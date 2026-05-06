Chứng khoán 6-5: VN-Index bứt phá, tiến sát mốc 1.900 điểm

Sự dẫn dắt mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu chứng khoán đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực ra toàn thị trường, giúp VN-Index tự tin hướng về vùng đỉnh cao mới bất chấp áp lực xả hàng nghìn tỉ của khối ngoại.

Nổi bật nhất trên bảng điện tử là các mã như VIX và HCM khi đồng loạt khoác "áo tím" kịch trần, ghi nhận mức tăng xấp xỉ 7%. Các mã cùng ngành khác cũng đua nhau khởi sắc, điển hình như SHS tăng 4,8%, SSI tăng 4,4%, và VND tăng 4,1%.

Động lực từ nhóm chứng khoán đóng vai trò như một "ngòi nổ", thổi bùng sự tự tin cho giới đầu tư và kích thích dòng tiền lan rộng sang các nhóm ngành xương sống khác như ngân hàng, thép, bất động sản và xây dựng.

Đóng cửa ngày giao dịch, chỉ số VN-Index tăng mạnh 16,35 điểm (tương đương +0,87%), chính thức khép lại phiên ở mốc 1.891,20 điểm và tiến rất sát tới ngưỡng kháng cự tâm lý 1.900 điểm và chỉ còn cách đỉnh lịch sử một vài điểm. Sự khởi sắc cũng hiện diện trên các sàn còn lại khi HNX-Index tăng 1,04 điểm (+0,42%) lên 248,46 điểm, và UPCoM-Index nhích 0,39 điểm (+0,31%) lên 127,65 điểm.

Sức nóng từ nhóm chứng khoán nhanh chóng tạo hiệu ứng domino tích cực. Tại nhóm ngân hàng, dòng tiền nhập cuộc khá tốt giúp STB tăng 3,5%, LPB tăng 2,7%, ACB tăng 2,2%, và EIB tăng 2,1%. Nhóm thép cũng đóng góp vào đà tăng chung với NKG tiến 2,1% và "anh cả" HPG nhích nhẹ 1,1%. Ở nhóm năng lượng, cổ phiếu POW thu hút sự chú ý khi bứt phá mạnh 5,13%.

Bức tranh thị trường ghi nhận sự áp đảo hoàn toàn của phe mua. Thống kê độ rộng thị trường cho thấy có tới 202 mã tăng giá, bỏ xa con số 110 mã giảm và 64 mã đứng giá. Phân bổ dòng tiền cũng chỉ ra sự chênh lệch lớn, với hơn 15.366 tỉ đồng đổ vào các mã tăng, trong khi các mã giảm chỉ chịu áp lực bán khoảng 4.756 tỉ đồng.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức khá với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 875 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 23.825 tỉ đồng. Rổ vốn hóa lớn VN30 cũng tăng mạnh 21,11 điểm (+1,04%), chốt phiên tại 2.053,41 điểm.

Nhóm Vingroup "nghỉ ngơi" Mặc dù thị trường bứt phá mạnh mẽ, hành trình tiến sát mốc 1.900 điểm của VN-Index không hoàn toàn bằng phẳng. Điểm cản đáng kể nhất trong phiên hôm nay đến từ sự chững lại của nhóm cổ phiếu Vingroup - vốn là trụ đỡ quen thuộc trong các nhịp tăng trước đó. Các mã thuộc nhóm này trải qua một nhịp điều chỉnh nhẹ với VIC đứng giá tham chiếu (0%) và VHM lùi nhẹ 0,1%. Ngoài ra, trong nhóm bất động sản, cổ phiếu NVL cũng đi ngược dòng thị trường khi chịu áp lực bán khá mạnh, lùi sâu 3,7%. Bên cạnh sự nghỉ ngơi của một số trụ cột, VN-Index còn phải đối mặt với áp lực xả hàng bền bỉ từ nhà đầu tư nước ngoài. Bất chấp đà hưng phấn của dòng tiền nội, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh tay với giá trị lên tới hơn 1.106 tỉ đồng trên sàn HoSE. Cụ thể, khối này giải ngân mua vào 2.813,86 tỉ đồng nhưng lại bán ra tới 3.920,56 tỉ đồng.



