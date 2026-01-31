HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chung tay “giải cứu” cúc mâm xôi nở sớm trước Tết

Thanh Thảo- Yến Nhi

(NLĐO) – Trước thực trạng cúc mâm xôi ở miền Tây nở sớm khiến nhà vườn có nguy cơ thua lỗ, nhiều tiểu thương tại TPHCM đã chung tay "giải cứu"

Hàng vạn chậu cúc mâm xôi tại các làng hoa miền Tây đồng loạt nở sớm trước Tết Nguyên đán, đẩy người trồng hoa vào nguy cơ thua lỗ nặng. Trước tình cảnh đó, nhiều tiểu thương và hộ kinh doanh tại TPHCM đã chung tay “giải cứu” cúc mâm xôi, lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp nhà vườn giảm bớt khó khăn.

Ấm áp nghĩa tình “giải cứu” cúc mâm xôi nở rộ trước Tết - Ảnh 1.
Ấm áp nghĩa tình “giải cứu” cúc mâm xôi nở rộ trước Tết - Ảnh 2.
Ấm áp nghĩa tình “giải cứu” cúc mâm xôi nở rộ trước Tết - Ảnh 3.
Ấm áp nghĩa tình “giải cứu” cúc mâm xôi nở rộ trước Tết - Ảnh 4.

Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết, cúc mâm xôi nở sớm, không đúng vào dịp Tết như mọi năm. Trong khi đó, thương lái vắng bóng, sức mua giảm khiến giá hoa tại vườn giảm mạnh. Nguy cơ “được mùa mất giá” lại tái diễn, khiến nhiều nhà vườn đứng trước nỗi lo trắng tay sau thời gian chăm sóc.

Video cúc mâm xôi

Trước tình trạng này, nhiều tiểu thương tại TPHCM đã chủ động kết nối trực tiếp với nhà vườn, đưa hoa lên thành phố tiêu thụ. Các điểm bán hoa “giải cứu” nhanh chóng xuất hiện dọc nhiều tuyến đường như Thành Thái, Bắc Hải, Tô Hiến Thành, Nguyễn Hoàng, Lương Định Của, Nguyễn Văn Linh… Việc cắt giảm khâu trung gian không chỉ giúp người tiêu dùng mua hoa với giá rẻ hơn mà còn đảm bảo mức thu nhập hợp lý cho người trồng.

Tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, theo nhiều chủ vườn, năm nay hoa nở sớm hơn mọi năm. Chủ sạp hoa Lê Nhường (phường Bình Trưng, TP HCM) cho biết: “Do ảnh hưởng của ngập lụt và thời tiết, hoa nở không đúng thời điểm. Để san sẻ khó khăn với bà con, chúng tôi nhập hoa sớm hơn khoảng 2 tuần và tăng số lượng so với mọi năm, mong giúp nhà vườn gỡ gạc chi phí”.

Ấm áp nghĩa tình “giải cứu” cúc mâm xôi nở rộ trước Tết - Ảnh 5.
Ấm áp nghĩa tình “giải cứu” cúc mâm xôi nở rộ trước Tết - Ảnh 6.
Ấm áp nghĩa tình “giải cứu” cúc mâm xôi nở rộ trước Tết - Ảnh 7.
Ấm áp nghĩa tình “giải cứu” cúc mâm xôi nở rộ trước Tết - Ảnh 8.

Tại đường Thành Thái (phường Diên Hồng, TPHCM), giá cúc mâm xôi chỉ còn khoảng 150.000 đồng/cặp, giảm mạnh so với mức 350.000 đồng/cặp các năm trước.

Chị Hương, chủ cửa hàng hoa Thùy Dung, chia sẻ: “Việc nhập số lượng lớn thời điểm này là cách để giúp nhà vườn sớm thu hồi vốn sau nhiều tháng đầu tư chăm sóc, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong những ngày giáp Tết”.

Không chỉ đơn thuần là hoạt động mua bán, phong trào “giải cứu” cúc mâm xôi còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Sắc vàng rực rỡ xuống phố không chỉ báo hiệu xuân về mà còn gửi gắm hy vọng về một cái Tết đủ đầy hơn cho người trồng hoa.

Tuy nhiên, để tránh “được mùa rớt giá”, ngành hoa kiểng cần cải thiện việc quy hoạch, sản xuất, dự báo thị trường và đa dạng hóa kênh phân phối. Chỉ khi chủ động thích ứng với biến động của thời tiết và thị trường, nghề trồng hoa mới có thể phát triển bền vững.

Tin liên quan

Cúc mâm xôi vàng rực khắp các tuyến đường TPHCM, giá nào cũng có

Cúc mâm xôi vàng rực khắp các tuyến đường TPHCM, giá nào cũng có

(NLĐO) – Một điểm bán cúc mâm xôi tại TPHCM vừa tập kết về hơn 4.000 chậu bán Tết.

Giá cúc mâm xôi Tết có rẻ khi nhiều nơi kêu “giải cứu”?

(NLĐO)- Hàng trăm chậu cúc mâm xôi được tập kết về TPHCM để bán hỗ trợ các nhà vườn làng hoa Chợ Lách (tỉnh Bến Tre trước đây, nay là tỉnh Vĩnh Long)

Chung tay hỗ trợ nhà vườn tiêu thụ cúc mâm xôi nở sớm

(NLĐO) - Thông qua Báo Người Lao Động, một nhà vườn đã bán được 200 chậu cúc mâm xôi nở sớm cho một khách sạn tại TPHCM.

giải cứu Sa Đéc cúc mâm xôi Hoa kiểng miền tây
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo