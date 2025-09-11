HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán ngày 12-9: Dòng tiền có thể phân hóa khó lường

Tin - ảnh:Thy Thơ

(NLĐO) – Phiên giao dịch ngày 11-9 ghi nhận VN-Index biến động với biên độ hơn 50 điểm, dòng tiền tập trung vào một số nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ.

Chứng khoán ngày 12-9: Dòng tiền có thể phân hóa khó lường- Ảnh 1.

Kết thúc phiên 11-9, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.657 điểm, tăng 14 điểm (+0,88%).

Mở đầu phiên giao dịch chứng khoán ngày 11-9, lực cung áp đảo khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ, có thời điểm giảm sâu về gần mốc 1.600 điểm. Sự điều chỉnh diễn ra trên diện rộng với 261 mã giảm so với chỉ 74 mã tăng, phản ánh tâm lý thận trọng lan tỏa trên thị trường.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện mạnh mẽ vào cuối phiên sáng, đặc biệt ở các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, LPB, và MWG, giúp VN-Index thu hẹp biên độ giảm và tiến sát mốc 1.630 điểm.

Sang phiên chiều, áp lực bán tiếp tục hạ nhiệt, trong khi lực cầu tích cực tại nhóm cổ phiếu họ Vingroup, Bán lẻ và một số mã Ngân hàng đã tạo động lực giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm.

Sự hồi phục không chỉ dừng lại ở nhóm vốn hóa lớn mà còn lan tỏa sang các nhóm ngành khác. Nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng ấn tượng như NKG, VDS, CII, và HDG, trong khi một số mã khác thành công thu hẹp đà giảm.

Kết thúc phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.657 điểm, tăng 14 điểm (+0,88%).

Điểm đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng mạnh, với tổng giá trị bán ròng đạt 1.063 tỉ đồng, tập trung vào các mã như SSI, MSB, và MWG, tạo thêm áp lực lên tâm lý thị trường.

Theo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS), phiên giao dịch ngày 11-9 cho thấy sự phân hóa rõ nét của dòng tiền, tập trung chủ yếu vào một số nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ, thể hiện qua sức hồi phục khác nhau giữa các nhóm cổ phiếu.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng nhịp hồi phục của VN-Index để hạ tỷ trọng cổ phiếu không giữ được vùng giá hỗ trợ hoặc vượt kháng cự thất bại, nhằm bảo toàn vốn; đồng thời chọn lọc cổ phiếu củng cố nền giá thành công và có sự gia tăng của thanh khoản mua chủ động để mở vị thế hoặc gia tăng tỷ trọng trong các phiên tới.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định thanh khoản phiên 11-9 tăng mạnh, cho thấy dòng tiền có nỗ lực hấp thu nguồn cung cổ phiếu giá thấp và giúp thị trường ổn định trở lại. Tuy nhiên, dự báo trong phiên ngày 12-9, nguồn cung cổ phiếu vẫn có thể gia tăng khi thị trường tiến đến vùng cản 1.665 điểm và 1.700 điểm.

chứng khoán cổ phiếu VN-Index VIC VHM LPB MWG Vingroup SSI msb
    Thông báo