Kinh tế

Chứng khoán ngày 6-11: VN-Index sẽ tăng giảm đan xen

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) – Công ty Chứng khoán VCBS dự báo VN-Index có thể "rung lắc" mạnh trong phiên 6-11 với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư

Chứng khoán ngày 6-11: VN-Index sẽ tăng giảm đan xen - Ảnh 1.

Kết thúc phiên 5-11, VN-Index đóng cửa tại 1.654 điểm, tăng gần 3 điểm (tương đương 0,18%)

Phiên sáng 5-11 mở cửa trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn còn dư âm từ những biến động lớn của hôm trước . Tuy vậy, VN-Index vẫn nhanh chóng tìm điểm cân bằng với biên độ dao động +/-10 điểm.

Dù sắc đỏ chiếm ưu thế không lớn nhưng nhờ nỗ lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp chỉ số chính giữ vững vùng 1.650 điểm. Điển hình, các mã VIC (Vingroup) tăng 1,2%, CTG (VietinBank) nhích 0,8%, BID (BIDV) cộng 0,6% và GAS (PetroVietnam Gas) vững vàng ở mức cao đã đóng vai trò trụ đỡ quan trọng.

Sang phiên chiều, VN-Index duy trì vận động lình xình quanh tham chiếu nhưng biên độ thu hẹp đáng kể, cho thấy lực cầu - cung đang dần cân bằng. Nhóm ngân hàng tiếp tục là điểm sáng với CTG và BID duy trì đà tăng, bên cạnh Dầu khí (PLX, BSR, GAS) và VIC.

Đáng chú ý, phân khúc cổ phiếu có vốn hóa thị trường trung bình bùng nổ ở một số mã như DCM (Đạm Cà Mau) tăng 3,5%, DPM (Đạm Phú Mỹ) cộng 4,1%, CSV (Phân bón Bình Điền) nhích 3,2%, và đặc biệt PVD (PV Drilling) có lúc chạm trần trước khi hạ nhiệt về mức tăng 5,8%. Những diễn biến này góp phần hỗ trợ cho VN-Index không bị giảm sâu.

Tuy nhiên, áp lực từ khối ngoại vẫn đáng kể khi họ bán ròng 806 tỉ đồng, tập trung vào TCB (Techcombank), VRE (Vincom Retail) và GEX (Gelex Group). Điều này phần nào kìm hãm đà hồi phục thị trường, dù lực bán không quá dồn dập như các phiên trước.

Kết thúc phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.654 điểm, tăng gần 3 điểm (tương đương 0,18%).

Theo nhận định từ Công ty Chứng khoán VCBS, dòng tiền mua chủ động đang thận trọng. VN-Index đang có tín hiệu tìm điểm cân bằng quanh vùng 1640-1660 điểm với thanh khoản thấp, kèm theo diễn biến phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành.

Công ty này khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng nhịp hồi phục để cơ cấu danh mục, ưu tiên loại bỏ các mã suy yếu với áp lực bán mạnh. Đồng thời, nên tìm kiếm cơ hội ở những cổ phiếu xác nhận vùng đáy thành công, hoặc duy trì xu hướng tăng với nền giá mới và thanh khoản mua chủ động gia tăng.

Tuy vậy, một số công ty chứng khoán khác lưu ý nhà đầu tư nêu cân nhắc giải ngân thăm dò ngắn hạn, tuyệt đối tránh mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao để phòng rủi ro.

