HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chung tay hỗ trợ nhà vườn tiêu thụ cúc mâm xôi nở sớm

Tin - ảnh - clip: CA LINH - TÂM MINH

(NLĐO) - Thông qua Báo Người Lao Động, một nhà vườn đã bán được 200 chậu cúc mâm xôi nở sớm cho một khách sạn tại TPHCM.

Liên quan vụ khoảng 300.000 chậu cúc mâm xôi nở sớm ở xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long) được xã hỗ trợ livestream bán hàng, ngày 21-1, trao đổi với phóng viên, nhiều nhà vườn cho biết vẫn còn số lượng lớn chậu chưa có đầu ra.

Cúc mâm xôi nở sớm giúp nông dân Chợ Lách trở thành chiến thần livestream - Ảnh 1.

Xã Chợ Lách trồng cúc mâm xôi phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 ước tính khoảng 1,2 triệu sản phẩm, trong đó hơn 300.000 chậu đã nở sớm

Theo bà Nguyễn Thị Bé Loan (ngụ xã Chợ Lách), bà trồng 2.000 chậu cúc mâm xôi và số lượng cúc nở sớm khoảng 1.000 chậu. Vừa qua, thông qua Báo Người Lao Động, bà đã bán được 200 chậu cho một khách sạn tại TPHCM.

"Tôi còn khoảng 1.000 chậu sẽ nở đúng dịp Tết Bính Ngọ, đã có thương lái đặt hàng nhưng không biết tới lúc đó họ có lấy không?" – bà Loan lo lắng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phước Nhàn - một nông dân tại địa phương - cho hay ông đã tự livestream bán được 1.000 chậu cúc mâm xôi nở sớm, hiện còn khoảng 1.000 chậu cần bán trong thời điểm này.

Ông Nhàn nói: "Năm nay do ảnh hưởng thời tiết, có vườn trồng cúc mâm xôi thì nở hết, còn vườn khác thì cúc nở từ 30-50%. Như trường hợp của anh trai tôi, hiện còn 4.000 chậu, hoa nở nhiều lắm nhưng chưa ra hàng được".

Cúc mâm xôi nở sớm giúp nông dân Chợ Lách trở thành chiến thần livestream - Ảnh 2.

Cúc mâm xôi nở sớm giúp nông dân Chợ Lách trở thành chiến thần livestream - Ảnh 3.

Vườn cúc mâm xôi của ông Nhàn đã nở rộ

Vào ngày 17-1, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp với ViettelPost cùng xã Chợ Lách và các TikToker, KOL livestream bán cúc mâm xôi cho nhà vườn.

CLIP: Livestream bán cúc mâm xôi hỗ trợ nhà vườn Chợ Lách vào ngày 17-1

Tại buổi livestream, ngoài TikToker, KOL còn có bà Lê Thị Hoàng Oanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chợ Lách – tham gia. Kết thúc phiên livestream đã chốt trên 2.000 đơn với số lượng hơn 4.000 chậu được bán.

Cúc mâm xôi nở sớm giúp nông dân Chợ Lách trở thành chiến thần livestream - Ảnh 4.

Các đơn vị và TikToker livestream bán hàng hỗ trợ nhà vườn

Bà Lê Thị Hoàng Oanh cho hay trong năm 2026, xã phối hợp cùng Sở Công Thương, ViettelPost, TikTok Việt Nam tiếp tục thực hiện tập huấn cho nông dân tự xây dựng kênh, hướng tới xây dựng cho họ tự bán hàng trên nền tảng số.

"Trong giai đoạn đầu, các đơn vị và nhiều TikToker sẽ đồng hành cùng nhà vườn đến khi nào bà con tự bán hàng được, có giỏ hàng riêng. Còn trong giai đoạn hiện nay, ViettelPost hỗ trợ trên giỏ hàng của đơn vị để đồng hành với người dân. Hiện số lượng nông dân tự livestream rất đông nhưng chưa qua tập huấn. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập huấn, đào tạo hướng tới việc giúp nông dân tự bán được hàng" – Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách thông tin.

Cộng đồng hỗ trợ tiêu thụ cúc mâm xôi nở sớm cho nhà vườn miền Tây - Ảnh 1.

Người trồng cúc mâm xôi đang ráo riết tìm đầu ra cho sản phẩm

Cộng đồng hỗ trợ tiêu thụ cúc mâm xôi nở sớm cho nhà vườn miền Tây - Ảnh 2.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tài đang gói hoa cúc mâm xôi nở sớm bán cho thương lái

Cộng đồng hỗ trợ tiêu thụ cúc mâm xôi nở sớm cho nhà vườn miền Tây - Ảnh 3.

Vận chuyển hoa đi giao cho thương lái

Tại tỉnh Đồng Tháp, hiện tượng hoa nở lệch thời điểm đang đẩy người trồng hoa ở Sa Đéc vào tâm trạng lo lắng, bất an khi mùa vụ lớn nhất năm chưa kịp đến.

Tại vườn hoa cúc mâm xôi hơn 5.500 m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Tài (ngụ khóm Đông Huề, phường Sa Đéc), hầu hết các chậu hoa cúc đều nở sớm.

Ông Tài chia sẻ mấy ngày qua, nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ nên nhiều thương lái và khách hàng khắp nơi đến mua hỗ trợ. Đến nay, ông đã bán hơn 5.500 chậu cúc mâm xôi nở sớm. "Số còn lại hy vọng sẽ được mua hết để kiếm lại phần nào tiền vốn" – ông Tài nói thêm.

Bên cạnh đó, UBND phường Sa Đéc phối hợp với TikToker Thiện Nhân tổ chức các phiên livestream bán hàng, hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho sản phẩm. Qua đó, khoảng 1.600 chậu cúc mâm xôi nở sớm đã được tiêu thụ, góp phần giảm bớt khó khăn cho người trồng hoa.

Tin liên quan

Nông dân Sa Đéc buồn bã vì cúc mâm xôi bung nở bất thường trước Tết

Nông dân Sa Đéc buồn bã vì cúc mâm xôi bung nở bất thường trước Tết

(NLĐO) - Thời tiết nắng nóng và trở lạnh đột ngột đã làm rối loạn quá trình sinh trưởng của một số loại hoa Tết tại làng hoa Sa Đéc

Vĩnh Long "giải cứu" hàng ngàn chậu cúc mâm xôi nở sớm cho nhà vườn

(NLĐO) – Hơn 300.000 chậu cúc mâm xôi ở một xã của tỉnh Vĩnh Long nở sớm do thời tiết bất thường được chính quyền địa phương hỗ trợ tiêu thụ

Chưa đến Tết, cúc mâm xôi và hoa mai đã đồng loạt trổ bông

(NLĐO) - Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhưng không khí tại nhiều làng hoa trứ danh miền Tây đang trĩu nặng âu lo.

Vĩnh Long cúc mâm xôi tết bính ngọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo