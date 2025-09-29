Chứng khoán ngày mai, 30-9: Dòng tiền có thể dịch chuyển khó lường!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán ngày mai, 30-9: Dòng tiền có thể dịch chuyển khó lường!

Tin - ảnh:Thy Thơ

(NLĐO) – Dòng tiền tiếp tục phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu, xu hướng này có thể kéo dài sang phiên 30-9.

Chứng khoán ngày mai, 30-9: Dòng tiền có thể dịch chuyển khó lường!- Ảnh 1.

Kết phiên 29-9, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.666 điểm, tăng 5 điểm (+0,35%).

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 29-9 với mức tăng nhẹ, nhưng không thiếu những biến động. VN-Index mở cửa dưới tham chiếu do áp lực bán dồn dập từ nhóm ngân hàng và chứng khoán, nhưng nhanh chóng đảo chiều nhờ lực cầu mạnh mẽ từ các cổ phiếu trụ cột thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Đến giữa phiên sáng, chỉ số dao động hẹp quanh vùng 1.660-1.670 điểm, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các ngành. Nhóm đầu tư công nổi bật với VCG tăng 2,71% và HHV tăng 0,60%, trong khi sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế với 199 mã giảm so với chỉ 94 mã tăng.

Sang phiên chiều, kịch bản tương tự lặp lại với biên độ dao động hẹp quanh mốc 1.665 điểm. Sự phân hóa ở nhóm bluechips tiếp tục là "điểm trừ", khi FPT, MSN và MWG chịu áp lực bán mạnh từ các nhà đầu tư lớn. Ngược lại với buổi sáng, cổ phiếu bất động sản và đầu tư công bị "xả hàng", khiến đà tăng thu hẹp. Điểm sáng hiếm hoi đến từ nhóm ngành chăn nuôi, với HAG tăng 3,14%, DBC tăng 2,78% và BAF tăng 1,0%.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.666 điểm, tăng 5 điểm (+0,35%).

Công ty Chứng khoán VCBS dự báo thị trường sẽ tiếp tục vận động trong vùng 1.660-1.670 điểm, với dòng tiền phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. "Nhà đầu tư nên nắm giữ các cổ phiếu đang trong đà tăng giá và giảm tỷ trọng đòn bẩy với những cổ phiếu chịu áp lực bán. Các nhóm ngành đáng chú ý cho phiên tới bao gồm ngân hàng và chăn nuôi " - Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng thị trường đã nỗ lực vượt qua mức cản 1.663 điểm, nhưng dòng tiền hỗ trợ vẫn thận trọng tại vùng này. Để cân bằng và quay lại xu hướng tăng điểm, dòng tiền cần hấp thụ nguồn cung mạnh hơn, giúp thị trường ổn định. Ngược lại, nếu dòng tiền hỗ trợ yếu, thị trường nhiều khả năng sẽ giảm điểm

Tin liên quan

Chủ tịch Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng: "Trước đây tôi nghĩ giá Bitcoin có thể về 0"

Chủ tịch Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng: "Trước đây tôi nghĩ giá Bitcoin có thể về 0"

(NLĐO) - Hàng loạt tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán – ngân hàng đã nhanh chóng nhập cuộc thị trường tài sản số

Chứng khoán ngày mai, 26-9: Cơ hội giải ngân cổ phiếu thu hút dòng tiền

(NLĐO – Chứng khoán Việt ngày 25-9 có sự phân hóa dòng tiền giữa các nhóm ngành, tạo cơ hội cho nhà đầu tư cân nhắc giải ngân trong phiên 26-9

Chủ tịch SSI lạc quan: Chứng khoán Việt Nam sáng cửa nâng hạng

(NLĐO)- Chủ tịch Chứng khoán SSI ông Nguyễn Duy Hưng tự tin trên 90% thị trường chứng khoán sẽ nâng hạng vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 này.

chứng khoán ngân hàng VN-Index HAG BaF cổ phiếu DBC Cổ phiếu chăn nuôi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo