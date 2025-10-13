HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán ngày 14-10: VN-Index hướng tới mốc 1.800 điểm?

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Với động lực tăng điểm và thanh khoản cải thiện của phiên 13-10, VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên 14-10, hướng tới 1.800 điểm.

Chứng khoán ngày 14-10: VN-Index hướng tới mốc 1.800 điểm? - Ảnh 1.

Kết phiên 13-10, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.765 điểm, tăng 17,5 điểm (tương đương 1,01%)

Mở cửa phiên chứng khoán13-10, VN Index điều chỉnh nhẹ nhưng nhanh chóng lấy lại mốc tham chiếu và dao động ltrong suốt phiên sáng. Nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VRE) cùng các mã ngân hàng như CTG và TCB đóng vai trò cân bằng thị trường. 

Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng khi sắc đỏ chiếm ưu thế với 216 mã giảm so với 93 mã tăng, phản ánh áp lực chốt lời sau chuỗi tăng nóng liên tục trong hơn 1 tuần qua.

Sang phiên chiều, thị trường nhận được động lực mạnh mẽ, nới rộng biên độ tăng và tiến sát mốc 1.770 điểm. Nhóm bất động sản và chứng khoán nổi lên như điểm sáng với lực cầu ấn tượng, hỗ trợ đà tăng của chỉ số chung. Dù vậy, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị ròng đạt 1.234 tỉ đồng, tập trung vào các mã như HPG, VRE và MBB.

Kết thúc phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.765 điểm, tăng 17,5 điểm (tương đương 1,01%). Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 18.000 tỉ đồng, cao hơn mức trung bình 20 phiên, cho thấy dòng tiền vẫn đang tích cực tham gia.

Theo Công ty Chứng khoán VCBS, xu hướng tăng của VN-Index vẫn được củng cố nhờ sự dẫn dắt từ nhóm cổ phiếu blue-chip, đặc biệt là Vingroup, ngân hàng, bất động sản và chứng khoán. Tuy nhiên, dòng tiền chưa lan tỏa rộng mà vẫn tập trung vào một số nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ. 

Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì danh mục các cổ phiếu có xu hướng tăng ổn định, đồng thời theo dõi việc luân chuyển dòng tiền để giải ngân vào các mã có thanh khoản mua chủ động. Các nhóm ngành đáng chú ý gồm: ngân hàng, bán lẻ, bất động sản - xây dựng và chứng khoán.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định tuy thị trường có dấu hiệu thận trọng nhưng thanh khoản cải thiện cho thấy dòng tiền vẫn đang nỗ lực nâng đỡ. Dù có khả năng rung lắc trong phiên tới, vùng hỗ trợ 1.750 – 1.760 điểm của VN-Index được kỳ vọng sẽ giúp thị trường duy trì xu hướng tăng ngắn hạn.

Với động lực tăng điểm và thanh khoản cải thiện của phiên 13-10, một số công ty chứng khoán khác dự báo VN-Index sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên 14-10, hướng tới mốc 1.800 điểm. Song, nhà đầu tư cần thận trọng với áp lực chốt lời, nhất là khi dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều. Việc theo dõi sát các nhóm ngành dẫn dắt và diễn biến khối ngoại sẽ là yếu tố then chốt để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.

Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

(NLĐO)- Nasdaq sẽ đồng hành cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động niêm yết, huy động vốn và nhiều lĩnh vực khác...

Bước ngoặt lịch sử của chứng khoán Việt Nam

Quyết định nâng hạng chứng khoán được nhiều người cho là "bước ngoặt lịch sử" của thị trường vốn Việt Nam

Chứng khoán ngày 10-10: Lực cung cổ phiếu chưa gây sức ép

(NLĐO) - Thanh khoản phiên 9-10 tăng nhẹ, phản ánh dòng tiền đang hỗ trợ thị trường, trong khi áp lực cung cổ phiếu chưa ảnh hưởng đáng kể.

