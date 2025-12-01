VN-Index vượt 1.700 điểm, tài khoản nhà đầu tư vẫn "bốc hơi"

Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 12 khép lại với một cột mốc đáng chú ý: VN-Index vượt thành công ngưỡng 1.700 điểm sau gần hai tháng giằng co.

Ngay từ đầu phiên 1-12, dòng tiền nhập cuộc mạnh giúp chỉ số bứt phá trong tâm lý tích cực. Kết phiên, VN-Index tăng 10,68 điểm, tương ứng 0,63%, đóng cửa tại 1.701,67 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 10 đến nay. Dù vậy, phía sau con số lạc quan là một bức tranh thiếu đồng đều: toàn thị trường có đến 178 mã giảm, áp đảo 135 mã tăng và 53 mã đứng giá.

Lực kéo chủ đạo đến từ nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. VIC đóng góp mạnh nhất cho chỉ số khi một mình kéo VN-Index tăng hơn 8 điểm. Hai mã cùng họ là VPL và VHM cũng hỗ trợ tích cực với mức đóng góp lần lượt 2,67 điểm và 2,59 điểm. Đáng chú ý, VPL tăng kịch trần, còn VHM tăng 2,7%.

Nhóm cổ phiếu liên quan các tập đoàn lớn như MSN, VNM, FPT, SHB… cũng có diễn biến khả quan, góp phần giữ sắc xanh cho chỉ số.

Thị trường chứng khoán vẫn đỏ dù VN-Index và các cổ phiếu trụ tăng điểm mạnh. Ảnh: Gemini

Tuy chỉ số đi lên, thanh khoản vẫn duy trì trạng thái ì ạch. Toàn thị trường khớp hơn 21.000 tỉ đồng – mức thấp so với kỳ vọng trong bối cảnh VN-Index chạm mốc quan trọng. Riêng rổ VN30, số mã giao dịch trên 10 triệu cổ phiếu không nhiều, chủ yếu tập trung ở SHB, SSI, HPG, VPB và VRE; còn lại đa phần ở mức thấp, thậm chí một số mã chỉ vài trăm nghìn đơn vị như BCM, LPB hay DGC.

Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng với tổng giá trị gần 298 tỉ đồng, tạo áp lực nhất định lên tâm lý thị trường. VHM bị bán ròng mạnh nhất, hơn 227 tỉ đồng; tiếp đó là VIC với hơn 162 tỉ đồng. Diễn biến này cộng hưởng với đà giảm ở nhóm bất động sản mid-cap như NVL, DIG, DXG, khiến nhiều nhà đầu tư "ôm" nhóm này rơi vào trạng thái thua lỗ dù chỉ số đang trong xu hướng tăng.

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại chuyển hướng mua ròng một số mã thuộc nhóm tăng trưởng như FPT, MSN, VNM, VPL và VPB. Điều này cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong chiến lược tái cơ cấu danh mục của nhà đầu tư nước ngoài.

Số liệu cũng cho thấy hơn 8.664 tỉ đồng chảy vào nhóm cổ phiếu tăng giá, cao hơn mức 6.262 tỉ đồng ở nhóm giảm. Dù sắc đỏ chiếm ưu thế về số lượng mã, dòng tiền vẫn có xu hướng tập trung vào những cổ phiếu dẫn dắt có "câu chuyện tăng trưởng riêng".

Theo giới phân tích, phiên 1-12 đánh dấu một bước tiến quan trọng về điểm số nhưng cũng để lại nhiều băn khoăn. Việc VN-Index vượt 1.700 điểm nhờ sự nâng đỡ của nhóm trụ cho thấy đà tăng hiện tại chưa thực sự lan tỏa. Với nhiều nhà đầu tư, cảm giác "lãi chỉ số nhưng lỗ tài khoản" tiếp tục lặp lại, minh chứng cho một thị trường phân hóa mạnh và rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu.



