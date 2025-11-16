Ngắt mạch giảm sâu, chứng khoán liệu có phiên bùng nổ tuần tới?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Ngắt mạch giảm sâu, chứng khoán liệu có phiên bùng nổ tuần tới?

Thái Phương

(NLĐO) – Thị trường chứng khoán phục hồi, đem lại kỳ vọng cho nhà đầu tư về xu hướng tích cực tuần tới.

Sau 4 tuần liên tiếp giảm điểm với thanh khoản cạn kiệt, VN-Index có tuần phục hồi tích cực rồi đóng cửa ở mức 1.635 điểm, tăng 2,27% so với cuối tuần trước và trên mức trên hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Chỉ số VN30 cũng kết tuần tăng 2,57% lên mức 1.871 điểm.

Độ rộng thị trường phục hồi tích cực, hầu hết nhóm ngành đều tăng giá sau giai đoạn điều chỉnh, tích lũy. Ở nhiều nhóm bảo hiểm, dầu khí, nông nghiệp, bán lẽ, chứng khoán, hóa chất, xây dựng, khu công nghiệp... nhiều mã tăng giá tốt với thanh khoản tích cực. 

TIN LIÊN QUAN

Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm tới 21% so với tuần trước cho thấy mức độ phân hóa mạnh, dòng tiền cải thiện, luân chuyển sang các mã cơ bản tốt, có kết quả kinh doanh tích cực. Điểm trừ tuần qua vẫn là đà bán ròng của khối ngoại, với hơn 2.280 tỉ đồng trên trên HOSE – là tuần bán ròng thứ 16 liên tiếp.

Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng thị trường tiếp tục phục hồi sau giai đoạn "gồng lỗ". Thực tế, không ít người cho biết tài khoản và danh mục đầu tư đều đang bị âm nặng từ 20%-30%.

Ngắt mạch giảm sâu, chứng khoán liệu có phiên bùng nổ tuần tới? - Ảnh 1.

Nhà đầu tư chờ đợi phiên bùng nổ để xác nhận xu hướng tăng trở lại

Ông Đinh Việt Bách, chuyên gia phân tích Công ty chứng khoán Pinetree, cho rằng động lực hồi phục tuần qua nhờ xuất hiện hai thông tin liên quan đến nâng hạng thị trường là Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên và một số động thái tích cực của FTSE Russell và Vanguard trong vấn đề về đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng.

Dòng tiền có sự luân chuyển rõ rệt từ nhóm cổ phiếu trụ sang các nhóm vốn hóa nhỏ và vừa (mid-cap) từng trầm lắng, như dầu khí, hóa chất, phân bón, khu công nghiệp… Ngược lại, các nhóm vốn hóa lớn từng dẫn dắt nhịp tăng trước đó lại giao dịch kém tích cực hơn, đặc biệt là họ Vin, ngân hàng, và chứng khoán.

"Dù khối ngoại vẫn bán ròng, tâm lý thị trường tuần này đã ổn định hơn khi VN-Index có 4 phiên hồi phục liên tiếp và đóng cửa tuần quanh mức 1.635 điểm. Tuần tới, thị trường đang chờ đợi phiên bùng nổ theo đà (FTD) để xác nhận liệu VN-Index có thể bước vào nhịp tăng mới hay không? Nếu kịch bản tích cực xảy ra, nhóm cổ phiếu có cơ hội dẫn dắt sẽ là mid-cap" – ông Bách nêu quan điểm.

Ngắt mạch giảm sâu, chứng khoán liệu có phiên bùng nổ tuần tới? - Ảnh 2.

Trong khi khối ngoại miệt mài bán ròng, các nhà đầu tư tổ chức trong nước lại mua ròng. Nguồn: CSI

Theo Công ty chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn VN-Index sau giai đoạn điều chỉnh giảm là đang phục hồi, tích lũy trở lại. Yếu tố cần lưu ý là thanh khoản chưa thực sự tích cực và thị trường vẫn đang chịu áp lực rung lắc, điều chỉnh kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 1.610 điểm. Với kỳ vọng đón dòng vốn mới từ các quỹ đầu tư, nhất là sau thông tin FTSE Russell công bố danh sách đáp ứng tiêu chuẩn sau khi nâng hạng, VN-Index có thể tiếp tục phục hồi. Đây là định hướng tốt đề nhà đầu tư có thể xem xét khi phân bổ, gia tăng tỉ trọng.

Về nhóm cổ phiếu cụ thể, Công ty chứng khoán CSI cho rằng nhà đầu tư có thể mua với tỉ trọng nhỏ khi thị trường chung có nhịp điều chỉnh và tăng dần khi có lợi nhuận ở các ngành có vốn hóa vừa, bứt phá mạnh trong tuần qua như dầu khí, hóa chất, bán lẻ, xây dựng…

Tin liên quan

Chứng khoán ngày 14-11: VN-Index cần thêm thời gian để bứt phá

Chứng khoán ngày 14-11: VN-Index cần thêm thời gian để bứt phá

(NLĐO) – Dòng tiền tập trung vào một số nhóm cổ phiếu nhất định, khiến thị trường cần thêm thời gian để tạo nhịp tăng điểm bền vững

Chứng khoán ngày 13-11: Cổ phiếu lớn tiếp tục dẫn dắt thị trường?

(NLĐO) - Những biến động từ nhóm cổ phiếu lớn đã dẫn dắt xu hướng thị trường. Diễn biến này có thể còn tiếp diễn trong phiên 13-11

Chứng khoán tăng điểm "tưng bừng", cổ phiếu lại đồng loạt xanh - tím

(NLĐO)- Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 21.800 tỉ đồng, mức cao nhất trong nhiều phiên gần đây, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần cải thiện.

cổ phiếu chứng khoán nhà đầu tư chứng khoán hôm nay VN-Index đầu tư chứng khoán chứng khoán tuần tới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo