Người lao động News

Kinh tế

Chứng khoán ngày 4-12: Dòng tiền "xoay tua" sang cổ phiếu bất động sản

AI - V.Vinh

(NLĐO) - Rung lắc xuất hiện ở nhóm "vua", nhưng dòng tiền xoay sang bất động sản và chứng khoán, giúp VN-Index tăng phiên thứ 2 liên tiếp với thanh khoản tỉ đô

Tiếp đà hưng phấn từ phiên bùng nổ ngày 3-12 khi chỉ số vượt mốc tâm lý 1.730 điểm, thị trường chứng khoán mở cửa phiên sáng 4-12 với tâm thế khá lạc quan. Tuy nhiên, đúng như nhận định của các công ty chứng khoán trước giờ giao dịch, áp lực chốt lời ngắn hạn đã nhanh chóng xuất hiện khi VN-Index tiệm cận các vùng kháng cự cao hơn.

Sự thận trọng của nhà đầu tư thể hiện rõ nét ở nhóm cổ phiếu ngân hàng - động lực chính của phiên hôm qua. Không còn cảnh "xanh tím" đồng loạt, sắc vàng tham chiếu và sắc đỏ nhẹ đã bắt đầu xen cài. Các mã đầu ngành như VCB (Vietcombank), BID (BIDV) hay CTG (VietinBank) đều chững lại ở mốc tham chiếu hoặc chỉ tăng nhẹ, nhường sân khấu lại cho các nhóm ngành khác.

Dù vậy, nhờ nền tảng thanh khoản dồi dào, chỉ số chung không bị giảm sâu mà chỉ rung lắc quanh biên độ hẹp trước khi lấy lại sắc xanh vào cuối phiên chiều. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,47 điểm (tương đương 0,32%) lên mức 1.737,24 điểm. Chỉ số VN30 vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội khi tăng 7,54 điểm, đạt 1.979,53 điểm.

Chứng khoán ngày 4-12: Dòng tiền "xoay tua" sang cổ phiếu bất động sản - Ảnh 1.

Bất động sản và chứng khoán "đỡ" chỉ số

Điểm sáng lớn nhất trong phiên hôm nay chính là sự luân chuyển nhịp nhàng của dòng tiền. Khi nhóm ngân hàng nghỉ ngơi, nhóm bất động sản và dịch vụ tài chính (chứng khoán) đã kịp thời lên tiếng để giữ lửa cho thị trường.

Nhóm bất động sản có một phiên giao dịch bùng nổ cả về điểm số lẫn thanh khoản. Quan sát bảng điện, sắc xanh bao phủ diện rộng. Đáng chú ý, các mã Mid-cap thu hút dòng tiền cực mạnh: DXG (Đất Xanh) tăng 3,2%, PDR (Phát Đạt) tăng 2%, CEO tăng 1,5%. Đặc biệt, TAL gây ấn tượng mạnh với mức tăng 4,7%, hay VPI tăng 3,6%. Dù "anh cả" VHM (Vinhomes) chịu áp lực điều chỉnh giảm 1,5%, nhưng sức nóng từ các mã vệ tinh đã giúp cân bằng lại tâm lý nhà đầu tư.

Song hành cùng bất động sản, nhóm chứng khoán cũng có ngày giao dịch khởi sắc, hưởng lợi trực tiếp từ kỳ vọng thanh khoản hệ thống gia tăng. VIX tăng 3,1%, SHS tăng 2,8%, MBS tăng 1,7%... Các mã đầu ngành như SSI, HCM, VCI đều giữ vững sắc xanh, củng cố niềm tin về một con sóng cuối năm bền vững.

Trong nhóm ngân hàng, dù đà tăng chung chững lại, nhưng vẫn có những ngôi sao sáng lẻ loi. MBB (MBBank) là cái tên xuất sắc nhất trong rổ VN30 hôm nay khi tăng tới 4,7%, đóng cửa tại 25.700 đồng, với khối lượng khớp lệnh "khủng" hơn 80 triệu đơn vị. HDB và LPB cũng duy trì mức tăng tốt lần lượt là 2,2% và 1,9%.

Thanh khoản tỉ đô, bên mua chiếm ưu thế

Về độ rộng thị trường, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế áp đảo với 217 mã tăng so với 91 mã giảm và 65 mã đứng giá. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn rất tích cực, sẵn sàng giải ngân ở các vùng giá điều chỉnh trong phiên.

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao. Giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 25.307 tỉ đồng, trong đó rổ VN30 đóng góp tới hơn 14.000 tỉ đồng. Biểu đồ phân bổ dòng tiền cho thấy lực mua chủ động chiếm ưu thế tuyệt đối với hơn 15.673 tỉ đồng đổ vào các mã tăng giá, gấp 3 lần so với dòng tiền bán ra.

Ở chiều ngược lại, lực cản của thị trường hôm nay đến từ bộ đôi nhà Vingroup và một số mã trụ riêng lẻ. Ngoài VHM giảm 1,5%, VIC cũng giảm nhẹ 0,9%. Đáng chú ý, cổ phiếu hàng không VJC giảm mạnh 3,7%, trở thành một trong những nhân tố kìm hãm đà tăng của chỉ số.

Theo giới phân tích, diễn biến phiên 4-12 cho thấy thị trường đang vận động rất lành mạnh. Việc dòng tiền không rút ra mà luân chuyển giữa các nhóm ngành trụ cột (ngân hàng - chứng khoán - bất động sản - thép) là tín hiệu của một chu kỳ tăng giá bền vững (uptrend).

Việc VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất ngày, kèm theo thanh khoản lớn cho thấy bên mua vẫn đang kiểm soát cuộc chơi. Trong các phiên tới, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục hướng đến thử thách vùng kháng cự 1.750 điểm.


Chứng khoán ngày 3-12: Cổ phiếu "vua" nổi sóng, VN-Index bứt phá dũng mãnh

Chứng khoán ngày 3-12: Cổ phiếu "vua" nổi sóng, VN-Index bứt phá dũng mãnh

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 3-12, thị trường chứng khoán chứng kiến sự trở lại đầy ngoạn mục của dòng tiền lớn.

Chứng khoán ngày 27-11: Cổ phiếu giảm áp đảo, một mã ngân hàng bất ngờ "tím ngắt"

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán phiên 27-11 ghi nhận một phiên tăng điểm nhưng diễn biến nội tại lại kém tích cực

Chứng khoán ngày 26-11: VN-Index bật mạnh hơn 20 điểm

(NLĐO) - Thị trường đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi như: dòng tiền mạnh, khối ngoại quay lại mua ròng và tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn.

