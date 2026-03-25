Kinh tế

Chứng khoán tăng hơn 43 điểm, nhiều nhà đầu tư "đứng ngoài quan sát"

V.Vinh

(NLĐO) - Theo giới quan sát, phiên giao dịch bùng nổ ngày 25-3 mang ý nghĩa xác nhận đáy ngắn hạn (quanh mốc 1.600 điểm) khá vững chắc

Nút thắt tâm lý đè nặng lên giới đầu tư suốt thời gian qua đã được tháo gỡ mạnh mẽ. Những tín hiệu hạ nhiệt từ chiến sự Trung Đông đã khiến giá dầu thô thế giới sụt giảm nhanh chóng. Nỗi lo ngại về lạm phát và kịch bản thắt chặt chính sách tiền tệ toàn cầu được xoa dịu, thổi bùng sự hứng khởi trên các thị trường tài chính. Từ Phố Wall cho đến chứng khoán châu Á, sắc xanh rực rỡ đều chiếm thế thượng phong.

Cộng hưởng cùng đà hưng phấn đó, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 25-3 với sự bùng nổ ngay từ những phút mở cửa và đà tăng được nới rộng liên tục cho đến khi kết phiên.

Đóng cửa ngày giao dịch, chỉ số VN-Index tăng vọt 43,42 điểm (tương đương mức tăng 2,69%), lên mức cao nhất phiên, tại 1.658,19 điểm. Như vậy, chỉ sau 2 phiên hồi phục, chỉ số đã tăng tổng cộng 67 điểm. 

Cùng chung nhịp đập, HNX-Index bứt phá 5,86 điểm (+2,40%) lên 249,67 điểm, và UPCoM-Index nhích 1,3 điểm (+1,06%) lên 124,03 điểm.

- Ảnh 1.

Chỉ riêng sàn HoSE ghi nhận tới 276 mã tăng giá, trong đó 18 mã tăng trần

Điều đáng tiếc tổng giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE chỉ đạt hơn 22.463 tỉ đồng, khá thấp so với những phiên trước do nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn còn thận trọng đứng ngoài. Độ rộng thị trường nghiêng tuyệt đối về phe mua với sự áp đảo kinh ngạc, chỉ riêng sàn HoSE ghi nhận tới 276 mã tăng giá, bỏ xa con số 60 mã giảm và 42 mã đứng giá.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của phiên bùng nổ hôm nay chính là số lượng cổ phiếu tăng kịch trần (màu tím) xuất hiện dày đặc trên bảng điện, lên tới 18 mã riêng trên sàn HoSE.

Dòng tiền đầu cơ đổ bộ mạnh mẽ vào nhóm xây dựng, bất động sản và dịch vụ tiện ích. Các nhà đầu tư chứng kiến hàng loạt cổ phiếu đua nhau "khóa trần" từ sớm và duy trì lượng dư mua lớn. Nổi bật có thể kể đến VCG (+6,8%), CII (+6,9%), PC1 (+6,9%), REE (+6,9%), NT2 (+6,9%), GEG (+6,9%), TV2 (+6,9%), hay PET (+7,0%) và cổ phiếu đầu ngành bảo hiểm BVH (+7,0%).

Sự thăng hoa diễn ra đồng đều ở tất cả các lĩnh vực. Toàn bộ các chỉ số ngành đều đóng cửa rực rỡ, trong đó nhóm năng lượng bất ngờ dẫn đầu đà bứt phá với mức tăng 4,00%, theo sau là Bất động sản (+3,65%), vật liệu cơ bản (+3,48%) và viễn thông (+3,09%). Đáng chú ý, dù giá dầu thế giới sụt giảm mạnh, nhóm cổ phiếu dầu khí trong nước vẫn "cưỡi sóng" đi lên nhờ đà hưng phấn chung của dòng tiền, với OIL tăng 6,8%, BSR tăng 4,2%, PLX tăng 3,8% và PVD tăng 3,7%.

Sự phục hồi diện rộng không thể thiếu vai trò dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 kết phiên tăng mạnh 44,57 điểm (+2,52%) lên 1.814,73 điểm, với 26 mã xanh và chỉ 3 mã đỏ. Cổ phiếu GVR tỏa sáng khi bứt phá 6,3%, đóng góp tích cực nhất vào đà tăng của chỉ số. Theo sau là VHM tăng 5,3%, MWG và VPB cùng tăng 4,2%, SSI tăng 3,7%.

Bên cạnh đó, một diễn biến khiến nhiều nhà đầu tư "thở phào" là sự hồi phục của cổ phiếu DGC. Sau chuỗi ngày "rơi tự do" hoảng loạn do khủng hoảng thượng tầng, DGC đã đảo chiều tăng 4,2% lên mốc 54.700 đồng/cổ phiếu. Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc đã giúp cổ phiếu này tạm thời thoát khỏi vùng trũng bán tháo.

Theo giới quan sát, phiên giao dịch bùng nổ ngày 25-3 mang ý nghĩa xác nhận đáy ngắn hạn (quanh mốc 1.600 điểm) khá vững chắc. Tuy nhiên, sau một phiên tăng điểm mang tính "giải tỏa tâm lý" quá nhanh và mạnh, thị trường có thể sẽ sớm đối mặt với áp lực chốt lời T+ từ những nhà đầu tư bắt đáy thành công ở các phiên đầu tuần.

Giai đoạn tới, sự phân hóa sẽ bắt đầu quay trở lại. Dòng tiền sẽ không còn "mua đuổi" bất chấp mà sẽ sàng lọc, hướng tới những doanh nghiệp chuẩn bị công bố bức tranh lợi nhuận quý 1/2026 tích cực.

Chuyên gia nêu lý do chứng khoán thủng 1.600 điểm nhưng nhiều cổ phiếu vẫn tăng trần?

(NLĐO) – So với vùng đỉnh gần 1.900 điểm hồi cuối tháng 2, thị trường chứng khoán đã mất hơn 300 điểm.

VN-Index phục hồi gần 24 điểm, cổ phiếu ngân hàng, bất động sản dẫn sóng

(NLĐO) - Gạt đi bóng đen của phiên lao dốc đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 24-3 đã ghi nhận sắc xanh lan tỏa và áp đảo trên bảng điện tử

Vì sao cổ phiếu bất động sản tăng ngược dòng?

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 19-3, thị trường tiếp tục chứng kiến áp lực bán lan rộng khiến VN-Index một lần nữa đánh mất mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm

