Chuyên gia nêu lý do chứng khoán thủng 1.600 điểm nhưng nhiều cổ phiếu vẫn tăng trần?

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23-3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.591 điểm, giảm hơn 56 điểm (tương đương 3,44%) so với phiên trước. Đây là phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp, kéo chỉ số về vùng thấp nhất kể từ đầu năm.

So với vùng đỉnh gần 1.900 điểm hồi cuối tháng 2, thị trường chứng khoán đã mất hơn 300 điểm. Áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành, với hàng loạt cổ phiếu giảm sâu, thậm chí giảm sàn.

Nhóm chứng khoán ghi nhận nhiều mã giảm hết biên độ như VND, VDS, CTS, VCI, BSI, HCM. Trong rổ VN30, các mã MWG, DGC, BSR cũng giảm mạnh, trong khi nhóm cổ phiếu "họ Vin" có VIC giảm kịch sàn.

Điểm đáng chú ý là dù giảm rất mạnh nhưng thị trường không xuất hiện yếu tố bán tháo, cổ phiếu không giảm sàn hàng loạt như phiên lao dốc hơn 115 điểm hôm 9-3. Thay vào đó, thị trường kết phiên với hơn 50 mã tăng giá, trong đó có 8 mã tăng kịch trần.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Anh Huy, Giám đốc phân tích ngành tại Chứng khoán Kafi, cho biết đà giảm của thị trường xuất phát từ hai nguyên nhân chính.

Thứ nhất là giá dầu tăng mạnh từ đầu tháng 3, tạo áp lực lạm phát. Khi kỳ vọng lạm phát gia tăng, nhà đầu tư có xu hướng yêu cầu mức chiết khấu cao hơn, khiến dòng tiền lớn tạm thời đứng ngoài thị trường.

Bên cạnh đó, sau phiên giảm sâu cuối tuần trước, áp lực bán giải chấp (call margin) từ các công ty chứng khoán gia tăng buộc nhiều nhà đầu tư phải hạ tỉ trọng cổ phiếu, khiến đà giảm bị khuếch đại. "Chiến lược hiện tại là giữ ổn định danh mục, giảm tỉ trọng cổ phiếu hoặc kết hợp công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro" - ông Huy nhận định.

Theo các chuyên gia, dòng tiền yếu đang khiến áp lực bán lan rộng ở hầu hết các nhóm ngành. Dù nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán được kỳ vọng từ câu chuyện nâng hạng thị trường nhưng lại nhạy cảm với diễn biến chung nên thường giảm mạnh hơn. Ngoài ra, việc nhiều công ty chứng khoán có danh mục tự doanh lớn cũng khiến lợi nhuận bị ảnh hưởng khi giá cổ phiếu giảm 10-15% trong thời gian ngắn.

Chứng khoán VPS khuyến nghị trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, nhà đầu tư nên kiểm soát tỉ trọng danh mục, ưu tiên nắm giữ dài hạn thay vì giao dịch ngắn hạn. Lịch sử cho thấy thị trường thường biến động mạnh trước các cú sốc nhưng sau đó có thể phục hồi.

Một vài cổ phiếu trên sàn vẫn giữ được sắc xanh, thậm chí tăng hết biên độ.

Ông Nguyễn Danh Thái, chuyên gia vĩ mô tại công ty Giáo dục và Đầu tư CKG Việt Nam, cho cho biết thêm áp lực giảm của thị trường ngày 23-3 còn đến từ yếu tố tỉ giá tăng và khối ngoại bán ròng. Đồng thời, mặt bằng lãi suất cho vay đã tăng lên 10-12%, làm giảm sức hấp dẫn của kênh chứng khoán và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận doanh nghiệp.

Cũng theo ông Nguyễn Danh Thái, cả hai phiên hôm nay và phiên giảm 115 điểm ngày 9-3 đều ghi nhận hiện tượng call margin lan rộng, xuất phát từ tâm lý lo ngại trước những diễn biến leo thang giữa Mỹ và Iran tác động tiêu cực đến thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, điểm khác biệt cốt lõi nằm ở tính chất của thông tin phiên 9-3 là một "cú sốc" đột ngột khi tin tức chiến tranh bùng nổ, gây ra phản ứng cực đoan. Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại, những thông tin này thực tế đã trải qua một giai đoạn phản ánh vào giá, khiến áp lực giảm điểm chỉ mang tính cộng hưởng hơn là bất ngờ.

VN-Index rớt về vùng thấp nhất từ tháng 11 năm ngoái

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cũng cho rằng phiên giảm 115 điểm ngày 9-3 là thời điểm mới xảy ra chiến sự Trung Đông nên tâm lý nhà đầu tư phản ứng mạnh hơn. Với phiên 23-3, vẫn có cổ phiếu tăng trần hoặc xanh bởi thị trường hàng triệu nhà đầu tư nên quan điểm mỗi người cũng sẽ khác nhau.

"Có người xem đợt giảm hiện tại là rủi ro nhưng cũng có người xem đây là cơ hội. Lịch sử cho thấy nhiều lần giảm mạnh sau đó phục hồi nhanh chóng, nên sẽ có nhà đầu tư tận dụng để mua gom cổ phiếu tốt" – ông Khánh nói.

Các chuyên gia cũng lưu ý, nhà đầu tư nên hạn chế giải ngân trong các nhịp giảm sâu, thay vào đó chờ thị trường ổn định và hình thành vùng tích lũy trước khi quay lại xu hướng tăng. Trong kịch bản tiêu cực, nếu VN-Index thủng mốc 1.600 điểm, chỉ số có thể lùi về vùng 1.500 điểm.



