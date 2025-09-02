HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc Tôi lên tiếng

Chung một niềm tin

Nguyễn Thị Nga

Ngày Quốc khánh năm nay, quê hương đất nước như khoác lên mình chiếc áo mới

80 năm, một chặng đường không quá dài so với lịch sử ngàn đời của dân tộc nhưng lại đủ để nhân dân cả nước cảm nhận sâu sắc sự đổi thay kỳ diệu, từ khói lửa chiến tranh đến hòa bình no ấm, từ nghèo nàn lạc hậu đến phát triển, hội nhập.

Ngày Quốc khánh năm nay, quê hương đất nước như khoác lên mình chiếc áo mới. Cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các nẻo đường, từ thành thị đến thôn quê. Niềm vui hiện hữu trên từng gương mặt, ánh lên trong từng ánh mắt, một niềm vui của tự hào, của biết ơn, của khát vọng.

Những ngày qua, nhà nước đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để nhân dân cùng chung vui. Tại thủ đô Hà Nội, lễ mít-tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được tổ chức long trọng tại Quảng trường Ba Đình. 

Chung một niềm tin- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Hoàng Triều

Ở nhiều địa phương khác, hàng loạt hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao, triển lãm cũng diễn ra sôi nổi. Đặc biệt, trong dịp Tết Độc lập 80 năm này, Nhà nước đã gửi đến bà con một món quà đầy ý nghĩa: mỗi người dân đều được nhận 100.000 đồng. 

Số tiền không lớn nhưng mang trong đó tình cảm chan chứa, sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đến từng người dân. 

Cả thôn tôi rộn ràng như ngày hội. Các cụ già run run cầm tờ tiền mà mắt rưng rưng xúc động. Các bác nông dân lam lũ quanh năm với ruộng đồng cũng phấn khởi: "Có món quà này, tôi mua cân chè, gói kẹo, để cả nhà cùng thưởng thức trong ngày Tết Độc lập. Trẻ nhỏ thì ríu rít theo bố mẹ, vừa cười vừa khoe: "Hôm nay cả làng đều được quà!". 

Không khí náo nức, tiếng cười nói rộn rã khắp sân nhà văn hóa thôn. Dường như cái tình quê, cái nghĩa xóm lại thêm gắn kết.

Một niềm vui đặc biệt nữa trong dịp Quốc khánh 80 năm này là những công trình mới được khánh thành để chào mừng sự kiện trọng đại. 

Ở nhiều tỉnh, những cây cầu, con đường, trường học, bệnh viện mới được đưa vào sử dụng, mang lại niềm hạnh phúc thiết thực cho nhân dân. 

Ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số cũng được đón nhận sự quan tâm qua những chính sách hỗ trợ, để mọi người, dù ở nơi đâu, cũng được chung niềm vui của đất nước.

Chúng ta, những người đang sống trong thời khắc này, thật may mắn được chứng kiến và hòa mình vào niềm vui ấy. 

80 năm trước, cha ông ta đã đánh đổi biết bao máu xương để giành lấy độc lập. 80 năm sau, con cháu hôm nay được sống trong hòa bình, hạnh phúc và cùng nhau nhìn lại hành trình gian khó mà hào hùng của dân tộc.

Kỷ niệm Quốc khánh, chúng ta không chỉ chung vui, mà còn chung một niềm tin và khát vọng. Niềm tin rằng đất nước sẽ ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; Việt Nam sẽ sánh vai cùng các cường quốc năm châu, như Bác Hồ hằng mong muốn.


Tin liên quan

Không ai bị bỏ quên

Không ai bị bỏ quên

80 năm qua, mỗi dịp Quốc khánh 2-9 luôn mang đến một cảm xúc thiêng liêng trong mỗi người dân Việt Nam.

Tự hào là cảm xúc, trách nhiệm là hành động

Hòa bình là món quà cha ông gửi gắm, phát triển đất nước là lời đáp của thế hệ trẻ hôm nay

Lợi ích của nhân dân là trên hết

Một trong những việc quan trọng mà Tổng Bí thư nhấn mạnh là quyết tâm chống hàng giả, đặc biệt là thuốc chữa bệnh và các sản phẩm dành cho người già, trẻ em.

