HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán ngày 8-1: VN-Index "hụt hơi" tại đỉnh 1.888 điểm

AI - V.Vinh

(NLĐO) - Ngày 8-1, thị trường chứng kiến một phiên giao dịch đầy cảm xúc, khi VN-Index chạm mốc kỷ lục 1.888 điểm rồi bất ngờ đảo chiều giảm điểm

Diễn biến giao dịch cho thấy thị trường mở cửa trong tâm lý hưng phấn tột độ, một loạt cổ phiếu trụ như GAS, VCB, BID, PLX… đồng loạt tăng trần, dòng tiền mạnh đẩy chỉ số lên mức cao nhất trong ngày là 1.888,33 điểm. Đây cũng là mốc kỷ lục của thị trường từ trước đến nay. Tuy nhiên, áp lực chốt lời ồ ạt sau chuỗi 3 phiên tăng nóng, cộng hưởng với cú sốc giảm sàn từ nhóm Vingroup cuối phiên, đã ép chỉ số lùi sâu dưới tham chiếu.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 6,02 điểm (tương đương 0,32%), đóng cửa tại 1.855,56 điểm. Thanh khoản thị trường bùng nổ lên mức kỷ lục với tổng giá trị giao dịch đạt 38.620,7 tỉ đồng, khối lượng khớp lệnh vượt 1,15 tỉ cổ phiếu, cho thấy áp lực chốt lời rất lớn.

Tâm điểm của đợt đợt hôm nay tập trung vào nhóm cổ phiếu "họ" Vin. Sau những phiên tăng nóng trước đó, VHM (Vinhomes) bất ngờ bị bán tháo mạnh mẽ về mức giá sàn, giảm 6,9% (màu xanh lơ). Tương tự, VRE (Vincom Retail) cũng đóng cửa tại mức giá sàn, giảm 6,9%. Riêng VIC dù nỗ lực nhưng cũng giảm 1,3%.

- Ảnh 1.

Sự sụt giảm của nhóm bất động sản đầu ngành đã kéo theo đà đi xuống của toàn bộ nhóm ngành này (giảm chung 2,68%) và nhóm xây dựng, khiến nhiều mã tiếp tục hành trình "dò đáy".

Trong bối cảnh thị trường rung lắc dữ dội, nhóm ngân hàng một lần nữa đóng vai trò "người hùng" kìm hãm đà rơi. VCB (Vietcombank) tỏa sáng rực rỡ với mức tăng kịch trần 6,9%, trở thành trụ đỡ lớn nhất cho chỉ số. Các mã khác như BID (+5,1%), CTG (+3,8%) hay TCB (+1,1%) vẫn giữ được sắc xanh tích cực dù biên độ tăng đã bị thu hẹp so với trong phiên.

Bên cạnh đó, nhóm dầu khí (đại diện là GAS tăng 3,5%) và một số mã thép, chứng khoán vẫn duy trì đà tăng, giúp cân bằng lại tâm lý thị trường.

Mặc dù chỉ số giảm điểm nhưng độ rộng thị trường trên sàn HOSE vẫn nghiêng nhẹ về phe mua với 183 mã tăng, so với 144 mã giảm (trong đó có 8 mã giảm sàn) và 53 mã đứng giá. Điều này cho thấy sự phân hóa sâu sắc: dòng tiền đang rút mạnh khỏi nhóm trụ bị chốt lời nhưng vẫn luân chuyển tìm cơ hội ở các nhóm ngành khác.

Theo giới phân tích, phiên đảo chiều ngày 8-1 là nhịp điều chỉnh cần thiết sau chuỗi tăng "nóng" đầu năm 2026. Việc thanh khoản tăng vọt cho thấy sự "thay máu" dòng tiền tại vùng đỉnh 1.880 điểm. Thị trường có thể sẽ cần thời gian tích lũy trở lại để hấp thụ hết lượng cung chốt lời trước khi nghĩ đến việc chinh phục mốc 1.900 điểm.

Tin liên quan

Chứng khoán Việt vào nhóm tăng mạnh nhất thế giới ngày 7-1

Chứng khoán Việt vào nhóm tăng mạnh nhất thế giới ngày 7-1

(NLĐO) - Ở phiên giao dịch ngày 7-1, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục bùng nổ, lọt vào nhóm những thị trường tăng mạnh nhất thế giới

Ngành chứng khoán cần đổi mới mạnh mẽ hơn

Về phiên giao dịch ngày 5-1, thị trường mở đầu phiên khá tích cực khi dòng tiền nhập cuộc mạnh.

Cơ hội lịch sử của chứng khoán Việt Nam

(NLĐO)- Hàng loạt quỹ đầu tư nước ngoài đang chờ "rót" tiền vào thị trường chứng khoán Việt Nam khi chính thức nâng hạng.

thanh khoản phiên giao dịch VN-Index
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo