường phụ thuộc quá nhiều vào một vài cổ phiếu trụ.

Điểm trừ lớn tiếp tục đến từ động thái của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại kiên trì duy trì trạng thái bán ròng với giá trị 604,91 tỉ đồng trên HoSE. Cụ thể, khối này giải ngân mua vào 2.547,74 tỉ đồng nhưng lại mạnh tay xả hàng với giá trị lên tới 3.152,65 tỉ đồng. Động thái miệt mài rút vốn của khối ngoại tiếp tục là một rào cản tâm lý không nhỏ đối với các nhà đầu tư nội địa.

Việc VN-Index tiếp đà bứt phá nhờ lực kéo "độc diễn" từ Vingroup đang đặt ra bài toán khó về tính bền vững của dòng tiền. Trong bối cảnh phân hóa khắc nghiệt hiện tại, giới chuyên môn khuyến nghị nhà đầu tư cần cẩn trọng rà soát danh mục, tránh cuốn theo đà tăng của chỉ số chung mà bỏ qua những yếu tố cơ bản của từng cổ phiếu cụ thể.



