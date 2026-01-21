Chung tay hỗ trợ nhà vườn tiêu thụ cúc mâm xôi nở sớm

Liên quan vụ khoảng 300.000 chậu cúc mâm xôi nở sớm ở xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long) được xã hỗ trợ livestream bán hàng, ngày 21-1, trao đổi với phóng viên, nhiều nhà vườn cho biết vẫn còn số lượng lớn chậu chưa có đầu ra.

Xã Chợ Lách trồng cúc mâm xôi phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 ước tính khoảng 1,2 triệu sản phẩm, trong đó hơn 300.000 chậu đã nở sớm

Theo bà Nguyễn Thị Bé Loan (ngụ xã Chợ Lách), bà trồng 2.000 chậu cúc mâm xôi và số lượng cúc nở sớm khoảng 1.000 chậu. Vừa qua, thông qua Báo Người Lao Động, bà đã bán được 200 chậu cho một khách sạn tại TPHCM.

"Tôi còn khoảng 1.000 chậu sẽ nở đúng dịp Tết Bính Ngọ, đã có thương lái đặt hàng nhưng không biết tới lúc đó họ có lấy không?" – bà Loan lo lắng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phước Nhàn - một nông dân tại địa phương - cho hay ông đã tự livestream bán được 1.000 chậu cúc mâm xôi nở sớm, hiện còn khoảng 1.000 chậu cần bán trong thời điểm này.

Ông Nhàn nói: "Năm nay do ảnh hưởng thời tiết, có vườn trồng cúc mâm xôi thì nở hết, còn vườn khác thì cúc nở từ 30-50%. Như trường hợp của anh trai tôi, hiện còn 4.000 chậu, hoa nở nhiều lắm nhưng chưa ra hàng được".

Vườn cúc mâm xôi của ông Nhàn đã nở rộ

Vào ngày 17-1, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp với ViettelPost cùng xã Chợ Lách và các TikToker, KOL livestream bán cúc mâm xôi cho nhà vườn.

CLIP: Livestream bán cúc mâm xôi hỗ trợ nhà vườn Chợ Lách vào ngày 17-1

Tại buổi livestream, ngoài TikToker, KOL còn có bà Lê Thị Hoàng Oanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chợ Lách – tham gia. Kết thúc phiên livestream đã chốt trên 2.000 đơn với số lượng hơn 4.000 chậu được bán.

Các đơn vị và TikToker livestream bán hàng hỗ trợ nhà vườn

Bà Lê Thị Hoàng Oanh cho hay trong năm 2026, xã phối hợp cùng Sở Công Thương, ViettelPost, TikTok Việt Nam tiếp tục thực hiện tập huấn cho nông dân tự xây dựng kênh, hướng tới xây dựng cho họ tự bán hàng trên nền tảng số.

"Trong giai đoạn đầu, các đơn vị và nhiều TikToker sẽ đồng hành cùng nhà vườn đến khi nào bà con tự bán hàng được, có giỏ hàng riêng. Còn trong giai đoạn hiện nay, ViettelPost hỗ trợ trên giỏ hàng của đơn vị để đồng hành với người dân. Hiện số lượng nông dân tự livestream rất đông nhưng chưa qua tập huấn. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập huấn, đào tạo hướng tới việc giúp nông dân tự bán được hàng" – Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách thông tin.

Người trồng cúc mâm xôi đang ráo riết tìm đầu ra cho sản phẩm

Gia đình ông Nguyễn Văn Tài đang gói hoa cúc mâm xôi nở sớm bán cho thương lái

Vận chuyển hoa đi giao cho thương lái

Tại tỉnh Đồng Tháp, hiện tượng hoa nở lệch thời điểm đang đẩy người trồng hoa ở Sa Đéc vào tâm trạng lo lắng, bất an khi mùa vụ lớn nhất năm chưa kịp đến.

Tại vườn hoa cúc mâm xôi hơn 5.500 m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Tài (ngụ khóm Đông Huề, phường Sa Đéc), hầu hết các chậu hoa cúc đều nở sớm.

Ông Tài chia sẻ mấy ngày qua, nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ nên nhiều thương lái và khách hàng khắp nơi đến mua hỗ trợ. Đến nay, ông đã bán hơn 5.500 chậu cúc mâm xôi nở sớm. "Số còn lại hy vọng sẽ được mua hết để kiếm lại phần nào tiền vốn" – ông Tài nói thêm.

Bên cạnh đó, UBND phường Sa Đéc phối hợp với TikToker Thiện Nhân tổ chức các phiên livestream bán hàng, hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho sản phẩm. Qua đó, khoảng 1.600 chậu cúc mâm xôi nở sớm đã được tiêu thụ, góp phần giảm bớt khó khăn cho người trồng hoa.