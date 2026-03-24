VN-Index phục hồi gần 24 điểm, cổ phiếu ngân hàng, bất động sản dẫn sóng

Trước đó, giới chuyên gia và nhà đầu tư tỏ ra hết sức lo ngại về việc xung đột địa chính trị leo thang ở Trung Đông sẽ khiến giá dầu tăng mạnh kéo dài.

Nếu kịch bản này xảy ra, các yếu tố vĩ mô có thể thay đổi rất nhanh, áp lực lạm phát và lãi suất gia tăng sẽ buộc các ngân hàng trung ương phải thận trọng hơn so với định hướng nới lỏng hồi đầu năm.

Nỗi ám ảnh về "bóng dáng" downtrend của năm 2022 quay trở lại đã kích hoạt làn sóng bán tháo, đẩy thị trường giảm sâu trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, sáng nay 24-3, nút thắt tâm lý này đã được cởi bỏ. Đêm qua, Phố Wall bật tăng mạnh mẽ khi giá dầu thô lao dốc hơn 10% nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran, giúp tâm lý nhà đầu tư toàn cầu cải thiện rõ rệt.

Sự khởi sắc này nhanh chóng lan tỏa, tiếp đà hồi phục cho các thị trường tài chính châu Âu và châu Á trong sáng nay, trong đó có Việt Nam.

Sắc xanh và tím quay lại bảng điện tử sau nhiều ngày giảm điểm

Sáng bùng nổ, cổ phiếu vừa và nhỏ "tím lịm"

Tận dụng hiệu ứng tích cực, thị trường chứng khoán trong nước mở cửa phiên sáng 24-3 với đà tăng như vũ bão. Sắc xanh chiếm ưu thế ở hầu hết các nhóm ngành.

Kết phiên sáng, VN-Index tăng vọt 31,52 điểm (+1,98%) lên 1.622,69 điểm. Sàn HoSE ghi nhận tới 274 mã tăng và chỉ 59 mã giảm.

Dù vậy, tâm lý dò đáy vẫn khiến dòng tiền có phần e dè. Tổng khối lượng giao dịch sáng đạt hơn 428 triệu đơn vị, tương đương 10.945,8 tỉ đồng, sụt giảm 15% về khối lượng và 19% về giá trị so với sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 27,8 triệu đơn vị (gần 926 tỉ đồng).

Nhóm bluechip tài chính sắm vai đầu tàu xuất sắc. Cổ phiếu VPB có lúc đã tăng kịch trần trước khi chốt phiên sáng ở mức +5,4% lên 25.300 đồng. Các trụ cột như TPB, SSI, CTG, FPT đồng loạt nhích hơn 3%.

HPG, MSN, MBB, VIB, STB, VIC, MWG, CTB cũng đóng góp đà tăng từ 2% đến gần 3%. Thanh khoản dồn dập đổ vào VPB và SSI, giúp hai mã này khớp lệnh cao nhất nhóm với hơn 19 triệu đơn vị.

Đặc biệt, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ trở thành điểm nhấn rực rỡ nhất phiên sáng. Hàng loạt mã thuộc nhóm bất động sản, xây dựng, chứng khoán, bảo hiểm như HHS, NLG, NVL, CII, NHA, DRH, TCH, HID đã sớm khóa mức giá trần.

Trái chiều với thị trường chung, sự lao dốc của giá dầu thế giới lại trở thành gánh nặng cho nhóm dầu khí, khiến PLX mất hơn 3% lùi về 39.650 đồng. VRE, SSB và VJC cũng nằm trong số ít các mã ghi nhận mức giảm nhẹ.

Kết phiên vững vàng trên mốc 1.600 điểm

Bước sang phiên chiều, áp lực chốt lời T+ xuất hiện khiến đà tăng thu hẹp đôi chút, song thị trường vẫn đóng cửa trong niềm hân hoan.

Chốt phiên, VN-Index bảo vệ thành công mức tăng 23,6 điểm (+1,48%) chốt tại mốc 1.614,77 điểm.

HNX-Index bứt phá 6,27 điểm (+2,64%) lên 243,81 điểm, và UPCoM-Index nhích 1,41 điểm (+1,16%) lên 122,73 điểm.

Dòng tiền lan tỏa mạnh mẽ giúp tổng giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE khép lại ở mức hơn 20.161 tỉ đồng. Độ rộng thị trường duy trì trạng thái áp đảo tuyệt đối với 273 mã tăng (14 mã kịch trần), 48 mã đứng giá và chỉ 59 mã giảm.

Rổ VN30 kết phiên tăng 29,11 điểm (+1,67%) lên 1.770,16 điểm. VPB chốt ngày duy trì đà bứt phá 5,2%, cùng TPB (+4,6%) và TCB (+3,3%) làm trụ đỡ vững chắc cho nhóm ngân hàng.

Ở nhóm bất động sản, TCH giữ nguyên sắc tím (+6,7%) với khối lượng khớp hơn 27,1 triệu cổ phiếu. Những mã khác như NLG (+6,8%) hay NVL (+5,6%) cũng kết ngày đầy viên mãn, khép lại một phiên giao dịch thăng hoa và trút bỏ gánh nặng tâm lý cho toàn thị trường.

Theo giới phân tích, phiên phục hồi ngày 24-3 như một cơn mưa rào giải tỏa cơn khát và xoa dịu tâm lý hoang mang của nhà đầu tư sau chuỗi giảm điểm sốc. Việc VN-Index nhanh chóng lấy lại mốc 1.600 điểm kèm theo sự lan tỏa dòng tiền ở các nhóm ngành dẫn dắt đã thắp lên hy vọng về việc thị trường có thể sớm tìm được vùng cân bằng mới trong các phiên giao dịch tiếp theo.



