Chứng khoán ngày 19-8: Cổ phiếu quy mô vừa và nhỏ sẽ hút dòng tiền

Kết phiên 18-8, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.636 điểm, tăng 6 điểm, tương đương 0,39%

Thị trường chứng khoán mở đầu ngày 18-8 với tín hiệu tích cực, khi VN-Index tăng 10 điểm ngay đầu phiên. Đà tăng được dẫn dắt bởi lực cầu mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng (SHB, VPB), dầu khí (GAS, PVD) và thép (HPG, NKG). Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như VJC, HVN và nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE) khiến chỉ số giằng co trong phiên sáng, tạm dừng ở mức 1633.67 điểm

Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục biến động quanh ngưỡng 1.630 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Lực cầu bắt đáy xuất hiện trở lại tại nhóm cổ phiếu Vingroup vào giữa phiên, giúp thu hẹp đà giảm và hỗ trợ VN-Index lấy lại sắc xanh. Về cuối phiên, dòng tiền lan tỏa mạnh mẽ sang các nhóm ngành bất động sản (PDR, HDG, KBC tăng trần), vận tải biển (VSC, HAH, GMD) và duy trì đà tăng ở các nhóm đầu tư công (HHV tăng trần, FCN +5.61%) cũng như thực phẩm (ANV, HAG, BAF).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị ròng đạt 1.946,97 tỷ đồng, tập trung vào các mã như SHB, VPB và FPT.

Theo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương (VCBS), lực cầu bắt đáy xuất hiện khi VN-Index lùi về vùng thấp nhất trong phiên 18-8, thể hiện sự giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán. Thanh khoản giảm cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau giai đoạn thị trường tăng nóng. VCBS khuyến nghị nhà đầu tư nên hiện thực hóa lợi nhuận với các cổ phiếu đã tăng mạnh, đồng thời bảo toàn tỷ lệ ký quỹ an toàn. Cơ hội giải ngân mới có thể tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có tiềm năng kinh doanh tốt

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, thanh khoản giảm so với phiên trước cho thấy nguồn cung tạm thời hạ nhiệt VDSC dự báo thị trường sẽ tiếp tục hồi phục, hướng tới thử thách vùng kháng cự 1.650–1.660 điểm trong các phiên tới.

Trong bối cảnh thị trường đang phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, một số công ty chứng khoán khuyên nhà đầu tư cần đưa ra quyết định giao phù hợp. Các mã cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản, đầu tư công, vận tải biển và thực phẩm đang thu hút dòng tiền nhờ tiềm năng tăng trưởng và nền tảng cơ bản tốt. Tuy nhiên, với thanh khoản giảm và áp lực bán ròng từ khối ngoại, nhà đầu tư nên tránh chạy theo đà tăng nóng và cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu vừa và nhỏ có triển vọng dài hạn.