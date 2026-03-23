Chuyên gia nêu lý do chứng khoán thủng 1.600 điểm nhưng nhiều cổ phiếu vẫn tăng trần?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chuyên gia nêu lý do chứng khoán thủng 1.600 điểm nhưng nhiều cổ phiếu vẫn tăng trần?

Thái Phương

(NLĐO) – So với vùng đỉnh gần 1.900 điểm hồi cuối tháng 2, thị trường chứng khoán đã mất hơn 300 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23-3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.591 điểm, giảm hơn 56 điểm (tương đương 3,44%) so với phiên trước. Đây là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp, kéo chỉ số về vùng thấp nhất kể từ đầu năm.

So với vùng đỉnh gần 1.900 điểm hồi cuối tháng 2, thị trường chứng khoán đã mất hơn 300 điểm. Áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành, với hàng loạt cổ phiếu giảm sâu, thậm chí giảm sàn.

Nhóm chứng khoán ghi nhận nhiều mã giảm hết biên độ như VND, VDS, CTS, VCI, BSI, HCM. Trong rổ VN30, các mã MWG, DGC, BSR cũng giảm mạnh, trong khi nhóm cổ phiếu "họ Vin" có VIC giảm kịch sàn.

Điểm đáng chú ý là dù giảm rất mạnh nhưng thị trường không xuất hiện yếu tố bán tháo, cổ phiếu không giảm sàn hàng loạt như phiên lao dốc hơn 115 điểm hôm 9-3. Thay vào đó, thị trường kết phiên với hơn 50 mã tăng giá, trong đó có 8 mã tăng kịch trần.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Anh Huy, Giám đốc phân tích ngành tại Chứng khoán Kafi, cho biết đà giảm của thị trường xuất phát từ hai nguyên nhân chính.

Thứ nhất là giá dầu tăng mạnh từ đầu tháng 3, tạo áp lực lạm phát. Khi kỳ vọng lạm phát gia tăng, nhà đầu tư có xu hướng yêu cầu mức chiết khấu cao hơn, khiến dòng tiền lớn tạm thời đứng ngoài thị trường.

Bên cạnh đó, sau phiên giảm sâu cuối tuần trước, áp lực bán giải chấp (call margin) từ các công ty chứng khoán gia tăng buộc nhiều nhà đầu tư phải hạ tỉ trọng cổ phiếu, khiến đà giảm bị khuếch đại. "Chiến lược hiện tại là giữ ổn định danh mục, giảm tỉ trọng cổ phiếu hoặc kết hợp công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro" - ông Huy nhận định.

Theo các chuyên gia, dòng tiền yếu đang khiến áp lực bán lan rộng ở hầu hết các nhóm ngành. Dù nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán được kỳ vọng từ câu chuyện nâng hạng thị trường nhưng lại nhạy cảm với diễn biến chung nên thường giảm mạnh hơn. Ngoài ra, việc nhiều công ty chứng khoán có danh mục tự doanh lớn cũng khiến lợi nhuận bị ảnh hưởng khi giá cổ phiếu giảm 10-15% trong thời gian ngắn.

Chứng khoán VPS khuyến nghị trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, nhà đầu tư nên kiểm soát tỉ trọng danh mục, ưu tiên nắm giữ dài hạn thay vì giao dịch ngắn hạn. Lịch sử cho thấy thị trường thường biến động mạnh trước các cú sốc nhưng sau đó có thể phục hồi.

Một vài cổ phiếu trên sàn vẫn giữ được sắc xanh, thậm chí tăng hết biên độ.

Ông Nguyễn Danh Thái, chuyên gia vĩ mô tại công ty Giáo dục và Đầu tư CKG Việt Nam, cho cho biết thêm áp lực giảm của thị trường ngày 23-3 còn đến từ yếu tố tỉ giá tăng và khối ngoại bán ròng. Đồng thời, mặt bằng lãi suất cho vay đã tăng lên 10-12%, làm giảm sức hấp dẫn của kênh chứng khoán và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp.

Cũng theo ông Nguyễn Danh Thái, cả hai phiên hôm nay và phiên giảm 115 điểm ngày 9-3 đều ghi nhận hiện tượng call margin lan rộng, xuất phát từ tâm lý lo ngại trước những diễn biến leo thang giữa Mỹ và Iran tác động tiêu cực đến thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, điểm khác biệt cốt lõi nằm ở tính chất của thông tin phiên 9-3 là một "cú sốc" đột ngột khi tin tức chiến tranh bùng nổ, gây ra phản ứng cực đoan. Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, những thông tin này thực tế đã trải qua một giai đoạn phản ánh vào giá, khiến áp lực giảm điểm chỉ mang tính cộng hưởng hơn là bất ngờ.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cũng cho rằng phiên giảm 115 điểm ngày 9-3 là thời điểm mới xảy ra chiến sự Trung Đông nên tâm lý nhà đầu tư phản ứng mạnh hơn. Với phiên 23-3, vẫn có cổ phiếu tăng trần hoặc xanh bởi thị trường hàng triệu nhà đầu tư nên quan điểm mỗi người cũng sẽ khác nhau.

"Có người xem đợt giảm hiện tại là rủi ro nhưng cũng có người xem đây là cơ hội. Lịch sử cho thấy nhiều lần giảm mạnh sau đó phục hồi nhanh chóng, nên sẽ có nhà đầu tư tận dụng để mua gom cổ phiếu tốt" – ông Khánh nói.

Các chuyên gia cũng lưu ý, nhà đầu tư nên hạn chế giải ngân trong các nhịp giảm sâu, thay vào đó chờ thị trường ổn định và hình thành vùng tích lũy trước khi quay lại xu hướng tăng. Trong kịch bản tiêu cực, nếu VN-Index thủng mốc 1.600 điểm, chỉ số có thể lùi về vùng 1.500 điểm.


Giá vàng miếng SJC giảm 9 triệu đồng; bạc, chứng khoán cũng lao dốc

(NLĐO) – Giá vàng, bạc thế giới tiếp tục giảm sốc, chứng khoán cũng chưa ngừng đà rơi.

(NLĐO) – Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên giữ tỉ trọng tiền mặt phù hợp theo "khẩu vị" rủi ro để mua gom cổ phiếu tốt khi VN-Index có thể giảm tiếp

Tổng nhu cầu vốn của nền kinh tế cho giai đoạn 2026 - 2030 lên tới khoảng 38,5 triệu tỉ đồng, với 80% là từ khu vực ngoài nhà nước.

chứng khoán thị trường chứng khoán lãi suất cho vay giá cổ phiếu công ty chứng khoán VN-Index chứng khoán kafi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo