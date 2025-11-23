Chứng khoán "tăng trong nghi ngờ", dự báo mới nhất cho tuần tới

Tuần giao dịch từ 17-11 đến 21-11, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi trong thận trọng khi VN-Index kết tuần tại 1.654,93 điểm, tăng 19,47 điểm, tương đương 1,19% so với tuần trước. Chỉ số VN30 cũng tiến 1,51%, lên 1.899 điểm, sát mốc kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Dù điểm số cải thiện, thanh khoản vẫn là điểm trừ lớn khi khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp (chỉ đạt khoảng 42,7% trung bình 20 tuần), phản ánh tâm lý "nghi ngờ" của dòng tiền. Khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi bán ròng gần 1.900 tỉ đồng trên HOSE.

Điểm sáng nâng đỡ thị trường đến từ nhóm bất động sản (đặc biệt là họ Vingroup: VIC, VHM) và công nghệ, trong khi nhóm ngân hàng (VCB, TCB, BID) chịu áp lực điều chỉnh, khiến chỉ số rung lắc quanh vùng hỗ trợ 1.640 điểm.

Nhóm cổ phiếu Viettel, chứng khoán, phân bón - hóa chất và dầu khí tiếp tục điều chỉnh; trong khi nhóm công nghệ - viễn thông vốn hóa nhỏ, bất động sản, thủy sản, chăn nuôi… ghi nhận sự khởi sắc nhờ dòng tiền quay trở lại.



Theo Công ty Chứng khoán SHS, thanh khoản tăng cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển giữa các nhóm ngành. Nhà đầu tư tìm đến những mã cơ bản tốt, có kết quả kinh doanh tích cực, còn các mã mang tính đầu cơ cao tiếp tục chịu áp lực chốt lời. Điểm trừ lớn là khối ngoại bán ròng tuần thứ 17 liên tiếp, tổng giá trị hơn 1.897 tỉ đồng trên HOSE. Tuy nhiên, SHS kỳ vọng đà bán ròng có thể sớm chững lại khi tỷ trọng giao dịch của khối ngoại hiện chỉ còn khoảng 15% tổng thị trường.

VN-Index chốt tuần tăng giá thứ 2 liên tiếp, vượt mốc 1.650 điểm

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia phân tích Công ty chứng khoán Pinetree, nhận định hai tuần gần đây VN-Index có xu hướng hồi phục nhưng thị trường vẫn nằm trong trạng thái "tăng trong nghi ngờ". Thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền bên ngoài đang do dự, trong khi bên nắm giữ cổ phiếu chờ giá tốt hơn để giảm lỗ. Giai đoạn hồi phục vừa qua, dòng tiền chủ yếu tập trung vào các nhóm đã bị "bỏ quên" từ đầu năm như dầu khí, công nghệ, bất động sản khu công nghiệp.

Theo dự báo của Pinetree, VN-Index vẫn trong xu hướng tích lũy 1.580 – 1.680 điểm sau nhịp điều chỉnh từ vùng đỉnh gần 1.800 điểm. Diễn biến kém tích cực của chứng khoán thế giới, lo ngại về bong bóng AI, rủi ro lạm phát Mỹ hay khả năng FEDI giữ nguyên lãi suất có thể gây áp lực khiến thị trường trong nước tiếp tục giảm đầu tuần tới, trước khi bước vào giai đoạn tăng ổn định hơn.

Ông Phong khuyến nghị nhà đầu tư tránh mua đuổi lúc này để hạn chế rủi ro FOMO. "Cần kiên nhẫn chờ phiên bứt phá vượt 1.680 điểm với thanh khoản lớn. Đồng thời hạn chế bắt đáy nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản vì xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc và các nhóm này cần thêm thời gian tích lũy" - ông nói.

SHS lưu ý thêm rằng với danh mục cổ phiếu có khả năng hưởng lợi khi Việt Nam nâng hạng thị trường, nhà đầu tư vẫn phải đánh giá kỹ nền tảng doanh nghiệp, triển vọng hoạt động trong năm 2026 thay vì chạy theo kỳ vọng ngắn hạn.

Về triển vọng dài hạn, bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ UOBAM Việt Nam, cho rằng các chỉ số vĩ mô tích cực trong 10 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2025 đang tạo nền tảng tốt cho thị trường. Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết năm 2026 được dự phóng tăng 16–20%, mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho thị trường chứng khoán. Vì vậy, nhà đầu tư cá nhân nên ưu tiên chiến lược trung và dài hạn, thay vì quá lo lắng trước các nhịp điều chỉnh ngắn hạn.





