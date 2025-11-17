Chứng khoán ngày 18-11: Cơ hội chuyển vốn sang cổ phiếu thu hút dòng tiền

Kết phiên 17-11, VN-Index đóng cửa tại 1.654 điểm, tăng gần 19 điểm, tương đương 1,16%

Mở cửa giao dịch, VN-Index tăng 5 điểm nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, GVR và HPG khởi sắc. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu ngân hàng như TCB, SHB gây áp lực lên chỉ số. Các ngành bất động sản (NVL, CEO, DIG), Bán lẻ (DGW, PET) và xây dựng (HHV, CII) thu hút dòng tiền khá tích cực.

Sang phiên chiều, thị trường duy trì sắc xanh. Nhiều mã tăng kịch trần như NVL, DGW, HAG giúp cải thiện tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Bên cạnh các nhóm bất động sản, bán lẻ và xây dựng, dòng tiền phiên chiều còn đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu KCN và đầu tư công.

Theo Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS), VN-Index tiếp tục có phiên hồi phục mạnh mẽ. Đa số các nhóm ngành cổ phiếu đều tăng điểm trở lại, sắc xanh lan tỏa toàn sàn HOSE với 227 mã tăng và chỉ 86 mã giảm.

Theo đó, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bám sát diễn biến thị trường trong những phiên tới và tận dụng các nhịp tăng điểm trong phiên để cơ cấu danh mục, theo hướng loại bỏ các cổ phiếu chịu áp lực cung mạnh và chuyển sang các mã đang thu hút dòng tiền.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo thị trường có thể còn tăng điểm trong thời gian tới nhưng sẽ xuất hiện trạng thái rung lắc. Những đợt điều chỉnh của thị trường có khả năng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ dòng tiền. Do vậy, nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời ngắn hạn khi VN- Index hồi phục đến vùng cản. Ở chiều mua, nhà đầu tư nên khai thác cơ hội ngắn hạn tại các cổ phiếu có mô hình tăng giá tốt.