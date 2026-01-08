Chứng khoán ngày 8-1: VN-Index "hụt hơi" tại đỉnh 1.888 điểm

Diễn biến giao dịch cho thấy thị trường mở cửa trong tâm lý hưng phấn tột độ, một loạt cổ phiếu trụ như GAS, VCB, BID, PLX… đồng loạt tăng trần, dòng tiền mạnh đẩy chỉ số lên mức cao nhất trong ngày là 1.888,33 điểm. Đây cũng là mốc kỷ lục của thị trường từ trước đến nay. Tuy nhiên, áp lực chốt lời ồ ạt sau chuỗi 3 phiên tăng nóng, cộng hưởng với cú sốc giảm sàn từ nhóm Vingroup cuối phiên, đã ép chỉ số lùi sâu dưới tham chiếu.



Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 6,02 điểm (tương đương 0,32%), đóng cửa tại 1.855,56 điểm. Thanh khoản thị trường bùng nổ lên mức kỷ lục với tổng giá trị giao dịch đạt 38.620,7 tỉ đồng, khối lượng khớp lệnh vượt 1,15 tỉ cổ phiếu, cho thấy áp lực chốt lời rất lớn.

Tâm điểm của đợt đợt hôm nay tập trung vào nhóm cổ phiếu "họ" Vin. Sau những phiên tăng nóng trước đó, VHM (Vinhomes) bất ngờ bị bán tháo mạnh mẽ về mức giá sàn, giảm 6,9% (màu xanh lơ). Tương tự, VRE (Vincom Retail) cũng đóng cửa tại mức giá sàn, giảm 6,9%. Riêng VIC dù nỗ lực nhưng cũng giảm 1,3%.

Sự sụt giảm của nhóm bất động sản đầu ngành đã kéo theo đà đi xuống của toàn bộ nhóm ngành này (giảm chung 2,68%) và nhóm xây dựng, khiến nhiều mã tiếp tục hành trình "dò đáy".

Trong bối cảnh thị trường rung lắc dữ dội, nhóm ngân hàng một lần nữa đóng vai trò "người hùng" kìm hãm đà rơi. VCB (Vietcombank) tỏa sáng rực rỡ với mức tăng kịch trần 6,9%, trở thành trụ đỡ lớn nhất cho chỉ số. Các mã khác như BID (+5,1%), CTG (+3,8%) hay TCB (+1,1%) vẫn giữ được sắc xanh tích cực dù biên độ tăng đã bị thu hẹp so với trong phiên.

Bên cạnh đó, nhóm dầu khí (đại diện là GAS tăng 3,5%) và một số mã thép, chứng khoán vẫn duy trì đà tăng, giúp cân bằng lại tâm lý thị trường.

Mặc dù chỉ số giảm điểm nhưng độ rộng thị trường trên sàn HOSE vẫn nghiêng nhẹ về phe mua với 183 mã tăng, so với 144 mã giảm (trong đó có 8 mã giảm sàn) và 53 mã đứng giá. Điều này cho thấy sự phân hóa sâu sắc: dòng tiền đang rút mạnh khỏi nhóm trụ bị chốt lời nhưng vẫn luân chuyển tìm cơ hội ở các nhóm ngành khác.

Theo giới phân tích, phiên đảo chiều ngày 8-1 là nhịp điều chỉnh cần thiết sau chuỗi tăng "nóng" đầu năm 2026. Việc thanh khoản tăng vọt cho thấy sự "thay máu" dòng tiền tại vùng đỉnh 1.880 điểm. Thị trường có thể sẽ cần thời gian tích lũy trở lại để hấp thụ hết lượng cung chốt lời trước khi nghĩ đến việc chinh phục mốc 1.900 điểm.