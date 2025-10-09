Ngày 8-10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trả lời phỏng vấn của báo chí sau khi FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp

.Phóng viên: Với vai trò lãnh đạo ngành Tài chính, Bộ trưởng đánh giá thế nào về ý nghĩa của sự kiện này?

- Bộ trưởng NGUYỄN VĂN THẮNG: Trong 2 năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thực hiện chương trình cải cách toàn diện, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn đến các chuẩn mực quốc tế cao nhất.

Chúng tôi rất vui mừng khi FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp. Kết quả này đến từ sự chỉ đạo đúng đắn và quyết tâm của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, sự đồng hành của các thành viên thị trường, cùng sự hỗ trợ quý giá từ Ngân hàng Thế giới, chuyên gia FTSE và các định chế đầu tư toàn cầu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm sau khi được nâng hạng. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng là cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 25 năm phát triển. Sự kiện này không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại lớn mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn và năng lực hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào hệ thống tài chính toàn cầu.

.Nhiều ý kiến cho rằng nâng hạng sẽ mở ra cánh cửa mới đối với chất lượng phát triển của chứng khoán Việt Nam. Bộ trưởng có quan điểm thế nào về điều này?

- Tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định việc nâng hạng chứng khoán Việt Nam là một bước ngoặt, mở ra cơ hội lớn để nâng cao chất lượng phát triển của thị trường. Song, Bộ Tài chính xác định nâng hạng không phải là đích đến mà là một hành trình đang đi để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng chất lượng, minh bạch, bền vững.

Việc nâng hạng chứng khoán Việt Nam là kết quả của hàng loạt chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực thực thi trong thời gian qua, đánh dấu sự chuyển mình toàn diện của thị trường - từ khung pháp lý, hạ tầng công nghệ, chất lượng sản phẩm dịch vụ đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và hành vi đầu tư của công chúng. Sự kiện này không chỉ ghi nhận bước tiến lớn về chất lượng phát triển và hội nhập quốc tế mà còn mở ra cơ hội mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai.

.Hành trình đó cụ thể như thế nào, thưa Bộ trưởng?

- Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng đã đặt ra các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Theo đó, bên cạnh mục tiêu đáp ứng đầy đủ tiêu chí nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp của FTSE Russell trong năm 2025; chúng ra còn phải duy trì xếp hạng thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell, đáp ứng các tiêu chí nâng hạng lên thị trường mới nổi của MSCI và thị trường mới nổi bậc cao của FTSE Russell từ nay đến năm 2030.

Việc FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ là thành quả bước đầu. Chúng ta còn nhiều mục tiêu lớn hơn phía trước, đòi hỏi phải triển khai các giải pháp liền mạch, quyết liệt hơn để duy trì đà phát triển, nâng cao chất lượng, minh bạch và hội nhập quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bộ Tài chính kỳ vọng việc nâng hạng sẽ tạo bước ngoặt cho thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng; không chỉ thu hút dòng vốn ngoại chất lượng cao mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị doanh nghiệp, tính công khai và minh bạch. Điều này sẽ thúc đẩy cơ quan quản lý, thành viên thị trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng nâng tầm, đưa chứng khoán Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế đất nước.

.Bộ trưởng có thể chia sẻ giải pháp của Bộ Tài chính để thị trường chứng khoán phát triển bền vững, thực sự là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế?

- Chiến lược phát triển chứng khoán Việt Nam đến năm 2030 đặt mục tiêu xây dựng thị trường ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả và bền vững, có khả năng chống chịu rủi ro tốt, với cơ cấu thị trường hợp lý, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ đạo cho nền kinh tế.

Chiến lược nhấn mạnh tăng trưởng quy mô gắn với nâng cao chất lượng, phát triển các công cụ tài chính xanh, bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và giám sát, đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế để thu hẹp khoảng cách phát triển với các thị trường tiên tiến.

Vì vậy, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan quyết liệt triển khai các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bộ sẽ hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy hiện đại hóa và số hóa cơ sở hạ tầng, hướng tới xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng minh bạch, hiệu quả, hiện đại, đạt chuẩn mực quốc tế hàng đầu.

Ông HUỲNH ANH TUẤN, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Ngân hàng số Vikki (VikkiBanks): Không phải "cây đũa thần" Việc chứng khoán Việt Nam được nâng hạng không phải là một "cây đũa thần" có thể ngay lập tức hút dòng vốn ngoại ồ ạt đổ vào. Đây là thành quả của cả một quá trình cải cách dài hơi, song để dòng tiền thực sự chảy mạnh vào vẫn cần thêm thời gian. Điều đó cũng lý giải vì sao dù có nhiều tín hiệu tích cực, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 90.000 tỉ đồng từ đầu năm đến nay. Các nhà đầu tư nước ngoài có góc nhìn riêng, chịu tác động bởi nhiều yếu tố như tỉ giá, lãi suất, hiệu quả đầu tư hay triển vọng của từng thị trường. Việc nâng hạng không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn khẳng định nền tảng thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế và hoàn toàn có thể đáp ứng thêm nhiều kỳ vọng mới trong tương lai. Về ngắn hạn, thị trường sẽ có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, tùy thuộc kết quả kinh doanh và triển vọng sau nâng hạng. Quan trọng nhất, "sức khỏe" của doanh nghiệp và cách thị trường vận hành minh bạch, đúng quy luật mới là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tới. Ông PHẠM LƯU HƯNG, Kinh tế trưởng SSI Research: VN-Index có thể hướng đến 1.800 điểm Việc chứng khoán Việt Nam được nâng hạng không chỉ là một cột mốc để vui mừng mà còn là hành trình dài đầy nỗ lực của tất cả thành viên thị trường. Có thể ví von rằng "hạnh phúc nằm ở hành trình, không phải đích đến". Suốt thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán và các sở giao dịch đã liên tục cải cách để đáp ứng các tiêu chí quốc tế, từ việc tạo thông thoáng trong giao dịch ký quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài, rút ngắn thời gian mở tài khoản đến việc sửa luật, đẩy mạnh IPO và niêm yết cổ phiếu mới. Việc đưa hệ thống giao dịch KRX vào vận hành thành công là bước tiến lớn, giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn với các chuẩn mực toàn cầu. Với những gì đã đạt được, tôi tin chứng khoán Việt Nam không nằm ở nhóm thấp khi được nâng hạng, mà ở nhóm giữa, thậm chí nhóm đầu. Việc nâng hạng không phải là yếu tố duy nhất giúp thị trường chứng khoán tăng trưởng, bởi kết quả kinh doanh khả quan mới là động lực thực sự. Theo dự báo của SSI Research, VN-Index có thể hướng đến mốc 1.800 điểm trong năm 2025, phản ánh sức khỏe và triển vọng tích cực của doanh nghiệp Việt Nam. Sơn Nhung ghi



