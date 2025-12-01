HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

VN-Index vượt 1.700 điểm

Thái Phương

(NLĐO) – Thị trường chứng khoán bất ngờ tăng mạnh rồi vượt 1.700 điểm ngay đầu phiên, nhưng lại tập trung chủ yếu ở một vài cổ phiếu trụ.

Vừa mở cửa tuần giao dịch mới, ngày 1-12, VN-Index tăng hơn 16 điểm, lên 1.707 điểm trong sự bất ngờ của nhiều nhà đầu tư. Đây là vùng cao nhất của chỉ số kể từ giữa tháng 10. Tuy nhiên, trên nhiều hội nhóm, diễn đàn, không ít nhà đầu tư lại kém vui. 

Anh Trường Nam, một nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu chứng khoán, bất động sản và ngân hàng, cho biết ngay khi nghe VN-Index tăng vượt 1.700 điểm, anh liền mở danh mục ra xem nhưng không thấy cổ phiếu nào tăng giá. 

"Nếu không nắm giữ các cổ phiếu thuộc Vingroup như VIC, VHM, VRE và một vài cổ phiếu vốn hóa lớn khác, danh mục vẫn không cải thiện dù chỉ số chung đang ở mức cao nhất trong hơn 1 tháng qua" – anh Nam nói.

Theo ghi nhận, tới 9 giờ 40 phút ngày 1-12, VN-Index tăng hơn 14 điểm nhưng đóng góp vào đà tăng của chỉ số này là cổ phiếu VIC đã hơn 10,2 điểm, các cổ phiếu khác như VHM, VPL, VCB, SAB, VJC đóng góp từ 0,42 tới 2,37 điểm.

Đà tăng chủ yếu thuộc về các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong rổ VN30 – giúp chỉ số này vượt xa mốc 1.930 điểm.

- Ảnh 1.

VN-Index vượt 1.700 điểm

Chuyên gia Nguyễn Thái Học, Công ty chứng khoán Pinetree, phân tích xu hướng "xanh vỏ - đỏ lòng" của VN-Index kéo dài tiếp từ tuần trước, khi chỉ số được nâng đỡ chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu họ Vingroup. 

Chỉ riêng tuần qua, dù VN-Index tăng hơn 36 điểm trong cả tuần, riêng bộ ba VIC - VPL - VHM đã đóng góp tới gần 40 điểm, trong khi phần lớn thị trường còn lại chỉ dao động đi ngang và tiếp tục tích lũy. Thanh khoản duy trì ở mức thấp phản ánh tâm lý thận trọng, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền không lan tỏa rộng mà chỉ tập trung vào một vài nhóm vốn hóa lớn.

"Nhà đầu tư cá nhân đã bán ròng hai tuần liên tiếp nhưng VN-Index vẫn giữ được đà tăng và trụ vững trên vùng 1.700 điểm. Tuần này, nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành. Đối với nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội mới, có thể giải ngân với tỉ trọng nhỏ, ưu tiên các cổ phiếu có diễn biến giá tích cực, nền tảng cơ bản tốt và đang thu hút sự quan tâm của dòng tiền, đặc biệt ở các nhóm dầu khí, tiêu dùng, bất động sản, hóa chất và công nghệ" – ông Học nêu quan điểm.

Các chuyên gia của Công ty chứng khoán MBS cho rằng VN-Index phục hồi 3 tuần liên tiếp, khép lại tháng 11 mới mức tăng 3,2% trong bối cảnh thị trường ở vùng trũng thông tin hỗ trợ kéo theo thanh khoản ở mức nền thấp. 

Theo thống kê, tháng 12 hằng năm xác suất thị trường tăng điểm cũng khá cao, trong đó 2 năm liền trước thị trường đều tăng điểm. Kết hợp với yếu tố mùa vụ, thị trường sẽ tích cực ở nửa cuối tháng 12 khi các thông tin hỗ trợ hội tụ.

- Ảnh 2.

Đà tăng cổ phiếu chủ yếu tới từ họ Vingroup gồm VIC, VHM, VPL, VRE

 

