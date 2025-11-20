Chứng khoán lấy lại sắc xanh, cổ phiếu hàng không của tỉ phú Nguyễn Phương Thảo tăng kịch trần

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chứng khoán lấy lại sắc xanh, cổ phiếu hàng không của tỉ phú Nguyễn Phương Thảo tăng kịch trần

AI - V.Vinh

(NLĐO) - Sự trở lại mua ròng của khối ngoại là yếu tố then chốt củng cố tâm lý, tạo cơ sở để thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tích lũy tích cực

Phiên giao dịch ngày 20-11 đã khép lại với diễn biến tích cực bất ngờ. Chỉ số VN-Index đã tăng nhẹ 6,99 điểm, tương đương mức tăng 0,42%, chốt phiên tại 1655,99 điểm. Sự phục hồi này diễn ra trong bối cảnh khối ngoại quay trở lại mua ròng sau chuỗi ngày bán ròng liên tục, cùng với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Điểm sáng rõ rệt nhất thuộc về cổ phiếu VJC (Vietjet Air), mã này đã bứt phá mạnh mẽ, tăng kịch trần (+7%), trở thành đầu tàu kéo chỉ số đi lên; VIC tăng 3,4%. Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ. Các mã như VPB (+1,6%), HDB (+1,6%), và SHB (+1,2%) đều đóng cửa với mức tăng tích cực.

- Ảnh 1.

Cổ phiếu VJC của hãng hàng không Vietjet nơi bà Nguyễn Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT trở thành tâm điểm ngày 20-11

Tuy nhiên, thanh khoản duy trì ở mức trung bình, chỉ đạt hơn 19.000 tỉ đồng và thị trường vẫn chứng kiến sự phân hóa khi chỉ có 120 mã tăng, trong khi 86 mã giảm và 179 mã đứng giá. Riêng nhóm VN30 đóng góp mạnh mẽ, tăng 11,26 điểm, với 12 mã tăng và chỉ 5 mã giảm.

Mặc dù vậy, sự trở lại mua ròng của khối ngoại là yếu tố then chốt củng cố tâm lý, tạo cơ sở để thị trường tiếp tục duy trì xu hướng tích lũy tích cực trong các phiên sắp tới.

Cụ thể, sau chuỗi ngày bán ròng đáng lo ngại, khối ngoại đã bất ngờ quay lại mua ròng 293,46 tỉ đồng. Động thái này không chỉ mang tính hỗ trợ về mặt thanh khoản mà còn có ý nghĩa lớn về mặt tâm lý, xua tan phần nào lo ngại về dòng vốn ngoại rút khỏi thị trường. 

Tiền ngoại đã tập trung giải ngân vào các mã trụ cột như VPB (mua ròng 180,54 tỉ đồng), SSI (mua ròng 134,60 tỉ đồng) và VIC (mua ròng 123,58 tỉ đồng), cho thấy sự chọn lọc và niềm tin vào triển vọng của các doanh nghiệp đầu ngành.

Đặc biệt, phiên 20-11 là ngày đáo hạn hợp đồng tương lai VN30F1M tháng 11. Thông thường, ngày đáo hạn thường đi kèm với những biến động lớn, song thị trường lại diễn ra khá trơn tru. Chỉ số VN30 cũng ghi nhận mức tăng tích cực 11,26 điểm (0,6%), đóng cửa tại 1897.46 điểm.

Sự ổn định này cho thấy giới đầu tư đã chuẩn bị tốt tâm lý và các giao dịch cơ cấu, giúp thị trường tránh được những cú sốc lớn thường thấy trong ngày đáo hạn. 

Hợp đồng tương lai VN30F1M cũng tăng 12,3 điểm (+0,65%), đóng cửa tại 1898,1 điểm, cho thấy sự đồng thuận của nhà đầu tư phái sinh với xu hướng tăng điểm của thị trường cơ sở.

Tin liên quan

Chứng khoán giảm mạnh do áp lực chốt lời

Chứng khoán giảm mạnh do áp lực chốt lời

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc mạnh ngày 19-11, VN-Index thủng mốc 1.650 điểm

Chứng khoán Việt Nam ngày 18-11 ngược dòng thế giới, cổ phiếu Vingroup tiếp tục tăng

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khởi sắc trong phiên 18-11, bất chấp bối cảnh các thị trường châu Á giảm mạnh

Chứng khoán ngày 18-11: Cơ hội chuyển vốn sang cổ phiếu thu hút dòng tiền

(NLĐO) – Trong phiên 17-11, không ít cổ phiếu đã có sức bật mạnh. Nhà đầu tư được khuyến nghị quan tâm đến những mã đang thu hút dòng tiền.

VietJet phiên giao dịch hãng hàng không VJC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo