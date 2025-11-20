Chứng khoán lấy lại sắc xanh, cổ phiếu hàng không của tỉ phú Nguyễn Phương Thảo tăng kịch trần

Phiên giao dịch ngày 20-11 đã khép lại với diễn biến tích cực bất ngờ. Chỉ số VN-Index đã tăng nhẹ 6,99 điểm, tương đương mức tăng 0,42%, chốt phiên tại 1655,99 điểm. Sự phục hồi này diễn ra trong bối cảnh khối ngoại quay trở lại mua ròng sau chuỗi ngày bán ròng liên tục, cùng với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Điểm sáng rõ rệt nhất thuộc về cổ phiếu VJC (Vietjet Air), mã này đã bứt phá mạnh mẽ, tăng kịch trần (+7%), trở thành đầu tàu kéo chỉ số đi lên; VIC tăng 3,4%. Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ. Các mã như VPB (+1,6%), HDB (+1,6%), và SHB (+1,2%) đều đóng cửa với mức tăng tích cực.

Cổ phiếu VJC của hãng hàng không Vietjet nơi bà Nguyễn Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT trở thành tâm điểm ngày 20-11

Tuy nhiên, thanh khoản duy trì ở mức trung bình, chỉ đạt hơn 19.000 tỉ đồng và thị trường vẫn chứng kiến sự phân hóa khi chỉ có 120 mã tăng, trong khi 86 mã giảm và 179 mã đứng giá. Riêng nhóm VN30 đóng góp mạnh mẽ, tăng 11,26 điểm, với 12 mã tăng và chỉ 5 mã giảm.

Mặc dù vậy, sự trở lại mua ròng của khối ngoại là yếu tố then chốt củng cố tâm lý, tạo cơ sở để thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tích lũy tích cực trong các phiên sắp tới.

Cụ thể, sau chuỗi ngày bán ròng đáng lo ngại, khối ngoại đã bất ngờ quay lại mua ròng 293,46 tỉ đồng. Động thái này không chỉ mang tính hỗ trợ về mặt thanh khoản mà còn có ý nghĩa lớn về mặt tâm lý, xua tan phần nào lo ngại về dòng vốn ngoại rút khỏi thị trường.

Tiền ngoại đã tập trung giải ngân vào các mã trụ cột như VPB (mua ròng 180,54 tỉ đồng), SSI (mua ròng 134,60 tỉ đồng) và VIC (mua ròng 123,58 tỉ đồng), cho thấy sự chọn lọc và niềm tin vào triển vọng của các doanh nghiệp đầu ngành.

Đặc biệt, phiên 20-11 là ngày đáo hạn hợp đồng tương lai VN30F1M tháng 11. Thông thường, ngày đáo hạn thường đi kèm với những biến động lớn, song thị trường lại diễn ra khá trơn tru. Chỉ số VN30 cũng ghi nhận mức tăng tích cực 11,26 điểm (0,6%), đóng cửa tại 1897.46 điểm.

Sự ổn định này cho thấy giới đầu tư đã chuẩn bị tốt tâm lý và các giao dịch cơ cấu, giúp thị trường tránh được những cú sốc lớn thường thấy trong ngày đáo hạn.

Hợp đồng tương lai VN30F1M cũng tăng 12,3 điểm (+0,65%), đóng cửa tại 1898,1 điểm, cho thấy sự đồng thuận của nhà đầu tư phái sinh với xu hướng tăng điểm của thị trường cơ sở.