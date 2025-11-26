Chứng khoán ngày 26-11: VN-Index bật mạnh hơn 20 điểm

Phiên giao dịch ngày 26-11, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhịp hồi phục ấn tượng, khi sắc xanh lan tỏa ở hầu hết nhóm ngành. VN-Index tăng 20,01 điểm, lên 1.680,36 điểm, tương ứng 1,20%.

Thanh khoản duy trì ở mức cao, hơn 782 triệu cổ phiếu khớp lệnh trên HoSE với giá trị 22.767 tỉ đồng, phản ánh dòng tiền đang quay trở lại thị trường mạnh mẽ sau vài phiên thận trọng trước đó. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên mua với 248 mã tăng giá và chỉ 38 mã giảm.



Nhóm VN30 cũng đồng thuận tăng, khi chỉ số này cộng thêm 15,93 điểm, đạt 1.923,55 điểm. 26/30 mã bluechip đóng cửa trong sắc xanh, nổi bật là SSI, VPB, MWG, MSN, CTG, MBB, SHB, MSN… . Nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng 2–3% kèm thanh khoản cao, cho thấy dòng tiền lớn đang ưu tiên nhóm vốn hóa lớn.

Thị trường chứng khoán ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong ngày 26-11.

Tâm điểm trong phiên là nhóm ngân hàng. SHB dẫn đầu với hơn 87 triệu cổ phiếu được giao khớp lệnh, giá tăng gần 2%. VPB, CTG, TPB, MBB, BID, EIB cũng tăng từ 1,5% đến hơn 5,5%, đóng góp quan trọng vào đà đi lên của VN-Index.

Nhóm chứng khoán cũng gia tăng mạnh nhờ kỳ vọng thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao. SSI, HCM, VCI, SHS đồng loạt tăng 1–2%, khớp lệnh lớn. Cùng với đó, nhóm bất động sản và xây dựng cũng nới rộng đà tăng, dù mức tăng không mạnh bằng nhóm ngân hàng – tài chính. Các mã BCM, VHM, PDR, NVL, DIG phục hồi nhẹ, dù chịu áp lực chốt lời tại vùng giá cao trong phiên. Dòng tiền đang có dấu hiệu trở lại nhóm này khi tâm lý chung cải thiện.

Xét theo ngành, tài chính tiếp tục dẫn đầu về giá trị giao dịch với hơn 9.553 tỉ đồng và tăng 1,31%. Nhóm công nghiệp và bất động sản tăng lần lượt 1,10% và 0,86%. Đáng chú ý nhất là nhóm năng lượng, tăng tới 1,44%, mức cao nhất trong ngày, nhờ dòng tiền bắt đáy và kỳ vọng vào kế hoạch tái cấu trúc của một số doanh nghiệp lớn.

Khối ngoại có phiên mua ròng tích cực hơn 622 tỉ đồng trên sàn HoSE, tập trung vào VPB, SHB, VIX, FPT và MSN. Riêng SHB và VPB được mua ròng hơn 353 tỉ đồng. Ở chiều bán, VCB và VIC bị rút vốn mạnh nhất nhưng không ảnh hưởng nhiều đến xu hướng tăng khi lực cầu nội áp đảo.

Bức tranh tổng thể cho thấy thị trường đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi: dòng tiền mạnh, khối ngoại quay lại mua ròng và tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn. Nếu duy trì được nhịp tăng và thanh khoản hiện tại, giới chuyên gia nhận định VN-Index có khả năng tiếp tục hướng đến vùng kháng cự quan trọng 1.700 điểm trong thời gian tới.