Lý do các ngân hàng, công ty chứng khoán muốn "đặt chỗ" ở Trung tâm Tài chính quốc tế

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, riêng trong lĩnh vực ngân hàng, mùa đại hội cổ đông thường niên năm 2026, có tới 7 ngân hàng thông qua chủ trương thành lập ngân hàng con 100% vốn sở hữu tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Các ngân hàng này gồm Vietcombank, HDBank, SHB, MB, TPBank, LPBank và Nam A Bank; riêng VietinBank vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.

Không chỉ ngân hàng, nhiều công ty chứng khoán cũng "đặt chỗ" tại VIFC.

Cụ thể, Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC) mới đây đã thông qua chủ trương thành lập công ty TNHH một thành viên do HSC sở hữu 100% vốn, với quy mô vốn điều lệ dự kiến khoảng 800 tỉ đồng.

HSC sẽ tham gia với tư cách thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC).

Theo lãnh đạo HSC, việc hiện diện tại VIFC-HCMC sẽ giúp công ty mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn, khách hàng và đối tác quốc tế; đồng thời tận dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hướng tới các chuẩn mực vận hành và quản trị theo thông lệ quốc tế. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của công ty trong dài hạn.

Một công ty chứng khoán khác là Chứng khoán DNSE cũng đã thông qua chủ trương thành lập công ty chứng khoán tại VIFC dưới hình thức công ty TNHH một thành viên.

Doanh nghiệp này dự kiến cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ trong lĩnh vực chứng khoán như môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý quỹ và các dịch vụ liên quan, bao gồm cả chứng khoán phái sinh.

Trước đó, DNSE đã đầu tư vào Công ty CP Tài sản số Việt Nam (VNDA) với tỉ lệ 1%, bước đầu triển khai chiến lược tham gia và phát triển trong lĩnh vực tài sản số, đón đầu các xu hướng mới của thị trường tài chính.

Vì sao phải thành lập pháp nhân tại VIFC?

Theo tìm hiểu, Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam quy định rõ điều kiện tham gia của các thành viên.

Cụ thể, nhà đầu tư là ngân hàng nước ngoài hoặc ngân hàng thương mại trong nước phải thiết lập hiện diện tại Trung tâm tài chính quốc tế theo một trong các hình thức được quy định tại khoản 1, Điều 17 của nghị quyết.

Đối với lĩnh vực chứng khoán, nhà đầu tư phải thành lập pháp nhân dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các tổ chức này chỉ được cung cấp dịch vụ trong phạm vi Trung tâm tài chính quốc tế và thị trường nước ngoài.

Các thành viên khi tham gia sẽ được cấp mã số định danh riêng và ghi nhận vào sổ đăng ký thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế. Mã số này có giá trị tương đương mã số doanh nghiệp trong hệ thống đăng ký kinh doanh.

Khi trở thành thành viên của VIFC, các ngân hàng, công ty chứng khoán và nhà đầu tư sẽ được hưởng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù như quy định riêng về ngoại hối, hoạt động ngân hàng, huy động vốn, ưu đãi thuế và phát triển tài chính xanh.

Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, các lĩnh vực như fintech, blockchain và tài chính số đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư vào trung tâm này. Đáng chú ý là các mô hình mới như token hóa tài sản, sàn giao dịch tài sản số và sandbox (khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát) cho các sản phẩm tài chính mới.

Đến nay, tổng nguồn vốn đăng ký và cam kết đầu tư vào VIFC-HCMC đạt khoảng 19,1 tỉ USD. Tuy nhiên, để hiện thực hóa dòng vốn này, nhà đầu tư vẫn đặc biệt quan tâm đến các yếu tố như khả năng chuyển đổi ngoại tệ, cơ chế hồi hương vốn và tính ổn định của khung pháp lý.