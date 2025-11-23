Chứng khoán "tăng trong nghi ngờ", dự báo mới nhất cho tuần tới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán "tăng trong nghi ngờ", dự báo mới nhất cho tuần tới

Tin-ảnh: Thái Phương

(NLĐO) – Thị trường chứng khoán đóng cửa 2 tuần liên tiếp trong sắc xanh, mở ra kỳ vọng phục hồi trong tuần tới.

Tuần giao dịch từ 17-11 đến 21-11, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi trong thận trọng khi VN-Index kết tuần tại 1.654,93 điểm, tăng 19,47 điểm, tương đương 1,19% so với tuần trước. Chỉ số VN30 cũng tiến 1,51%, lên 1.899 điểm, sát mốc kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

TIN LIÊN QUAN

Dù điểm số cải thiện, thanh khoản vẫn là điểm trừ lớn khi khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp (chỉ đạt khoảng 42,7% trung bình 20 tuần), phản ánh tâm lý "nghi ngờ" của dòng tiền. Khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi bán ròng gần 1.900 tỉ đồng trên HOSE. 

Điểm sáng nâng đỡ thị trường đến từ nhóm bất động sản (đặc biệt là họ Vingroup: VIC, VHM) và công nghệ, trong khi nhóm ngân hàng (VCB, TCB, BID) chịu áp lực điều chỉnh, khiến chỉ số rung lắc quanh vùng hỗ trợ 1.640 điểm.

Nhóm cổ phiếu Viettel, chứng khoán, phân bón - hóa chất và dầu khí tiếp tục điều chỉnh; trong khi nhóm công nghệ - viễn thông vốn hóa nhỏ, bất động sản, thủy sản, chăn nuôi… ghi nhận sự khởi sắc nhờ dòng tiền quay trở lại.

Theo Công ty Chứng khoán SHS, thanh khoản tăng cho thấy dòng tiền đang dịch chuyển giữa các nhóm ngành. Nhà đầu tư tìm đến những mã cơ bản tốt, có kết quả kinh doanh tích cực, còn các mã mang tính đầu cơ cao tiếp tục chịu áp lực chốt lời. Điểm trừ lớn là khối ngoại bán ròng tuần thứ 17 liên tiếp, tổng giá trị hơn 1.897 tỉ đồng trên HOSE. Tuy nhiên, SHS kỳ vọng đà bán ròng có thể sớm chững lại khi tỷ trọng giao dịch của khối ngoại hiện chỉ còn khoảng 15% tổng thị trường.

Chứng khoán tăng trong nghi ngờ và dự báo tuần tới cho nhà đầu tư - Ảnh 2.

VN-Index chốt tuần tăng giá thứ 2 liên tiếp, vượt mốc 1.650 điểm

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chuyên gia phân tích Công ty chứng khoán Pinetree, nhận định hai tuần gần đây VN-Index có xu hướng hồi phục nhưng thị trường vẫn nằm trong trạng thái "tăng trong nghi ngờ". Thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền bên ngoài đang do dự, trong khi bên nắm giữ cổ phiếu chờ giá tốt hơn để giảm lỗ. Giai đoạn hồi phục vừa qua, dòng tiền chủ yếu tập trung vào các nhóm đã bị "bỏ quên" từ đầu năm như dầu khí, công nghệ, bất động sản khu công nghiệp.

Theo dự báo của Pinetree, VN-Index vẫn trong xu hướng tích lũy 1.580 – 1.680 điểm sau nhịp điều chỉnh từ vùng đỉnh gần 1.800 điểm. Diễn biến kém tích cực của chứng khoán thế giới, lo ngại về bong bóng AI, rủi ro lạm phát Mỹ hay khả năng FEDI giữ nguyên lãi suất có thể gây áp lực khiến thị trường trong nước tiếp tục giảm đầu tuần tới, trước khi bước vào giai đoạn tăng ổn định hơn.

Ông Phong khuyến nghị nhà đầu tư tránh mua đuổi lúc này để hạn chế rủi ro FOMO. "Cần kiên nhẫn chờ phiên bứt phá vượt 1.680 điểm với thanh khoản lớn. Đồng thời hạn chế bắt đáy nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản vì xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc và các nhóm này cần thêm thời gian tích lũy" - ông nói.

SHS lưu ý thêm rằng với danh mục cổ phiếu có khả năng hưởng lợi khi Việt Nam nâng hạng thị trường, nhà đầu tư vẫn phải đánh giá kỹ nền tảng doanh nghiệp, triển vọng hoạt động trong năm 2026 thay vì chạy theo kỳ vọng ngắn hạn.

Về triển vọng dài hạn, bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ UOBAM Việt Nam, cho rằng các chỉ số vĩ mô tích cực trong 10 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2025 đang tạo nền tảng tốt cho thị trường. Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết năm 2026 được dự phóng tăng 16–20%, mở ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho thị trường chứng khoán. Vì vậy, nhà đầu tư cá nhân nên ưu tiên chiến lược trung và dài hạn, thay vì quá lo lắng trước các nhịp điều chỉnh ngắn hạn.


Tin liên quan

Chứng khoán sắp được mua bán trong ngày, nhà đầu tư làm gì để tránh lỗ?

Chứng khoán sắp được mua bán trong ngày, nhà đầu tư làm gì để tránh lỗ?

(NLĐO) - Khi thị trường áp dụng chứng khoán chờ về và T+0, thanh khoản tăng mạnh, giúp nhà đầu tư có nhiều cơ hội nhưng cũng cần "phòng thủ" để tránh rủi ro

Chứng khoán lấy lại sắc xanh, cổ phiếu hàng không của tỉ phú Nguyễn Phương Thảo tăng kịch trần

(NLĐO) - Sự trở lại mua ròng của khối ngoại là yếu tố then chốt củng cố tâm lý, tạo cơ sở để thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tích lũy tích cực

Chứng khoán giảm mạnh do áp lực chốt lời

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc mạnh ngày 19-11, VN-Index thủng mốc 1.650 điểm

chứng khoán cổ phiếu ngân hàng VN-Index cổ phiếu chứng khoán chứng khoán tuần tới cổ phiếu nhà đầu tư cổ phiếu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo