Kinh tế

Nông dân Sa Đéc buồn bã vì cúc mâm xôi bung nở bất thường trước Tết

Tin - ảnh: Tâm Minh

(NLĐO) - Thời tiết nắng nóng và trở lạnh đột ngột đã làm rối loạn quá trình sinh trưởng của một số loại hoa Tết tại làng hoa Sa Đéc

Còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Bính Ngọ 2026 nhưng nông dân trồng hoa ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp lại đang lo lắng vì cúc mâm xôi nở sớm bất thường.

Ghi nhận tại vườn hoa cúc mâm xôi hơn 5.500 m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Tài (ngụ khóm Đông Huề, phường Sa Đéc), hầu hết các chậu hoa đều trong tình trạng… đón Tết sớm.

Nông dân Sa Đéc lo lắng vì hoa cúc nở sớm bất thường trước Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Nông dân Sa Đéc lo lắng vì hoa cúc nở sớm bất thường trước Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Tài buồn bã vì cúc mâm xôi bung nở sớm trước Tết

"Nếu như các năm trước, vào thời điểm giữa tháng 1, hoa chỉ bắt đầu hé nụ. Tuy nhiên, gần đây, do mưa lớn kéo dài, rất nhiều nụ hoa ngậm nước đã bung nở sớm. Ước chừng, có hơn 10.000 giỏ hoa của gia đình đã bung cánh" - ông Tài buồn bã nói.

Theo ông Tài, để trồng cúc mâm xôi nở đúng Tết, nhà vườn phải mất 6 tháng chăm sóc. Trong đó, với 10.000 giỏ hoa cúc, gia đình ông đã bỏ ra gần 400 triệu đồng chi phí giống, phân thuốc, nhân công…

Đứng trước vườn cúc mâm xôi đang nở sớm, ông Tài chia sẻ: "Vào thời điểm 2 tuần trước, các cơn mưa đêm xuất hiện nhiều cùng với thời tiết se lạnh đã khiến cúc mâm xôi của gia đình nở sớm. Sau khi xảy ra, tôi mua các loại thuốc hữu cơ bón cho cây nhằm cầm chừng nhưng không hiệu quả. Mấy ngày qua, cộng đồng mạng cùng chung tay hỗ trợ mua ủng hộ nhưng chỉ 500-600 chậu. Số hoa còn lại thì chưa biết ra sao".

Theo Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường Sa Đéc, địa phương có hơn 100 ha sản xuất hoa, kiểng Tết. Dự kiến, sản lượng hơn 1,3 triệu giỏ hoa các loại cho vụ Tết Nguyên đán 2026. Trong đó, các loại hoa chủ lực của vụ Tết gồm: cúc mâm xôi truyền thống; cúc mâm xôi màu; hoa hồng; mai vàng...

Tuy nhiên, mấy tuần qua, thời tiết nắng nóng và trở lạnh đột ngột đã làm rối loạn quá trình sinh trưởng của một số loại hoa Tết. Trước đó, nắng nóng kích thích phân hóa mầm hoa sớm, dẫn đến nhiều chậu cúc mâm xôi truyền thống và cúc mâm xôi màu nở sớm. Do đó, người trồng phải tăng cường theo dõi, chăm sóc, dẫn đến phát sinh thêm chi phí vật tư và nhân công.

Ông Huỳnh Anh Điền, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc, cho biết: "Địa phương đã chỉ đạo ngành chuyên môn hỗ trợ nông dân điều chỉnh lượng nước tưới hợp lý, sử dụng lưới che giảm ánh sáng và kéo dài thời gian chiếu sáng nhân tạo đối với những vườn có điều kiện, nhằm kéo dài thời gian sinh trưởng và hạn chế hoa nở sớm. Đồng thời, tăng cường sử dụng phân hữu cơ hoai mục, các loại phân có hàm lượng đạm vừa phải trong giai đoạn sinh trưởng thân, lá; đảm bảo cân đối dinh dưỡng để cây phát triển ổn định…".

Tôn vinh nghề trồng hoa - kiểng

Tôn vinh nghề trồng hoa - kiểng

Làng hoa Sa Đéc ở tỉnh Đồng Tháp được xem là "thủ phủ hoa - kiểng" tại ĐBSCL, với nét đặc trưng trong cách trồng và tiêu thụ sản phẩm mà ít nơi nào có được.

Xác lập kỷ lục "Bản đồ Việt Nam" được làm từ 1.000 giống hoa kiểng ở Sa Đéc

(NLĐO) - Bản đồ Việt Nam được tạo hình công phu từ khoảng 1.000 giống hoa kiểng tiêu biểu của Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Khởi nghiệp online với cây giống, hoa kiểng Tết

Nắm bắt xu thế kinh tế số, nhiều nhà vườn mạnh dạn khởi nghiệp online với cây giống và hoa kiểng Tết, mở rộng thị trường ra khắp cả nước

tỉnh Đồng Tháp thời tiết nắng nóng Tết nguyên đán Tết Sa Đéc tết bính ngọ
