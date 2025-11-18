HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chứng khoán Việt Nam ngày 18-11 ngược dòng thế giới, cổ phiếu Vingroup tiếp tục tăng

ChatGPT - V.Vinh

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khởi sắc trong phiên 18-11, bất chấp bối cảnh các thị trường châu Á giảm mạnh

VN-Index đóng cửa phiên 18-11 tại 1.659,92 điểm, tăng 6,5 điểm (tương đương +0,33%), duy trì sắc xanh trong suốt phần lớn thời gian giao dịch. Chỉ số VN30-Index cũng tăng 4,53 điểm, lên mức 1.898,07 điểm, cho thấy lực đỡ đến từ nhóm vốn hóa lớn như VIC, VHM, VPB, TPB... 

Chứng khoán tiếp nối đà tăng - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục khởi sắc trong phiên 18-11

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục duy trì ở mức trung bình cao, với tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE đạt hơn 22.200 tỉ đồng. Đây là mức giao dịch tương đối tích cực trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động. Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về bên tăng: 152 mã tăng, 161 mã giảm, và 52 mã đứng giá.

Phân bổ dòng tiền cho thấy nhóm cổ phiếu tăng giá thu hút hơn 10.943 tỉ đồng, áp đảo dòng tiền vào nhóm giảm (khoảng 6.728 tỉ đồng).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh, với giá trị hơn 80,37 tỉ đồng, duy trì xu hướng rút vốn kéo dài từ đầu tháng 11.

Nhiều cổ phiếu lớn bị xả ròng đáng kể như VCI (-131 tỉ), STB (-110 tỉ), VIX (-151 tỉ), MBB (-137 tỉ), VHM (-41 tỉ), GEX (-38 tỉ). Đây là yếu tố khiến đà tăng của chỉ số không bứt phá được trong bối cảnh lực bán khá quyết liệt ở những mã có vốn hóa lớn.

Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng. HPG dẫn đầu về giá trị mua ròng với 377 tỉ đồng, đồng thời cũng là một trong những mã tác động tích cực nhất lên VN-Index.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giao dịch sôi động, với TPB, VPB, EIB, TCB tăng từ 2% đến gần 3%, góp phần quan trọng giữ nhịp thị trường. Ở nhóm cổ phiếu bất động sản, nhiều mã bật tăng tốt như NVL, VHM, KDH, VRE, cho thấy dòng tiền đang chọn lọc cơ hội ở những cổ phiếu đã giảm sâu thời gian qua.

Cổ phiếu một số nhóm ngành khác cũng thu hút sự chú ý. Cổ phiếu ngành chứng khoán như VND, FTS, SSI duy trì sắc xanh; nhóm bán lẻ ghi nhận DGW, FRT tăng mạnh; trong khi dầu khí có phần kém tích cực hơn khi PVD, PVS, BSR điều chỉnh nhẹ theo diễn biến giá dầu thế giới.

Theo giới phân tích, thị trường khép lại một phiên giao dịch cân bằng, khi áp lực ngoại biên từ thị trường quốc tế được bù đắp nhờ lực cầu nội ổn định. VN-Index duy trì được sắc xanh là tín hiệu tích cực. Song, diễn biến bán ròng liên tiếp của khối ngoại vẫn là yếu tố cần theo dõi trong các phiên tới, đặc biệt khi thị trường đang bước vào giai đoạn nhạy cảm về thông tin vĩ mô cuối năm.

Chứng khoán ngày 18-11: Cơ hội chuyển vốn sang cổ phiếu thu hút dòng tiền

Chứng khoán ngày 18-11: Cơ hội chuyển vốn sang cổ phiếu thu hút dòng tiền

(NLĐO) – Trong phiên 17-11, không ít cổ phiếu đã có sức bật mạnh. Nhà đầu tư được khuyến nghị quan tâm đến những mã đang thu hút dòng tiền.

Ngắt mạch giảm sâu, chứng khoán liệu có phiên bùng nổ tuần tới?

(NLĐO) – Thị trường chứng khoán phục hồi, đem lại kỳ vọng cho nhà đầu tư về xu hướng tích cực tuần tới.

Chứng khoán ngày 14-11: VN-Index cần thêm thời gian để bứt phá

(NLĐO) – Dòng tiền tập trung vào một số nhóm cổ phiếu nhất định, khiến thị trường cần thêm thời gian để tạo nhịp tăng điểm bền vững

bất động sản thị trường chứng khoán phiên giao dịch thị trường châu Á giá dầu thế giới
