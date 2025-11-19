HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán giảm mạnh do áp lực chốt lời

AI - V.Vinh

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc mạnh ngày 19-11, VN-Index thủng mốc 1.650 điểm

Trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu tiếp tục chao đảo, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 19-11 cũng chứng kiến một phiên giao dịch đỏ lửa. VN-Index giảm 10,92 điểm (-0,66%), chốt phiên ở mức 1.649,92 điểm, đứt mạch tăng 3 ngày liên tiếp.

Các chỉ số khác cũng không khá hơn. HNX-Index giảm 2,33 điểm (-0,87%) xuống 265,03 điểm, trong khi UPCoM chỉ nhích nhẹ 0,51 điểm lên 119,49. Nhóm VN30 giảm 1,17% xuống 1.886,20 điểm, với áp lực lớn từ cổ phiếu ngân hàng và bất động sản.

Toàn sàn HoSE chỉ có 84 mã tăng so với 222 mã giảm và 62 mã đứng giá, thể hiện sự áp đảo của bên bán.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 23.500 tỉ đồng, tập trung mạnh ở các bluechip giảm điểm.

VN - Index giảm mạnh hơn 10 điểm do áp lực chốt lời trên Thị trường chứng khoán - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc mạnh ngày 19-11, VN-Index thủng mốc 1.650 điểm

Diễn biến thị trường cho thấy chỉ số mở cửa sát đáy, dao động quanh vùng 1.650-1.660 điểm, nhưng liên tục bị kéo xuống bởi các nhịp điều chỉnh sâu vào buổi chiều, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước rủi ro vĩ mô.

Thống kê cho thấy ngân hàng là tâm điểm tiêu cực khi toàn bộ các mã Big4 cùng hàng loạt mã lớn chìm trong sắc đỏ: VCB -2,4%, BID -0,8%, CTG -1,6%, MBB -0,8%, SSB -0,9%... và thanh khoản khá lớn. Nhóm bất động sản cũng không thoát khỏi áp lực khi VHM giảm 0,1%, VRE -2,3%, BCM -2,4%, DXG -2,8%.

Khối ngoại tiếp tục có phiên giao dịch tiêu cực khi bán ròng mạnh hơn 646 tỉ đồng trên sàn HoSE ngày 19/11. Lực bán tập trung ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VND, MBB, DGC, MWG, DXG, gây áp lực đáng kể lên tâm lý thị trường.

Ở chiều ngược lại, chỉ một số mã được mua ròng như HPG và HDB nhưng giá trị không đủ bù đắp đà xả hàng.

Dù vậy, nhiều công ty chứng khoán vẫn giữ quan điểm tích cực trung hạn. Hầu hết đều cho rằng phiên điều chỉnh này mang tính kỹ thuật sau khi VN-Index thất bại tại vùng kháng cự 1.660–1.670 điểm. Vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo nằm tại 1.620–1.630 điểm, nơi hội tụ MA50 và MA100 ngày. Nếu giữ được vùng này, chỉ số vẫn có cơ hội quay lại xu hướng tăng.

Tin liên quan

Chứng khoán Việt Nam ngày 18-11 ngược dòng thế giới, cổ phiếu Vingroup tiếp tục tăng

Chứng khoán Việt Nam ngày 18-11 ngược dòng thế giới, cổ phiếu Vingroup tiếp tục tăng

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khởi sắc trong phiên 18-11, bất chấp bối cảnh các thị trường châu Á giảm mạnh

Chứng khoán ngày 18-11: Cơ hội chuyển vốn sang cổ phiếu thu hút dòng tiền

(NLĐO) – Trong phiên 17-11, không ít cổ phiếu đã có sức bật mạnh. Nhà đầu tư được khuyến nghị quan tâm đến những mã đang thu hút dòng tiền.

Ngắt mạch giảm sâu, chứng khoán liệu có phiên bùng nổ tuần tới?

(NLĐO) – Thị trường chứng khoán phục hồi, đem lại kỳ vọng cho nhà đầu tư về xu hướng tích cực tuần tới.

bất động sản thị trường chứng khoán nhà đầu tư cổ phiếu ngân hàng phiên giao dịch chứng khoán toàn cầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo