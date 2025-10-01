HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán ngày 2-10: Tận dụng nhịp rung lắc để giải ngân

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Thị trường duy trì trạng thái giằng co. Tuy nhiên, các nhịp rung lắc trong phiên được đánh giá là cơ hội để nhà đầu tư giải ngân.

Chứng khoán ngày 2-10: Tận dụng nhịp rung lắc để giải ngân- Ảnh 1.

Kết phiên 1-10, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.665 điểm, tăng nhẹ 3 điểm (+0,20%)

Chỉ số VN-Index mở cửa sáng ngày 1-10 tăng điểm trong biên độ hẹp. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và tiêu dùng dẫn dắt đà tăng, thu hút dòng tiền mạnh mẽ. Trong khi đó, nhóm Vingroup (VIC, VHM) và một số mã vốn hóa lớn như BCM, GMD tạo áp lực giảm lên thị trường. Đáng chú ý, các cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán (VIX, VND, HCM) và bất động sản (TCH, HHS, NVL) ghi nhận dòng tiền quay trở lại sau áp lực bán mạnh từ các phiên trước.

Bước vào phiên chiều, VN-Index tiếp tục củng cố đà tăng nhờ sắc xanh từ nhóm ngân hàng, với các mã nổi bật như STB (+5,1%), TCB (+1,85%) và LPB (+3,03%). Tuy nhiên, áp lực giảm từ VIC và VHM đã phần nào kìm hãm đà tăng của thị trường. Điểm sáng trong phiên chiều là dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu nông nghiệp, với HAG tăng 3,68%, bên cạnh sự bền bỉ của các mã chứng khoán và bất động sản.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.665 điểm, tăng nhẹ 3 điểm (+0,20%). Thanh khoản giảm mạnh 35% so với phiên trước, đạt trên 21.000 tỉ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, tập trung vào các mã như FPT, VHM và MWG, với tổng giá trị bán ròng hơn 1.651 tỉ đồng.

Theo Công ty Chứng khoán VCBS, thị trường đang kiểm định lại cung cầu trong vùng 1.650-1.670 điểm, với thanh khoản giảm nhẹ so với các phiên cùng kỳ, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư. Dòng tiền hiện phân hóa rõ nét, tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng hoặc kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III tích cực, như ngân hàng, chứng khoán và bán lẻ.

"Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên để giải ngân, ưu tiên các cổ phiếu có mức giá thấp hơn đáng kể so với giá trị nội tại" - Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị.

Một số công ty chứng khoán khác dự báo thị trường ngày 2-10 sẽ tiếp tục dao động trong vùng 1.650-1.670 điểm. Các nhịp rung lắc trong phiên sẽ tạo cơ hội cho nhà đầu tư cơ cấu danh mục cổ phiếu. Dòng tiền có thể tiếp tục phân hóa, đổ vào các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng kinh doanh tích cực. Nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến thanh khoản và động thái của khối ngoại để đưa ra quyết định mua - bán cổ phiếu phù hợp.

VN-Index "xanh vỏ đỏ lòng", nhà đầu tư chứng khoán bắt đầu lỗ nặng

VN-Index "xanh vỏ đỏ lòng", nhà đầu tư chứng khoán bắt đầu lỗ nặng

(NLĐO) – Thị trường chứng khoán với trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khiến tài khoản của nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ.

Chủ tịch Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng: "Trước đây tôi nghĩ giá Bitcoin có thể về 0"

(NLĐO) - Hàng loạt tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán – ngân hàng đã nhanh chóng nhập cuộc thị trường tài sản số

Chứng khoán ngày mai, 26-9: Cơ hội giải ngân cổ phiếu thu hút dòng tiền

(NLĐO – Chứng khoán Việt ngày 25-9 có sự phân hóa dòng tiền giữa các nhóm ngành, tạo cơ hội cho nhà đầu tư cân nhắc giải ngân trong phiên 26-9

