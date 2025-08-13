Chứng khoán ngày mai 14-8: Giá cổ phiếu sẽ biến động khó lường

Kết phiên 13-8, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.611 điểm, tăng 3 điểm, tương đương 0,21%.

Mở cửa phiên 13-8, VN-Index tăng mạnh 7 điểm nhờ lực cầu tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như MBB, LPB (ngành ngân hàng) và GVR. Tuy nhiên, sự phân hóa nhanh chóng xuất hiện khi các mã như VPB, BID, VCB điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng mạnh trước đó.

Đến giữa phiên sáng, áp lực bán gia tăng tại nhóm Vingroup (VIC, VHM...) và các cổ phiếu lớn khác như HPG, FPT khiến chỉ số chung giảm sâu, chạm mức 1.591,5 điểm, mất hơn 17 điểm so với mức điểm tham chiếu.

Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục chịu áp lực từ lượng bán lớn tại các nhóm ngành chủ chốt như Vingroup, ngân hàng và chứng khoán. Dẫu vậy, sự phân hóa trong nhóm ngân hàng vẫn rõ nét: VCB, VPB, BID giảm điểm, trong khi SHB, MBB, CTG giữ được sắc xanh.

Vào nửa cuối phiên, nhóm Vingroup phục hồi gần mốc tham chiếu, giúp VN-Index đảo chiều tăng nhẹ. Đáng chú ý, khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng mạnh với giá trị 1.479 tỉ đồng, tập trung vào các mã như SSI, MWG và FPT.

Theo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS), VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục biến động với biên độ dao động khoảng ±15 điểm, tương tự phiên 13-8.

Sự phân hóa giữa các nhóm ngành có thể gia tăng, đặc biệt khi áp lực chốt lời vẫn hiện hữu ở các cổ phiếu đã tăng nóng như ngân hàng, Vingroup hay FPT.

Tuy nhiên, dòng tiền vẫn đang tìm kiếm cơ hội ở các nhóm ngành như bất động sản và đầu tư công, vốn thu hút sự chú ý của nhà đầu tư trong phiên trước. Một số cổ phiếu riêng lẻ với câu chuyện riêng, đặc biệt những mã có nền giá thấp, có thể tiếp tục duy trì xu hướng tăng.

VCBS và một số công ty chứng khoán khác khuyến nghị nhà đầu tư hạ tỷ trọng đòn bẩy tài chính để bảo toàn sức mua, chờ đợi cơ hội giải ngân khi mặt bằng giá ổn định hơn; đồng thời quan sát các cổ phiếu có câu chuyện riêng trong các ngành bất động sản, đầu tư công hoặc các mã có nền giá tích lũy tốt. Bởi lẽ, thị trường chứng khoán ngày 14-8 hứa hẹn biến động khó lường, đòi hỏi nhà đầu tư thận trọng và linh hoạt trong các quyết định giao dịch.