Chuyên gia nói gì sau phiên chứng khoán "đi tàu lượn", thanh khoản 2,7 tỉ USD?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chuyên gia nói gì sau phiên chứng khoán "đi tàu lượn", thanh khoản 2,7 tỉ USD?

Thái Phương

(NLĐO) – Sau gần 4 tháng tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán xuất hiện nhịp điều chỉnh cần thiết, nhưng liệu có bất thường?

Nhà đầu tư đã trải qua một phiên giao dịch cuối tuần đầy "sóng gió" trên thị trường chứng khoán, khi VN-Index có thời điểm lao dốc mất tới 58 điểm. Cuối phiên, thị trường phục hồi lên 1.645 điểm nhưng vẫn mất hơn 42 điểm. Một loạt cổ phiếu giảm rất mạnh hoặc giảm sàn – nhà đầu tư lo ngại về xu hướng điều chỉnh. 

TIN LIÊN QUAN

Thanh khoản của phiên cuối tuần lên tới 2,7 tỉ USD trên cả 3 sàn, riêng giá trị giao dịch sàn HOSE xấp xỉ 63.000 tỉ đồng. Điều gì đang xảy ra với VN-Index ở hiện tại, việc điều chỉnh là bình thường hay bất thường trong chiến lược đầu tư cho giai đoạn này?

Phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia công ty chứng khoán.

Ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khách hàng cá nhân - Công ty Chứng khoán Mirae Asset:

Nhịp hồi kỹ thuật là cơ hội hạ tỉ trọng cổ phiếu, giảm bớt rủi ro 

Từ giữa tháng 6 đến nay, thị trường đã có một nhịp sóng tăng khá mạnh. Tính ra trong khoảng 9 tuần vừa qua, VN-Index đã tăng liên tục và khá nóng, nên việc xuất hiện một nhịp điều chỉnh là cần thiết.

Chuyên gia nói gì sau phiên chứng khoán "đi tàu lượn", thanh khoản 2,7 tỉ USD?- Ảnh 2.

Ông Đinh Minh Trí

Đây là một phiên giao dịch bình thường. Áp lực tăng giá đã diễn ra mạnh mẽ trong nhiều tuần liên tiếp. Như mã cổ phiếu VPB của VPBank vừa qua liên tục có những phiên tăng trần ngay ngay khi vừa mở cửa đẩy giá lên rất cao – phiên cuối tuần xuất hiện nhịp chốt lời, thậm chí rơi về giá sàn, cũng là dễ hiểu. Đây chỉ là nhịp chốt lời cần thiết đối với các mã đã tăng nóng trong giai đoạn vừa qua.

Một số nghiên cứu cho thấy khi VN-Index tăng từ 50-70% trong thời gian ngắn, sẽ có điều chỉnh trong biên độ 10-20%, thậm chí 25%. VN-Index hiện tại đã bắt đầu bước vào nhịp điều chỉnh. Sau 9 tuần tăng liên tiếp, việc giảm là tất yếu.

Sóng điều chỉnh phổ biến thường kéo dài 1-3 tuần, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền ngắn hạn hiện nay - VN-Index giảm có thể kéo dài tới khoảng giữa tháng 9. Khi đó, khị trường sẽ có thêm nhiều thông tin hỗ trợ tích cực hơn như kết quả kinh doanh quý III vốn được dự báo khả quan; khả năng giảm lãi suất của Mỹ…

Chuyên gia nói gì sau phiên chứng khoán "đi tàu lượn", thanh khoản 2,7 tỉ USD?- Ảnh 3.

VN-Index có phiên "đi tàu lượn", nhiều cổ phiếu giảm sàn sau chuỗi tăng mạnh

Lúc này, với những nhà đầu tư ngắn hạn, chiến lược cần là kiểm soát rủi ro, giảm tỉ trọng khi cần. Trong nhịp điều chỉnh, những cổ phiếu giảm sốc thường sẽ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật, đây là cơ hội để hạ bớt tỉ trọng, giảm rủi ro. Nhà đầu tư ngắn hạn cần đặc biệt cẩn trọng, vì giai đoạn này thị trường rất nhạy cảm, dễ bị tác động bởi các tin tức bất ngờ. Nếu không quản trị rủi ro tốt, tài khoản sẽ chịu tổn thương.

Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, giai đoạn sắp tới lại mở ra cơ hội. Dòng tiền trên thị trường vẫn còn dồi dào, thể hiện qua số dư tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán trong quý 2/21025 vừa qua rất cao. Khi thị trường điều chỉnh, đây có thể là điểm vào hợp lý, lựa chọn cổ phiếu cần chú trọng yếu tố cơ bản, bởi chính yếu tố này sẽ quyết định con sóng tiếp theo.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam:  

 Chưa nên vội bắt đáy cổ phiếu

Sau giai đoạn tăng nóng vừa qua, việc VN-Index điều chỉnh là cần thiết. Tuần rồi, thị trường đã hội tụ nhiều yếu tố cảnh báo như dòng tiền gia tăng, áp lực tỉ giá tăng, khối ngoại bán ròng mạnh trong 10 phiên gần đây. Tỉ lệ margin (vốn vay) đang ở trạng thái khá cao. Từ quý 2 đến nay, tỉ lệ margin trên vốn hóa của thị trường đã vượt mức 5% - áp lực margin rất lớn. Hệ quả là tình trạng nhiều công ty chứng khoán bị "đụng trần" margin. 

Chuyên gia nói gì sau phiên chứng khoán "đi tàu lượn", thanh khoản 2,7 tỉ USD?- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thế Minh

Nhìn vào sự phân hóa hiện nay, độ rộng của thị trường đã thu hẹp lại. Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (midcap) và nhỏ (smallcap) bị bán mạnh trong hai phiên gần nhất, trong khi nhóm vốn hóa lớn chỉ đi lên nhờ cổ phiếu ngân hàng. Diễn biến thị trường không thực sự lành mạnh và vì vậy áp lực điều chỉnh chắc chắn sẽ xảy ra.

Áp lực điều chỉnh là bình thường, liệu có kéo dài không? Theo tôi, khả năng thị trường điều chỉnh trong khoảng 7-10% là khá cao. Một điểm đáng lưu ý nữa là mức định giá của thị trường, đặc biệt nhóm ngân hàng, đã lên cao.

Chỉ số định giá theo sổ sách (P/B) của nhóm này đã chạm mức 2 lần, mà trong lịch sử, khi P/B đạt mức này thì áp lực điều chỉnh thường xảy ra. Nếu nhóm ngân hàng điều chỉnh giảm, chắc chắn sẽ tác động mạnh đến chỉ số chung.

Chuyên gia nói gì sau phiên chứng khoán "đi tàu lượn", thanh khoản 2,7 tỉ USD?- Ảnh 5.

VN-Index về mức thấp nhất tới 1.632 điểm trước khi phục hồi vào cuối phiên

Chiến lược với nhà đầu tư nếu sử dụng margin nên hạ tỉ lệ xuống mức thấp; nên đưa tỉ lệ cổ phiếu về mức cân bằng, khoảng 50-60% danh mục. Thực tế, dù trong 2-3 phiên vừa qua chỉ số VN-Index tăng rất mạnh, nhưng danh mục của nhiều người chưa chắc tăng, bởi phần lớn đà tăng chỉ đến từ nhóm ngân hàng, trong khi các cổ phiếu khác còn giảm mạnh. Vì vậy, những cổ phiếu đang lãi thấp nên cân nhắc bán bớt, phòng trường hợp thị trường giảm sâu thêm.

Việc mua mới cổ phiếu là chưa nên vì rủi ro rất cao, đặc biệt với nhóm midcap và smallcap. Chỉ số của các nhóm cổ phiếu này đã xác nhận xu hướng giảm, do đó không nên bắt đáy vội khi thị trường điều chỉnh mạnh.

Nhìn dài hơn, việc giảm của VN-Index khả năng chỉ mang tính ngắn hạn, còn xu hướng trung và dài hạn vẫn là đi lên.


Tin liên quan

Chứng khoán sắp giao dịch xuyên trưa, nhà đầu tư không lo bỏ lỡ cơ hội?

Chứng khoán sắp giao dịch xuyên trưa, nhà đầu tư không lo bỏ lỡ cơ hội?

(NLĐO) – Nếu thị trường chứng khoán Việt Nam cho phép nhà đầu tư được giao dịch xuyên trưa, T0 sẽ mang lại cả cơ hội lẫn rủi ro...

Chứng khoán ngày 19-8: Cổ phiếu quy mô vừa và nhỏ sẽ hút dòng tiền

(NLĐO) – Phiên 18-8 khép lại với lực cầu bắt đáy cổ phiếu mạnh mẽ. Dự báo trong phiên 19-8, dòng tiền sẽ tập trung vào cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ

Chứng khoán ngày mai 21-8: Có thể "canh" giải ngân cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ

(NLĐO) – Nhà đầu tư có thể chờ những nhịp rung lắc trong phiên 21-8 để cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu thu hút dòng tiền như ngân hàng, bán lẻ, chứng khoán,

chứng khoán nhà đầu tư đầu tư chứng khoán cổ phiếu VN-Index
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo