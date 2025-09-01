HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Không ai bị bỏ quên

Tố Trâm

80 năm qua, mỗi dịp Quốc khánh 2-9 luôn mang đến một cảm xúc thiêng liêng trong mỗi người dân Việt Nam.

 Năm nay, bên cạnh cờ hoa, lễ hội, diễu binh, diễu hành..., mỗi người dân lại nhận được một món quà từ Chính phủ.

100.000 đồng có thể chỉ là một khoản tiền không lớn, chỉ đủ cho một bữa ăn gia đình nhỏ, hay một món quà Trung thu giản đơn cho con trẻ. Nó không thể thay đổi cuộc sống của ai. 

Không ai bị bỏ quên- Ảnh 1.

Trong tối 31-8, hơn 100 hộ dân ở phường Phú Lợi đã tới nhận tiền Quốc khánh (ảnh: Thảo Nguyễn)

Song, món quà ấy lại gieo một cảm giác ấm lòng. Giống như một cái nắm tay, một lời nhắn gửi rằng Ngày Độc lập không chỉ là nghi lễ trên quảng trường, mà còn là ngày mà từng người dân đều được quan tâm và ghi nhận.

Có thể sẽ có người hỏi: "Sao chỉ 100.000 đồng? Sao không nhiều hơn?". Nếu chỉ tính bằng vật chất thì chẳng bao giờ là đủ. 

Một chính sách, trước hết phải mang tính biểu tượng, truyền tải được tinh thần. Ở đây, thông điệp rõ ràng là: "Không ai bị bỏ quên trong ngày hội lớn của dân tộc". 

Từ cán bộ cấp cao đến người lao động, người nghèo, người già, thậm chí cả những người chưa có quốc tịch Việt Nam nhưng đã được cấp số định danh cá nhân (trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30-8-2025), tất cả đều được nhận quà như nhau.

Sự bình đẳng ấy mới là điều đáng quý. Mọi người đều bình đẳng như nhau, đều được Nhà nước gửi gắm một lời chúc mừng. Bởi lẽ, Quốc khánh không chỉ là ngày kỷ niệm độc lập, mà còn là dịp để mọi người đều có quyền được vui, được an ủi, được sẻ chia.

100.000 đồng, thoạt nhìn không là bao nhưng nếu cộng lại bằng niềm tin, bằng sự gắn kết, thì giá trị lại vô cùng lớn, như một sợi dây vô hình gắn kết cá nhân với cộng đồng, nuôi dưỡng sự đồng thuận xã hội, làm dày thêm mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân. 

Nó cũng nhắc chúng ta nhớ rằng sự quan tâm không nhất thiết phải thể hiện bằng những gì thật to tát; đôi khi, chính sự giản dị lại chạm đến trái tim nhiều hơn cả.

Đó chính là ý nghĩa lớn lao của "món quà nhỏ" mà chúng ta nhận được trong dịp Quốc khánh năm nay.


Quà Tết Độc lập: Khoản tiền nhỏ, niềm tin lớn

Chính phủ tặng mỗi người dân 100.000 đồng, mang theo tình cảm và sự quan tâm sâu sắc, giúp trái tim mỗi người ấm áp hơn trong dịp Tết Độc lập

