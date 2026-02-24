Sau phiên giao dịch "mở hàng" đầy ấn tượng vào ngày hôm qua (Mùng 7 Tết) với mức tăng hơn 36 điểm, tâm lý thận trọng đã phần nào quay trở lại trong phiên sáng nay. Nhà đầu tư có xu hướng quan sát kỹ hơn khi chỉ số tiến vào các vùng kháng cự mới.

Tuy nhiên, kịch bản "xanh vỏ đỏ lòng" hay áp lực điều chỉnh sâu đã không xảy ra. Ngược lại, dòng tiền thông minh nhanh chóng luân chuyển sang các nhóm ngành chưa tăng nóng, tạo nên một phiên giao dịch sôi động và đầy cảm xúc vào cuối ngày.

VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc xanh nhờ sự bùng nổ của nhóm dầu khí, hóa chất và những "cánh chim đầu đàn" như Vietjet, Hòa Phát.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 24-2, VN-Index tăng 7,48 điểm, đóng cửa vững chắc tại mốc 1.867,62 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức rất cao, với tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt 32.035 tỉ đồng, cho thấy sự hưng phấn của nhà đầu tư sau kỳ nghỉ Tết vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Một trong những kỳ vọng của thị trường chứng khoán năm nay là việc chính thức nâng hạng, theo báo cáo cập nhật mới nhất của Công ty chứng khoán Maybank.

Cụ thể, tại một cuộc gặp mới đây với chứng khoán Maybank, bà Wanming, Giám đốc Chính sách tại FTSE Russell, ghi nhận tính kịp thời của các thay đổi về mặt pháp lý, những diễn biến tại các thị trường mới được nâng hạng gần đây, đặc biệt liên quan đến tỉ trọng trong chỉ số và số lượng cổ phiếu đủ điều kiện.

Riêng các vấn đề liên quan đến tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng với thị trường Việt Nam là trong tầm kiểm soát.

FTSE Russell nhấn mạnh 3 thay đổi pháp lý quan trọng trong lộ trình nâng hạng của Việt Nam gồm: đưa vào vận hành cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (có hiệu lực từ tháng 11-2024), bãi bỏ yêu cầu công bố thông tin công khai đối với các giao dịch thất bại và triển khai mô hình môi giới toàn cầu (dự kiến tháng 2-2026).

Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trở lại trong những phiên gần nhất trên HOSE

FTSE sẽ tiếp nhận ý kiến phản hồi từ nhà đầu tư về mô hình môi giới toàn cầu trong kỳ rà soát tháng 3-2026 và trên cơ sở đó sẽ công bố lộ trình triển khai chính thức, dự kiến việc triển khai sẽ được thực hiện theo 3-5 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 9-2026.

Theo Maybank, dựa trên dữ liệu tại ngày 31-12-2024, FTSE Russell ước tính tỉ trọng của Việt Nam trong FTSE EM All Cap Index vào khoảng 0,4%, với 28 cổ phiếu đủ điều kiện được đưa vào rổ chỉ số. "Dòng vốn thụ động tiềm năng được ước tính đạt 0,8 – 1 tỉ USD, trong khi dòng vốn chủ động có thể cao gấp tới năm lần.

Theo thời gian, cả tỉ trọng chỉ số và số lượng cổ phiếu đủ điều kiện nhiều khả năng sẽ gia tăng, dựa trên quỹ đạo lịch sử của các thị trường mới được nâng hạng gần đây như cổ phiếu loại A của Trung Quốc, Saudi Arabia và Kuwait" – ông Hoàng Huy, chuyên gia phân tích cấp cao của Maybank nói.

Với quyết tâm mạnh mẽ và tiến triển cải cách pháp lý mà FTSE ghi nhận trong hai năm qua, các chuyên gia kỳ vọng sẽ có thêm các cải cách pháp lý, đặc biệt liên quan đến tỉ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, qua đó hỗ trợ nâng cao tỉ trọng của Việt Nam và mở rộng phạm vi cổ phiếu được đưa vào rổ thị trường mới nổi…

Quan trọng hơn, khi nâng hạng thị trường là một ưu tiên kinh tế hàng đầu, các chuyên gia tin rằng Chính phủ sẽ thực hiện các bước cần thiết để xử lý mọi quan ngại từ các nhà cung cấp chỉ số và nhà đầu tư toàn cầu trong thời gian tới.

Ông Michael Kokalari, Giám đốc Phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường - Tập đoàn VinaCapital, cho biết VN-Index đang giao dịch ở mức định giá P/E dự phóng khoảng 13 lần, trong khi tăng trưởng lợi nhuận dự kiến đạt 18%. Các yếu tố hỗ trợ như triển vọng được FTSE nâng hạng trong năm nay sẽ tạo thêm cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Lúc này, chiến lược lựa chọn cổ phiếu từ dưới lên - dựa trên phân tích chi tiết từng doanh nghiệp, sẽ là cách tiếp cận hiệu quả nhất tại Việt Nam - khi nhà đầu tư sẽ đối diện với nhiều yếu tố đặc thù của thị trường trong năm nay.



