Kinh tế

Chứng khoán giảm, tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng vẫn tăng mạnh, vào tốp 100 thế giới

V.Vinh - Lê Tỉnh

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán đỏ lửa, VN-Index mất gần 8 điểm nhưng tài sản của các tỉ phú Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn tiếp tục tăng mạnh

Phiên giao dịch ngày 25-11 khép lại trong trạng thái tiêu cực khi áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường, kéo các chỉ số chìm trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 25-11 trong sắc đỏ khi VN-Index giảm 7,62 điểm, tương đương 0,46%, lùi về 1.660,36 điểm. Áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành khiến chỉ số suy yếu ngay từ đầu phiên và không thể phục hồi trong suốt thời gian giao dịch.

Thanh khoản phiên này bật tăng mạnh so với các phiên trước, với 912,56 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, đạt giá trị hơn 26.956 tỉ đồng, mức cao nhất trong nhiều phiên gần đây. Dòng tiền tăng lên nhưng chủ yếu tập trung chiều bán khi sắc đỏ chiếm áp đảo ở 248 mã, chỉ có 75 mã tăng.

Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh giữa Thị trường chứng khoán giảm - Ảnh 1.

Nhà đầu tư lo lắng khi sắc đỏ lan rộng trên thị trường

Trong nhóm VN30, chỉ số giảm 6,76 điểm về mức 1.909,6 điểm, cho thấy nhóm vốn hóa lớn cũng chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt. Nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép và bất động sản đồng loạt giảm. Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng mạnh. 

Riêng trên HOSE, khối nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 340 tỉ đồng trong phiên 25-11. Trong đó, nhiều cổ phiếu bị xả mạnh như SSI bị bán ròng hơn 192 tỉ đồng, VHM gần 124 tỉ đồng, VIC hơn 136 tỉ đồng, VRE hơn 79 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, HDB, VNM, HPG và FPT nằm trong nhóm được khối ngoại mua ròng, lần lượt từ 60 đến hơn 162 tỉ đồng.

Theo giới phân tích, phiên giảm điểm dù không tạo ra sự hoảng loạn diện rộng nhưng phản ánh xu hướng điều chỉnh ngắn hạn khi thị trường liên tục thất bại trước các vùng kháng cự kỹ thuật. Với việc khối ngoại duy trì bán ròng mạnh và tâm lý thận trọng bao trùm, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong các phiên tới, chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ dòng tiền lớn và thông tin vĩ mô.

Trong bối cảnh ảm đạm của thị trường, cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup tiếp tục duy trì sắc xanh, khi tăng 3.500 đồng (+1,46%) đóng cửa ở mức 243.000 đồng/cỏ phiếu, mức cao nhất từ trước đến nay.

Với mức giá này, tạp chí Forbes định giá tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, hiện lên tới 22,5 tỉ USD, tăng thêm 1,3 tỉ USD so với lần cập nhật gần nhất và cao hơn hơn gấp ba lần so với đầu năm 2025. Với mức tài sản này, ông Vượng hiện xếp thứ 100 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Ngoài ra, giá trị vốn hóa Vingroup đang xấp xỉ 950.000 tỉ đồng, dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam và gần gấp đôi vốn hóa cổ phiếu xếp sau là Vietcombank (VCB).

Cổ phiếu VJC cũng tiếp tục gây chú ý khi bứt phá mạnh, tăng 14,30 đồng, tương đương 6,98%, lên 219,10 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên tăng mạnh thứ ba liên tiếp của mã này, nối dài chuỗi phục hồi ấn tượng bắt đầu từ giữa tuần trước.

Tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh giữa Thị trường chứng khoán giảm - Ảnh 2.

Tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo tăng hơn 9% trong phiên 25-11 theo định giá của Forbes.

Khối lượng giao dịch đạt hơn 3,21 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 684 tỉ đồng, cho thấy dòng tiền lớn tiếp tục đổ vào nhóm hàng không – du lịch. Trước đó, phiên 24-11, VJC cũng tăng 5,24%, còn ngày 20-11 ghi nhận mức tăng tương đương 6,97%, cho thấy xu hướng hồi phục diễn ra bền bỉ.

Chứng khoán 24-11: VN-Index tăng mạnh nhưng sắc đỏ vẫn áp đảo thị trường

Chứng khoán 24-11: VN-Index tăng mạnh nhưng sắc đỏ vẫn áp đảo thị trường

(NLĐO) - VN-Index đầu tuần tăng gần 1% nhưng áp lực bán vẫn bao trùm nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, khiến thị trường diễn ra kịch bản phân hóa "xanh vỏ đỏ lòng".

Chứng khoán "tăng trong nghi ngờ", dự báo mới nhất cho tuần tới

(NLĐO) – Thị trường chứng khoán đóng cửa 2 tuần liên tiếp trong sắc xanh, mở ra kỳ vọng phục hồi trong tuần tới.

Chứng khoán sắp được mua bán trong ngày, nhà đầu tư làm gì để tránh lỗ?

(NLĐO) - Khi thị trường áp dụng chứng khoán chờ về và T+0, thanh khoản tăng mạnh, giúp nhà đầu tư có nhiều cơ hội nhưng cũng cần "phòng thủ" để tránh rủi ro

nhà đầu tư nước ngoài bất động sản thị trường chứng khoán tập đoàn vingroup cổ phiếu ngân hàng Phạm Nhật Vượng Tạp chí Forbes
