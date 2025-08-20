HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán ngày mai 21-8: Có thể "canh" giải ngân cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Nhà đầu tư có thể chờ những nhịp rung lắc trong phiên 21-8 để cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu thu hút dòng tiền như ngân hàng, bán lẻ, chứng khoán,

Chứng khoán ngày mai 21-8: Có thể "canh" giải ngân cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ- Ảnh 1.

Kết thúc phiên 20-8, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.664 điểm, tăng 10 điểm (tương đương 0,61%).

Trong phiên giao dịch ngày 20-8, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một ngày biến động mạnh nhưng vẫn kết thúc trong sắc xanh, nhờ lực cầu từ các nhóm ngành chủ chốt.

Chỉ số VN-Index mở cửa tăng 8 điểm so với tham chiếu, được hỗ trợ bởi lực cầu tập trung vào nhóm cổ phiếu ngân hàng (VIB, TCB, CTG, OCB), tiêu dùng (MWG) và nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE). Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng vào giữa phiên sáng khiến thị trường đảo chiều, giảm xuống dưới mốc tham chiếu ở vùng 1.650 điểm.

Sang phiên chiều, lực cầu mạnh từ nhóm cổ phiếu Vingroup và sự hồi phục của nhóm ngân hàng đã giúp VN-Index thu hẹp đà giảm. Đặc biệt, các mã ngân hàng như VCB, TCB và CTG tiếp tục đóng vai trò trụ cột, đưa chỉ số trở lại sắc xanh trong 30 phút cuối phiên.

Kết thúc phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.664 điểm, tăng 10 điểm (tương đương 0,61%). Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 68.000 tỉ đồng, phản ánh sự vận động sôi nổi của dòng tiền.

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), dù phiên 20-8, tăng điểm nhưng diễn biến điều chỉnh mạnh trong phiên này cho thấy sự tranh chấp gay gắt giữa lực chốt lời và dòng tiền hỗ trợ. 

Thanh khoản tăng so với phiên trước cho thấy dòng tiền chủ động vẫn đang đổ vào thị trường. VDSC nhận định VN-Index vẫn có cơ hội vượt qua vùng cản 1.665 điểm và mở rộng nhịp tăng trong ngắn hạn, nếu lực cầu tiếp tục được duy trì.

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) cũng cho rằng thanh khoản cao là tín hiệu tích cực, phản ánh sự hấp dẫn của thị trường đối với nhà đầu tư.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời ở các mã đã tăng mạnh trong thời gian qua. Các nhịp rung lắc và điều chỉnh trong phiên ngày 21-8 có thể là cơ hội để giải ngân vào các cổ phiếu thuộc các ngành thu hút dòng tiền như ngân hàng, bán lẻ và chứng khoán.

Tin liên quan

Chứng khoán sắp giao dịch xuyên trưa, nhà đầu tư không lo bỏ lỡ cơ hội?

Chứng khoán sắp giao dịch xuyên trưa, nhà đầu tư không lo bỏ lỡ cơ hội?

(NLĐO) – Nếu thị trường chứng khoán Việt Nam cho phép nhà đầu tư được giao dịch xuyên trưa, T0 sẽ mang lại cả cơ hội lẫn rủi ro...

Chứng khoán ngày mai 15-8: Cổ phiếu ngân hàng còn gây “cơn bão” giá?

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 14-8 có sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu ngân hàng, đà tăng này có tiếp tục tạo "cơn bão" giá trong phiên giao dịch ngày 15-8?

Chứng khoán tăng phi mã, đầu tư thế nào để không "đu đỉnh"?

(NLĐO) – Việc dự đoán đỉnh ngắn hạn của VN-Index khó nhưng nhà đầu tư có thể lưu ý chọn nhóm ngành, cổ phiếu để tránh "đu đỉnh" khi thị trường tăng quá nóng…

    Thông báo