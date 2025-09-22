HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán ngày mai, 23-9: Cung cổ phiếu còn gây sức ép?

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NĐLO) – Phiên giao dịch ngày 22-9 chứng kiến áp lực bán mạnh mẽ. Liệu nguồn cung cổ phiếu có tiếp tục tạo sức ép trong phiên giao dịch ngày mai?

Chứng khoán ngày mai, 23-9: Cung cổ phiếu còn gây sức ép?- Ảnh 1.

Chỉ số VN-Index đóng cửa ngày 22-9 giảm 24 điểm (1,46%) xuống còn 1.634 điểm.

VN-Index mở cửa phiên giao dịch ngày 22-9 chỉ giảm nhẹ 2 điểm so với tham chiếu, nhưng sau đó áp lực bán nhanh chóng gia tăng, đẩy chỉ số chung xuống vùng 1.640 điểm ngay trong phiên sáng. Sắc đỏ bao trùm thị trường, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và các mã đã tăng mạnh trước đó như HPG, VHM, VIC. Dù vậy, một số nhóm ngành vẫn thu hút dòng tiền, nổi bật là bất động sản và đầu tư công với các mã như HDG, PDR và CII .

Đến phiên chiều, VN-Index có lúc mất hơn 41 điểm do áp lực bán lan rộng. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện ở 15 phút cuối phiên , đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như Vingroup và ngân hàng, giúp chỉ số thu hẹp đà giảm. Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 24 điểm (1,46%) xuống còn 1.634 điểm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với giá trị 1.733 tỉ đồng, tập trung vào các mã VHM, VIC và CTG, gia tăng thêm áp lực lên thị trường.

Theo Công ty Chứng khoán VCBS, lực cung hiện vẫn đang áp đảo lực cầu bắt đáy, dự báo thị trường có thể tiếp tục rung lắc mạnh trong phiên ngày 23-9.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng áp lực cung cổ phiếu đang mạnh. Thanh khoản tăng cho thấy dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện, nhưng để thị trường cân bằng và quay lại xu thế tăng, lực cầu cần mạnh hơn để hấp thụ nguồn cung cổ phiếu.

Theo VDSC, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến cung cầu để đánh giá trạng thái thị trường, có thể cân nhắc mua thăm dò tại các cổ phiếu đã lùi về vùng hỗ trợ mạnh hoặc có mô hình tăng giá tốt.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán VCBS khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường, kịp thời cắt lỗ khi chạm các ngưỡng quan trọng và chờ cơ hội giải ngân nếu chỉ số VN-Index cân bằng trở lại. Nhóm cổ phiếu bất động sản và đầu tư công có thể là tâm điểm trong phiên 23-9.

