Chứng khoán ngày 3-12: Cổ phiếu "vua" nổi sóng, VN-Index bứt phá dũng mãnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán ngày 3-12: Cổ phiếu "vua" nổi sóng, VN-Index bứt phá dũng mãnh

AI - V.Vinh

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 3-12, thị trường chứng khoán chứng kiến sự trở lại đầy ngoạn mục của dòng tiền lớn.

Nhóm ngân hàng đóng vai trò "đầu tàu" kéo chỉ số VN-Index vượt qua mốc cản tâm lý 1.730 điểm.

Cởi bỏ tâm lý thận trọng, dòng tiền ồ ạt nhập cuộc

Sau những nhịp rung lắc và đi ngang tích lũy trong các phiên trước, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 3-12 với tâm thế thăm dò. Tuy nhiên, trái ngược với dự báo về một kịch bản "giằng co" buồn tẻ, dòng tiền thông minh đã nhanh chóng nhập cuộc ngay từ phiên sáng, nhắm thẳng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (Blue-chips). Đặc biệt ở phiên chiều, có những lúc chỉ số tăng rất mạnh, hơn 24 điểm lên tới 1.741 điểm.

Tuy nhiên, áp lực bán cuối phiên khi đà tăng bị thu hẹp. Dù vậy, VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc xanh rực rỡ, tăng 14,71 điểm (tương đương 0,86%), chốt phiên tại 1.731,77 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 225 mã tăng, có 101 mã giảm và 45 mã đi ngang, phản ánh sự lan tỏa tích cực của dòng tiền. Đặc biệt, chỉ số VN30-Index còn tăng mạnh hơn chỉ số chung, ghi nhận mức tăng 21,87 điểm, đóng cửa tại 1.971,99 điểm, cho thấy vai trò dẫn dắt tuyệt đối của nhóm trụ cột.

Thanh khoản trên sàn HoSE đạt con số ấn tượng với hơn 28.594 tỉ đồng, cao nhất trong hơn 1 tháng qua, cho thấy nhà đầu tư đã sẵn sàng "xuống tiền" cho kỳ vọng tăng trưởng cuối năm 2025.

Chứng khoán ngày 3 - 12: VN - Index tăng mạnh nhờ cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ - Ảnh 1.

Nhà đầu tư cởi bỏ tâm lý nặng nề sau thời gian dài cổ phiếu đi ngang hoặc sụt giảm

Cổ phiếu "Vua" trở lại ngai vàng

Tâm điểm của phiên giao dịch hôm nay chính là sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Sau một thời gian dài tích lũy nền giá, nhóm cổ phiếu "vua" đã đồng loạt nổi sóng, trở thành động lực chính giúp VN-Index "công phá" các mốc kháng cự.

Nổi bật nhất trong nhóm này là CTG (VietinBank) với mức tăng ấn tượng 6%, đóng cửa tại giá 22.667 đồng/cổ phiếu, tiến sát mức giá trần. Theo sau là hàng loạt các "ông lớn" khác cũng đua nhau khoe sắc xanh: VPB tăng 4,7%, BID và MBB cùng tăng 4,2%. "Anh cả" VCB (Vietcombank) cũng không đứng ngoài cuộc vui khi đóng góp mức tăng 2,3%, neo tại giá 58.900 đồng.

Sắc xanh cũng bao phủ các ngân hàng thương mại cổ phần khác như TCB (+2%), ACB (+2,1%), STB (+0,6%)... Sự đồng thuận của nhóm ngành chiếm tỉ trọng vốn hóa lớn nhất thị trường này chính là bảo chứng vững chắc nhất cho đà tăng của chỉ số trong phiên hôm nay.

Chứng khoán ngày 3 - 12: VN - Index tăng mạnh nhờ cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ - Ảnh 2.

Nhóm bán lẻ "tím lịm", bất động sản phân hóa

Bên cạnh ngân hàng, nhóm dịch vụ bán lẻ cũng có một phiên giao dịch thăng hoa, hưởng lợi từ kỳ vọng sức mua tăng cao trong mùa lễ hội cuối năm.

Đáng chú ý nhất là FRT (FPT Retail) khi cổ phiếu này tăng kịch trần 7%, trắng bên bán, đạt mức giá 155.100 đồng. "Ông lớn" MWG (Thế Giới Di Động) cũng có màn trình diễn xuất sắc với mức tăng 5,9%, đóng cửa tại 84.700 đồng. Các mã khác trong ngành như DGW (+3,7%) hay PET (+4,4%) đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản lại cho thấy sự phân hóa rõ nét và là lực cản nhẹ khiến VN-Index không thể tăng mạnh hơn. Trong khi các mã Mid-cap như NLG (+2,6%), CEO (+2%), KDH (+1,9%) duy trì đà tăng tốt, thì nhóm "họ Vin" lại kém sắc. VIC (Vingroup) giảm 2%, VRE (Vincom Retail) giảm 1,1%, trong khi VHM (Vinhomes) đứng giá tham chiếu. Riêng NVL có mức tăng nhẹ 1%.

Nhóm chứng khoán, với sự nhạy bén thường thấy, cũng hưởng ứng đà tăng của thị trường chung nhưng ở mức độ vừa phải. VCI tăng 1,9%, HCM tăng 1,8%, VND tăng 1,6%, trong khi SSI chỉ tăng nhẹ 0,2%.

Cẩn trọng áp lực chốt lời

Theo giới phân tích, phiên giao dịch ngày 3-12-2025 đã phát đi tín hiệu kỹ thuật rất tích cực khi VN-Index vượt qua vùng cản 1.730 điểm với thanh khoản thuyết phục. Việc dòng tiền tập trung vào nhóm VN30 và ngân hàng cho thấy đây là dòng tiền lớn, có tính chất dẫn dắt và bền vững hơn so với dòng tiền đầu cơ nhỏ lẻ. Tuy nhiên, với việc chỉ số tăng nóng và một số cổ phiếu trụ đã tiệm cận vùng quá mua, áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện trong các phiên tới, đặc biệt là tại vùng 1.740 - 1.750 điểm.

Nhà đầu tư được khuyến nghị có thể tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu thuộc nhóm ngành dẫn dắt như ngân hàng, bán lẻ, khu công nghiệp, nhưng cần hạn chế mua đuổi ở những nhịp hưng phấn cao độ.


Tin liên quan

Chứng khoán ngày 27-11: Cổ phiếu giảm áp đảo, một mã ngân hàng bất ngờ "tím ngắt"

Chứng khoán ngày 27-11: Cổ phiếu giảm áp đảo, một mã ngân hàng bất ngờ "tím ngắt"

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán phiên 27-11 ghi nhận một phiên tăng điểm nhưng diễn biến nội tại lại kém tích cực

VN-Index vượt 1.700 điểm, tài khoản nhà đầu tư vẫn "bốc hơi"

(NLĐO) - Tài khoản của phần đông nhà đầu tư vẫn âm khi thị trường xuất hiện tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng" khá rõ.

VN-Index vượt 1.700 điểm

(NLĐO) – Thị trường chứng khoán bất ngờ tăng mạnh rồi vượt 1.700 điểm ngay đầu phiên, nhưng lại tập trung chủ yếu ở một vài cổ phiếu trụ.

bất động sản ngân hàng thương mại thị trường chứng khoán nhà đầu tư cổ phiếu ngân hàng phiên giao dịch mùa lễ hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo