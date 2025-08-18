Chứng khoán ngày 19-8: Cổ phiếu quy mô vừa và nhỏ sẽ hút dòng tiền

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán ngày 19-8: Cổ phiếu quy mô vừa và nhỏ sẽ hút dòng tiền

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Phiên 18-8 khép lại với lực cầu bắt đáy cổ phiếu mạnh mẽ. Dự báo trong phiên 19-8, dòng tiền sẽ tập trung vào cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ

Chứng khoán ngày 19-8: Cổ phiếu quy mô vừa và nhỏ sẽ hút dòng tiền - Ảnh 1.

Kết phiên 18-8, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.636 điểm, tăng 6 điểm, tương đương 0,39%

Thị trường chứng khoán mở đầu ngày 18-8 với tín hiệu tích cực, khi VN-Index tăng 10 điểm ngay đầu phiên. Đà tăng được dẫn dắt bởi lực cầu mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng (SHB, VPB), dầu khí (GAS, PVD) và thép (HPG, NKG). Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như VJC, HVN và nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE) khiến chỉ số giằng co trong phiên sáng, tạm dừng ở mức 1633.67 điểm

Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục biến động quanh ngưỡng 1.630 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Lực cầu bắt đáy xuất hiện trở lại tại nhóm cổ phiếu Vingroup vào giữa phiên, giúp thu hẹp đà giảm và hỗ trợ VN-Index lấy lại sắc xanh. Về cuối phiên, dòng tiền lan tỏa mạnh mẽ sang các nhóm ngành bất động sản (PDR, HDG, KBC tăng trần), vận tải biển (VSC, HAH, GMD) và duy trì đà tăng ở các nhóm đầu tư công (HHV tăng trần, FCN +5.61%) cũng như thực phẩm (ANV, HAG, BAF).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị ròng đạt 1.946,97 tỷ đồng, tập trung vào các mã như SHB, VPB và FPT.

Kết phiên, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.636 điểm, tăng 6 điểm, tương đương 0.39%.

Theo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương (VCBS), lực cầu bắt đáy xuất hiện khi VN-Index lùi về vùng thấp nhất trong phiên 18-8, thể hiện sự giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán. Thanh khoản giảm cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau giai đoạn thị trường tăng nóng. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên hiện thực hóa lợi nhuận với các cổ phiếu đã tăng mạnh, đồng thời bảo toàn tỷ lệ ký quỹ an toàn. Cơ hội giải ngân mới có thể tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có tiềm năng kinh doanh tốt

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, thanh khoản giảm so với phiên trước cho thấy nguồn cung tạm thời hạ nhiệt VDSC dự báo thị trường sẽ tiếp tục hồi phục, hướng tới thử thách vùng kháng cự 1.650–1.660 điểm trong các phiên tới.

Trong bối cảnh thị trường đang phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, một số công ty chứng khoán khuyên nhà đầu tư cần đưa ra quyết định giao phù hợp. Các mã cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản, đầu tư công, vận tải biển và thực phẩm đang thu hút dòng tiền nhờ tiềm năng tăng trưởng và nền tảng cơ bản tốt. Tuy nhiên, với thanh khoản giảm và áp lực bán ròng từ khối ngoại, nhà đầu tư nên tránh chạy theo đà tăng nóng và cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu vừa và nhỏ có triển vọng dài hạn.

Tin liên quan

Nhà đầu tư chứng khoán sắp giao dịch xuyên trưa, bán cổ phiếu T0

Nhà đầu tư chứng khoán sắp giao dịch xuyên trưa, bán cổ phiếu T0

(NLĐO) – VN-Index không chỉ lập đỉnh mới hướng tới mốc 1.650 điểm, nhà đầu tư sắp được giao dịch xuyên trưa, bán cổ phiếu khi hàng đang về với hệ thống KRX…

Chứng khoán ngày mai 15-8: Cổ phiếu ngân hàng còn gây “cơn bão” giá?

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 14-8 có sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu ngân hàng, đà tăng này có tiếp tục tạo "cơn bão" giá trong phiên giao dịch ngày 15-8?

Chứng khoán tăng phi mã, đầu tư thế nào để không "đu đỉnh"?

(NLĐO) – Việc dự đoán đỉnh ngắn hạn của VN-Index khó nhưng nhà đầu tư có thể lưu ý chọn nhóm ngành, cổ phiếu để tránh "đu đỉnh" khi thị trường tăng quá nóng…

chứng khoán cổ phiếu đầu tư công HHV VSC GMD SHB VPB Vingroup VHM VRE VIC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo