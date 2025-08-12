HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán tăng chưa từng thấy, nhà đầu tư tiếc vì bán cổ phiếu quá sớm

Thái Phương

(NLĐO) – Nhiều nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu bất động sản, chứng khoán vừa bán xong, cổ phiếu đồng loạt tăng trần. VN-Index lên đỉnh chưa từng thấy.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12-8, thị trường chứng khoán tiếp tục gây bất ngờ khi không điều chỉnh giảm mạnh mà lập đỉnh mới. VN-Index đang dừng ở mức 1.608 điểm, tăng hơn 11 điểm so với phiên trước; HNX Index ở mức 276 điểm trong khi Upcom Index giảm nhẹ về 109,2 điểm. 

TIN LIÊN QUAN

Chỉ số VN30 tiếp tục bứt phá khi leo lên tới 1.755 điểm, tăng hơn 13 điểm so với phiên trước, với một loạt cổ phiếu vốn hóa lớn đóng góp vào đà tăng của thị trường chung như BID, LPB, VCB, MBB, HDB…

Thanh khoản tiếp tục là một phiên gần 2 tỉ USD khi dòng tiền giao dịch vẫn rất sôi động. Lực bán cổ phiếu mạnh mẽ được cân trở lại bởi dòng tiền đang chờ đợi ở bên ngoài, giúp giá trị giao dịch trên sàn HOSE lên tới 45.400 tỉ đồng.

Chứng khoán tăng chưa từng thấy, nhà đầu tư tiếc vì bán cổ phiếu quá sớm- Ảnh 2.

VN-Index đang ở vùng đỉnh lịch sử, vượt 1.600 điểm

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dòng tiền đang có sự phân hóa và dịch chuyển ở nhiều nhóm ngành. Với phiên hôm nay là sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu bất động sản, dầu khí, ngân hàng… khi không ít cổ phiếu tăng trần hoặc tăng rất mạnh như KDH, CII, PDR, POW, LPB…

Vừa bán xong, cổ phiếu tiếp tục tăng mạnh

Nhiều nhà đầu tư không giấu sự tiếc nuối khi đã bán cổ phiếu những phiên vừa qua để chờ thị trường điều chỉnh giảm, nhưng VN-Index liên tục đi lên, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.

Anh Tuấn Thanh (một nhà đầu tư lâu năm ở TP HCM) nói cuối tuần trước, anh bán cổ phiếu dòng ngân hàng. Phiên đầu tuần hôm qua, anh bán cổ phiếu dòng chứng khoán.

"Tới phiên nay, thấy VN-Index đi xuống cuối phiên sáng nên tôi quyết định bán cổ phiếu dòng bất động sản. Vậy mà từ cuối tuần trước tới nay, các dòng ngân hàng, chứng khoán, bất động sản vẫn chưa điều chỉnh. Trong nhóm nhà đầu tư cùng với tôi, rất nhiều người cũng bán sớm chờ VN-Index giảm và đến giờ đang cầm tiền đứng ngoài nhìn thị trường tăng mạnh" – anh Thanh than.

Ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty chứng khoán VPBankS, nhận định VN-Index đạt ngưỡng 1.600 điểm là con số thị trường đã mơ ước từ lâu. Dựa vào xu hướng hiện tại so với thời điểm cuối 2024 và các con sóng trước đây, có thể kết luận đây là một con sóng rất lớn (mega uptrend).

Chứng khoán tăng chưa từng thấy, nhà đầu tư tiếc vì bán cổ phiếu quá sớm- Ảnh 3.

Nhiều nhà đầu tư bán cổ phiếu sớm và giờ đứng ngoài nhìn thị trường liên tục đi lên

Trong tuần trước, thanh khoản trung bình của thị trường đạt kỷ lục mới là 56.000 tỉ đồng/phiên. Ngoài ra, thị trường cũng ghi nhận phiên kỷ lục hơn 80.300 tỉ đồng (hơn 3 tỉ USD). Dòng tiền chậm lại ở nhóm cổ phiếu ngân hàng nhưng có dấu hiệu lan tỏa nhanh sang bất động sản và xây dựng, đầu tư công. Những tín hiệu này cho thấy xu hướng tăng tiếp tục diễn biến mạnh ở các chỉ số, cũng như lan tỏa rộng rãi trên toàn thị trường.

"Ngắn hạn, thị trường vẫn rất mạnh, được ủng hộ bởi dòng tiền cực kỳ mạnh mẽ. Tôi kỳ vọng trong giai đoạn này, thị trường vẫn đi lên ổn định. Tuy nhiên, cũng đã có những tín hiệu cần theo dõi trong tháng 8. Từ nay đến cuối tháng 8 thị trường có nhịp điều chỉnh kỹ thuật, nhà đầu tư sẽ có cơ hội để tham gia" – ông Sơn nói.


Tin liên quan

Liên tục ngược dự báo, nhà đầu tư chứng khoán làm gì để không "bị bỏ rơi"?

Liên tục ngược dự báo, nhà đầu tư chứng khoán làm gì để không "bị bỏ rơi"?

(NLĐO) – Ngược với dự báo có thể điều chỉnh giảm mạnh ở vùng đỉnh, VN-Index liên tục lập những mốc đỉnh mới khiến nhiều nhà đầu tư "trở tay không kịp".

Chứng khoán ngày mai, 8-8: VN-Index liên tục lập đỉnh, nhà đầu tư nên làm gì?

(NLĐO) – Dù áp lực bán trong phiên 7-8 không quá lớn, Công ty Chứng khoán Rồng Việt dự báo phiên ngày 8-8 sẽ có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa cung và cầu cổ phiếu.

Chứng khoán ngày mai, 7-8: Cổ phiếu lớn còn tăng điểm hay bị chốt lời?

(NLĐO) - Không ít nhà đầu tư lo ngại trong phiên ngày 7-8, các cổ phiếu đã tăng giá mạnh trong những phiên gần đây có thể đối mặt với áp lực chốt lời.

chứng khoán đầu tư chứng khoán VN-Index cổ phiếu đầu tư cổ phiếu cổ phiếu ngân hàng
