Kinh tế

Chứng khoán ngày 10-10: Lực cung cổ phiếu chưa gây sức ép

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Thanh khoản phiên 9-10 tăng nhẹ, phản ánh dòng tiền đang hỗ trợ thị trường, trong khi áp lực cung cổ phiếu chưa ảnh hưởng đáng kể.

Chứng khoán ngày 10-10: Lực cung cổ phiếu chưa gây sức ép - Ảnh 1.

Kết phiên 9-10, VN-Index đóng cửa tại 1.716 điểm tăng 18 điểm, tương đương 1,1%.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên sáng 9-10 ở mốc trên 1.700 điểm và nhanh chóng tiến sát 1.720 điểm. Sau đó, VN-Index dao động trong biên độ hẹp quanh mốc 1.710 điểm. Động lực chính thúc đẩy sắc xanh của chỉ số VN-Index đến từ nhóm cổ phiếu blue-chips, nổi bật là các mã thuộc họ Vingroup. Trong đó, VHM tăng trần (+6.9%), VRE tăng 3,03%, góp phần vào xu hướng tích cực của thị trường.

Diễn biến thị trường trong phiên chiều không có nhiều thay đổi, tiếp tục duy trì xu hướng tích cực từ phiên sáng. Ngoài sự hỗ trợ từ các cổ phiếu họ Vingroup, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng ghi dấu ấn với mức tăng đáng chú ý: CTG tăng 3,97%, VPB tăng 3,22%, và MBB tăng 1,86%. Các mã này đã góp phần củng cố đà tăng của VN Index, giúp chỉ số duy trì sắc xanh đến cuối phiên.

Điểm đáng chú ý là giao dịch của khối ngoại. Sau một thời gian mua ròng, khối ngoại bất ngờ chuyển sang bán ròng mạnh trong phiên 9-10 với tổng giá trị bán ròng đạt 1.604.62 tỉ đồng. Các mã chịu áp lực bán mạnh nhất bao gồm HPG, VRE và SSI. Điều này cho thấy sự điều chỉnh chiến lược của nhà đầu tư nước ngoài, có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.716 điểm tăng 18 điểm, tương đương 1,1%.

Theo Công ty Chứng khoán VCBS, việc VN- Index vượt mốc 1.700 điểm trong phiên 9-10 là tín hiệu tích cực, chủ yếu nhờ sự dẫn dắt của nhóm blue-chips. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì danh mục cổ phiếu đang trong xu hướng tăng, đồng thời xem xét giải ngân vào các cổ phiếu thuộc các nhóm ngành thu hút dòng tiền như Ngân hàng, Đầu tư công và Bán lẻ. Đây là thời điểm các công ty bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý III/ 2025, tạo cơ hội cho nhà đầu tư lựa chọn cổ phiếu tiềm năng cho mục tiêu ngắn hạn.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định thị trường đang duy trì xu hướng tăng và dần vượt qua vùng kháng cự 1.700 – 1.710 điểm. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước cho thấy dòng tiền vẫn đang nỗ lực nâng đỡ thị trường, trong khi áp lực từ nguồn cung cổ phiếu chưa thực sự lớn. Tuy nhiên, để thị trường có thể mở rộng đà tăng, dòng tiền cần tiếp tục duy trì sức mạnh và hấp thụ tốt hơn nguồn cung trong các phiên tới.

