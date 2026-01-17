Ngày 17-1, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Viettel Post cùng xã Chợ Lách và các TikToker, KOL livestream (phát sóng trực tiếp) bán cúc mâm xôi cho nhà vườn.

CLIP: Lê Thị Hoàng Oanh – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Chợ Lách - tham gia livestream bán hoa cúc nở sớm cho nhà vườn

Trong những ngày qua, nhà vườn tại xã Chợ Lách vô cùng lo lắng khi hàng ngàn chậu cúc mâm xôi nở sớm.

Theo báo cáo của UBND xã Chợ Lách, cúc mâm xôi của địa phương phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 ước tính khoảng 1,2 triệu sản phẩm; trong đó hơn 300.000 chậu đã nở sớm. Nguyên nhân là do trong tháng 12-2025 xuất hiện nhiều cơn mưa trái mùa và những tuần gần đây thời tiết thay đổi đột ngột, làm cây nhanh già, khiến hoa cúc nở sớm.

Tại buổi livestream, ngoài TikToker, KOL còn có bà Lê Thị Hoàng Oanh – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Chợ Lách – tham gia.

Bà Hoàng Oanh bày tỏ: "Việc livestream bán hàng chúng tôi xem như trách nhiệm, làm được gì cho bà con nông dân thì chúng tôi làm hết khả năng của mình".

Theo ông Phạm Phước Trãi, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, trước tình hình cúc mâm xôi của nhiều nhà vườn nở sớm, sở đã phối hợp với các đơn vị livestream bán hàng trên TikTok Shop, giúp nông dân nhanh chóng bán được hàng, thu hồi vốn.

Phiên livestream đã chốt được trên 2.200 đơn

UBND xã Chợ Lách cho biết kết thúc phiên livestream, nhà vườn đã chốt được trên 2.200 đơn, với khoảng 4.400 chậu cúc mâm xôi, giá bán 300.000 – 350.000 đồng/cặp.