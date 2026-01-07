HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán Việt vào nhóm tăng mạnh nhất thế giới ngày 7-1

AI - V.Vinh

(NLĐO) - Ở phiên giao dịch ngày 7-1, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục bùng nổ, lọt vào nhóm những thị trường tăng mạnh nhất thế giới

Tiếp đà hưng phấn từ phiên vượt đỉnh 1.800 điểm của VN-Index hôm qua, dòng tiền trong phiên thứ 3 của năm mới (7-1) đã chuyển từ trạng thái "tự tin" sang "hưng phấn tột độ" (FOMO). Lực cầu cuồn cuộn đổ vào ngay từ đầu phiên và duy trì sức nóng đến tận phút cuối.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng sốc 45,31 điểm (tương đương 2,49%), đóng cửa tại mức cao nhất ngày là 1.861,58 điểm. Thanh khoản thị trường bùng nổ với tổng giá trị giao dịch đạt 32.406,34 tỉ đồng, khối lượng khớp lệnh xấp xỉ 1 tỉ ổ phiếu.

Điểm nhấn đặc biệt nhất của phiên hôm nay là sự trỗi dậy mạnh mẽ của các "ông lớn" có vốn Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và khu công nghiệp. Sắc tím (tăng trần) bao phủ hàng loạt mã trụ cột, tạo hiệu ứng lan tỏa cực mạnh:

GAS (PV Gas) tăng kịch trần 6,9% lên 88.500 đồng; PLX (Petrolimex) tăng kịch trần 7% lên 41.450 đồng, dư mua trần lớn; GVR (Tập đoàn Cao su) cũng không kém cạnh khi "tím lịm" 6,9%, lên 29.450 đồng.

Sự bứt phá của các cổ phiếu này không chỉ đóng góp lớn vào điểm số mà còn khẳng định vai trò dẫn dắt của dòng vốn Nhà nước trong giai đoạn thị trường bứt tốc.

- Ảnh 1.

Song hành cùng nhóm Năng lượng, nhóm Ngân hàng tiếp tục thể hiện sức mạnh của "cổ phiếu vua". BID tăng vọt 5,3%, VCB tăng 4%, CTG tăng 3,5%. Sắc xanh đậm bao phủ hầu hết các mã ngân hàng lớn nhỏ, củng cố vững chắc đà tăng của chỉ số.

Nhóm Vingroup cũng đóng góp tích cực vào "bữa tiệc" điểm số. VHM (Vinhomes) tăng mạnh 5,4% lên 149.500 đồng, VIC (Vingroup) tăng 3,4% lên 179.000 đồng. Dù chưa chạm trần như nhóm Dầu khí, nhưng mức tăng của Vingroup là động lực quan trọng giúp VN30 tăng tới hơn 40 điểm.

Bên cạnh đó, các nhóm ngành chu kỳ như thép (HPG +2,5%), chứng khoán (VIX +4%, VND +3,5%) cũng đua nhau khoe sắc xanh, cho thấy sự lan tỏa đồng đều của dòng tiền.

Không đứng ngoài cuộc chơi, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng mạnh mẽ, góp phần đẩy giá cổ phiếu lên cao. Họ mua ròng 525,27 tỉ đồng trên sàn HoSE, với tổng giá trị mua vào đạt hơn 4.550 tỉ đồng. Động thái giải ngân quyết liệt của khối ngoại ở vùng giá cao cho thấy niềm tin lớn vào triển vọng nâng hạng và tăng trưởng của thị trường Việt Nam năm 2026.

Sự hưng phấn lan tỏa toàn sàn HoSE với 256 mã tăng, áp đảo hoàn toàn so với 79 mã giảm và 42 mã đứng giá. Nhìn vào bản đồ nhiệt (heatmap), sắc xanh và tím chiếm chủ đạo, cho thấy không chỉ trụ lớn mà cả các cổ phiếu vừa và nhỏ (Midcap) cũng đang hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng chung.

Theo giới đầu tư, với việc chinh phục mốc 1.860 điểm cùng thanh khoản tỉ đô, VN-Index đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhất (Super Uptrend). Tâm lý nhà đầu tư đang ở trạng thái rất tích cực, kỳ vọng thị trường sẽ sớm hướng tới mốc lịch sử 1.900 điểm ngay trong tháng 1-2026.

Tin liên quan

Ngành chứng khoán cần đổi mới mạnh mẽ hơn

Ngành chứng khoán cần đổi mới mạnh mẽ hơn

Về phiên giao dịch ngày 5-1, thị trường mở đầu phiên khá tích cực khi dòng tiền nhập cuộc mạnh.

Cơ hội lịch sử của chứng khoán Việt Nam

(NLĐO)- Hàng loạt quỹ đầu tư nước ngoài đang chờ "rót" tiền vào thị trường chứng khoán Việt Nam khi chính thức nâng hạng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Khuyến khích nhà đầu tư chứng khoán đầu tư dài hạn

(NLĐO)- Tại lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho ngành chứng khoán.

