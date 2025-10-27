HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán ngày 28-10: Áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế?

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Phiên 27-10 chứng kiến áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành. Liệu xu hướng này tiếp tục chi phối thị trường ngày 28-10?

Chứng khoán ngày 28-10: Áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế? - Ảnh 1.

Kết phiên 27-10, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.652 điểm, giảm 30 điểm

Mở cửa ngày 27-10, VN-Index tăng 13 điểm nhưng đà tăng nhanh chóng bị thu hẹp do áp lực bán mạnh từ các nhóm ngành chủ chốt như chứng khoán, ngân hàng và tiêu dùng. Các mã lớn như VHM (Vinhomes), MSN (Masan) và TCB (Techcombank) là tâm điểm của lực bán,

Bước sang phiên chiều, áp lực bán tiếp tục gia tăng, khiến VN-Index có thời điểm giảm sâu tới 15 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện ở một số mã ngân hàng và chứng khoán, xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế.

Đặc biệt, trong 15 phút cuối phiên, nhóm cổ phiếu Vingroup trở thành tâm điểm của nguồn cung khi VHM và VRE đồng loạt giảm sàn, còn VIC giảm hơn 2%. Điều này khiến chỉ số chung sụt giảm mạnh khi đóng cửa tại 1.652 điểm, giảm 30 điểm. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng giá trị 1.106,73 tỉ đồng, tập trung vào các mã SSI, MBB và HDC.

Theo Công ty Chứng khoán VCBS, phiên 27-10 giảm mạnh 30 điểm của VN-Index cho thấy tâm lý thận trọng đang chi phối thị trường. Áp lực bán lan rộng đòi hỏi thị trường cần thêm thời gian để hấp thụ nguồn cung cổ phiếu.

Trong bối cảnh thị trường biến động khó lường, Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát tín hiệu của dòng tiền để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp; đồng thời rà soát các mã cổ phiếu đã chạm ngưỡng cắt lỗ, nhằm bảo toàn vốn và tránh mua đuổi ở vùng giá cao.

Tuy vậy, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định áp lực nguồn cung chưa thật sự mạnh mẽ. VDSC dự báo VN–Index sẽ được hỗ trợ khi lùi về vùng 1.600 – 1.630 điểm và hồi phục trở lại.

Tin liên quan

Chứng khoán chỉ giảm trong ngắn hạn

Chứng khoán chỉ giảm trong ngắn hạn

Triển vọng tăng của thị trường chứng khoán vẫn tích cực trong bối cảnh dòng tiền từ nhà đầu tư nội mạnh mẽ, lợi nhuận của doanh nghiệp khởi sắc

Chứng khoán biến động mạnh: Chọn cổ phiếu hay chọn an toàn?

(NLĐO) – VN-Index bất ngờ giảm gần 95 điểm (hơn 5%) chỉ trong một phiên khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn, chọn cổ phiếu nắm giữ hay đứng ngoài quan sát?

Bổ nhiệm 2 Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Tài chính đã bổ nhiệm 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

cổ phiếu chứng khoán VHM VIC SSI MSN mbb HDC
