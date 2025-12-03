Chứng khoán ngày 3-12: Cổ phiếu "vua" nổi sóng, VN-Index bứt phá dũng mãnh

Nhóm ngân hàng đóng vai trò "đầu tàu" kéo chỉ số VN-Index vượt qua mốc cản tâm lý 1.730 điểm.

Cởi bỏ tâm lý thận trọng, dòng tiền ồ ạt nhập cuộc

Sau những nhịp rung lắc và đi ngang tích lũy trong các phiên trước, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 3-12 với tâm thế thăm dò. Tuy nhiên, trái ngược với dự báo về một kịch bản "giằng co" buồn tẻ, dòng tiền thông minh đã nhanh chóng nhập cuộc ngay từ phiên sáng, nhắm thẳng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (Blue-chips). Đặc biệt ở phiên chiều, có những lúc chỉ số tăng rất mạnh, hơn 24 điểm lên tới 1.741 điểm.

Tuy nhiên, áp lực bán cuối phiên khi đà tăng bị thu hẹp. Dù vậy, VN-Index vẫn đóng cửa trong sắc xanh rực rỡ, tăng 14,71 điểm (tương đương 0,86%), chốt phiên tại 1.731,77 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 225 mã tăng, có 101 mã giảm và 45 mã đi ngang, phản ánh sự lan tỏa tích cực của dòng tiền. Đặc biệt, chỉ số VN30-Index còn tăng mạnh hơn chỉ số chung, ghi nhận mức tăng 21,87 điểm, đóng cửa tại 1.971,99 điểm, cho thấy vai trò dẫn dắt tuyệt đối của nhóm trụ cột.

Thanh khoản trên sàn HoSE đạt con số ấn tượng với hơn 28.594 tỉ đồng, cao nhất trong hơn 1 tháng qua, cho thấy nhà đầu tư đã sẵn sàng "xuống tiền" cho kỳ vọng tăng trưởng cuối năm 2025.

Nhà đầu tư cởi bỏ tâm lý nặng nề sau thời gian dài cổ phiếu đi ngang hoặc sụt giảm

Cổ phiếu "Vua" trở lại ngai vàng

Tâm điểm của phiên giao dịch hôm nay chính là sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Sau một thời gian dài tích lũy nền giá, nhóm cổ phiếu "vua" đã đồng loạt nổi sóng, trở thành động lực chính giúp VN-Index "công phá" các mốc kháng cự.

Nổi bật nhất trong nhóm này là CTG (VietinBank) với mức tăng ấn tượng 6%, đóng cửa tại giá 22.667 đồng/cổ phiếu, tiến sát mức giá trần. Theo sau là hàng loạt các "ông lớn" khác cũng đua nhau khoe sắc xanh: VPB tăng 4,7%, BID và MBB cùng tăng 4,2%. "Anh cả" VCB (Vietcombank) cũng không đứng ngoài cuộc vui khi đóng góp mức tăng 2,3%, neo tại giá 58.900 đồng.

Sắc xanh cũng bao phủ các ngân hàng thương mại cổ phần khác như TCB (+2%), ACB (+2,1%), STB (+0,6%)... Sự đồng thuận của nhóm ngành chiếm tỉ trọng vốn hóa lớn nhất thị trường này chính là bảo chứng vững chắc nhất cho đà tăng của chỉ số trong phiên hôm nay.

Nhóm bán lẻ "tím lịm", bất động sản phân hóa

Bên cạnh ngân hàng, nhóm dịch vụ bán lẻ cũng có một phiên giao dịch thăng hoa, hưởng lợi từ kỳ vọng sức mua tăng cao trong mùa lễ hội cuối năm.

Đáng chú ý nhất là FRT (FPT Retail) khi cổ phiếu này tăng kịch trần 7%, trắng bên bán, đạt mức giá 155.100 đồng. "Ông lớn" MWG (Thế Giới Di Động) cũng có màn trình diễn xuất sắc với mức tăng 5,9%, đóng cửa tại 84.700 đồng. Các mã khác trong ngành như DGW (+3,7%) hay PET (+4,4%) đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản lại cho thấy sự phân hóa rõ nét và là lực cản nhẹ khiến VN-Index không thể tăng mạnh hơn. Trong khi các mã Mid-cap như NLG (+2,6%), CEO (+2%), KDH (+1,9%) duy trì đà tăng tốt, thì nhóm "họ Vin" lại kém sắc. VIC (Vingroup) giảm 2%, VRE (Vincom Retail) giảm 1,1%, trong khi VHM (Vinhomes) đứng giá tham chiếu. Riêng NVL có mức tăng nhẹ 1%.

Nhóm chứng khoán, với sự nhạy bén thường thấy, cũng hưởng ứng đà tăng của thị trường chung nhưng ở mức độ vừa phải. VCI tăng 1,9%, HCM tăng 1,8%, VND tăng 1,6%, trong khi SSI chỉ tăng nhẹ 0,2%.

Cẩn trọng áp lực chốt lời Theo giới phân tích, phiên giao dịch ngày 3-12-2025 đã phát đi tín hiệu kỹ thuật rất tích cực khi VN-Index vượt qua vùng cản 1.730 điểm với thanh khoản thuyết phục. Việc dòng tiền tập trung vào nhóm VN30 và ngân hàng cho thấy đây là dòng tiền lớn, có tính chất dẫn dắt và bền vững hơn so với dòng tiền đầu cơ nhỏ lẻ. Tuy nhiên, với việc chỉ số tăng nóng và một số cổ phiếu trụ đã tiệm cận vùng quá mua, áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện trong các phiên tới, đặc biệt là tại vùng 1.740 - 1.750 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị có thể tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu thuộc nhóm ngành dẫn dắt như ngân hàng, bán lẻ, khu công nghiệp, nhưng cần hạn chế mua đuổi ở những nhịp hưng phấn cao độ.



