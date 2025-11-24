HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán 24-11: VN-Index tăng mạnh nhưng sắc đỏ vẫn áp đảo thị trường

AI - V.Vinh

(NLĐO) - VN-Index đầu tuần tăng gần 1% nhưng áp lực bán vẫn bao trùm nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, khiến thị trường diễn ra kịch bản phân hóa "xanh vỏ đỏ lòng".

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần mới (24-11) với một phiên giao dịch đầy hưng phấn về mặt chỉ số nhưng lại tiềm ẩn nhiều dấu hiệu phân hóa sâu sắc.

Kết phiên, VN-Index tăng mạnh 13,05 điểm, tương đương 0,79%, đóng cửa tại mốc 1.667,98 điểm. Mức tăng này giúp chỉ số chính gần chạm tới vùng kháng cự tâm lý 1.680 điểm.

- Ảnh 1.

VN-Index tiến sát 1.670 điểm khi cổ phiếu trụ kéo mạnh

Đà tăng của chỉ số gần như được dẫn dắt tuyệt đối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, hay còn gọi là nhóm "trụ". Bằng chứng là rổ VN30 ghi nhận hiệu suất vượt trội hơn hẳn so với thị trường chung, tăng tới 16,47 điểm (0,87%), chốt phiên ở mức 1.916,36 điểm.

Dòng tiền thông minh được cho là đã tìm đến các mã Blue-chips đầu ngành, đặc biệt là những cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận bền vững và được kỳ vọng lớn vào câu chuyện nâng hạng thị trường.

Tuy nhiên, sự hứng khởi này không lan tỏa tới toàn bộ thị trường. Ghi nhận trên sàn HoSE, số mã giảm điểm (186 mã) vẫn áp đảo so với số mã tăng điểm (123 mã), củng cố kịch bản "xanh vỏ đỏ lòng". Điều này hàm ý rằng, dù chỉ số tăng, đa phần các cổ phiếu Midcap và Penny vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh hoặc bị rút vốn.

Nhóm tài chính – ngân hàng giao dịch kém sắc khi nhiều mã như SHB, VND, STB tiếp tục giảm nhẹ. Ngược lại, cổ phiếu bất động sản trở thành tâm điểm khi VRE, NVL, KHG, VHM đồng loạt tăng, trong đó VRE bật gần 7%, đóng góp đáng kể cho đà tăng VN-Index. Một số mã thuộc nhóm công nghệ, thủy sản và chăn nuôi cũng thu hút dòng tiền, thể hiện sự dịch chuyển sang các ngành ít chịu ảnh hưởng của biến động quốc tế.

Sự đối lập này thể hiện rõ rệt nhất tại sàn Hà Nội. Trong khi HoSE rực sắc xanh, HNX-Index lại ghi nhận mức giảm đáng kể 1,91 điểm, tương đương 0,73%. Đây là một tín hiệu cho thấy tâm lý nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ đang trở nên thận trọng hơn, có thể do việc chốt lời hoặc chuyển dịch dòng vốn sang các mã an toàn thuộc VN30.

Về thanh khoản, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt hơn 17.217 tỷ đồng. Mức thanh khoản này được đánh giá là vừa phải và đủ để duy trì đà tăng của chỉ số, nhưng chưa đủ để tạo ra một phiên bùng nổ, khẳng định xu hướng tăng trên diện rộng.

Giới phân tích nhận định phiên giao dịch hôm nay cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy tại vùng giá cao, với động lực đến từ sự dẫn dắt của các "ông lớn" như VIC, VNM (theo thông tin thị trường trong ngày), giúp thị trường vượt qua những rung lắc kỹ thuật.

Tuy nhiên, với việc chỉ số đang tiến gần đến vùng kháng cự quan trọng 1.700 điểm và sự phân hóa ngày càng rõ nét, nhà đầu tư cần duy trì sự thận trọng. Dòng tiền chưa lan tỏa rộng là rủi ro lớn nhất, báo hiệu rằng áp lực chốt lời tại nhóm cổ phiếu trụ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, gây ra sự điều chỉnh đột ngột cho VN-Index trong những phiên tiếp theo.

Tin liên quan

Chứng khoán "tăng trong nghi ngờ", dự báo mới nhất cho tuần tới

Chứng khoán "tăng trong nghi ngờ", dự báo mới nhất cho tuần tới

(NLĐO) – Thị trường chứng khoán đóng cửa 2 tuần liên tiếp trong sắc xanh, mở ra kỳ vọng phục hồi trong tuần tới.

Chứng khoán sắp được mua bán trong ngày, nhà đầu tư làm gì để tránh lỗ?

(NLĐO) - Khi thị trường áp dụng chứng khoán chờ về và T+0, thanh khoản tăng mạnh, giúp nhà đầu tư có nhiều cơ hội nhưng cũng cần "phòng thủ" để tránh rủi ro

Chứng khoán lấy lại sắc xanh, cổ phiếu hàng không của tỉ phú Nguyễn Phương Thảo tăng kịch trần

(NLĐO) - Sự trở lại mua ròng của khối ngoại là yếu tố then chốt củng cố tâm lý, tạo cơ sở để thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tích lũy tích cực

