Trong những ngày cuối năm bận rộn, công an các phường ở quận Hà Đông (TP Hà Nội) lại thêm bận rộn với việc tiến hành lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống "Chuông báo tội phạm" thông minh kết nối hệ thống báo động từ các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn về trụ sở công an phường.



Với hệ thống cảnh báo này, bất kỳ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý nào xảy ra sự cố, có dấu hiệu của hành vi phạm tội, nhân viên chỉ cần bấm nút cảnh báo bí mật là lực lượng chức năng sẽ có mặt để xử lý nhanh chóng các tình huống có liên quan sự cố, an ninh trật tự.

Theo thống kê, quận Hà Đông có 115 chi nhánh ngân hàng, 10 quỹ tín dụng nhân dân, 52 cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý... Với số lượng lớn cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và các phòng giao dịch ngân hàng như vậy, trên địa bàn quận tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hành vi cướp, cướp giật tài sản. Nhằm phòng chống tội phạm hoạt động phức tạp, manh động, lực lượng công an từ 2 năm nay đã tuyên truyền, vận động các đơn vị, cơ sở kinh doanh tín dụng, vàng bạc lắp đặt hệ thống chuông báo động kết nối với lực lượng chức năng.

Khi nghi vấn có kẻ gian hoặc xảy ra tình trạng cướp tiền, vàng tại đây thì chủ hoặc nhân viên kinh doanh có thể nhấn ngay chuông báo động.

Đối với hệ thống cảnh báo thông minh này, tại chi nhánh ngân hàng, tiệm vàng không nghe thấy âm thanh mà chuông sẽ vang lên ở trụ sở công an phường, cán bộ trực sẽ tiếp nhận thông tin nhanh chóng, triển khai lực lượng trong thời gian nhanh nhất để có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc.

Âm báo trong đường dây điện thoại đến công an phường cũng được cài đặt tự động, mã hóa để lực lượng công an biết chính xác địa điểm xảy ra sự việc.

Đáng chú ý, hệ thống chuông cảnh báo còn được kết nối chung với các camera an ninh trên địa bàn phường để khi có sự cố xảy ra, các chi nhánh ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc chỉ cần nhấn nút cảnh báo, ngay lập tức cơ quan công an sẽ nhận được tín hiệu cùng hình ảnh hiện trường phía bên ngoài cửa hàng. Điều này giúp lực lượng công an nắm rõ tình hình tại hiện trường để có phương án xử lý kịp thời.

Việc lắp hệ thống chuông báo tội phạm thông minh có tác dụng răn đe, khiến các loại tội phạm phải e dè, lo sợ, từ đó giảm thiểu khả năng xảy ra các vụ cướp, cướp giật tài sản, đồng thời giúp bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, hạn chế những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.

"Chuông báo tội phạm" - một trong những giải pháp mới được Công an TP Hà Nội trong thời gian tới tiếp tục triển khai lắp đặt rộng rãi - góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giảm thiểu các hoạt động tội phạm, nhất là tội phạm manh động như cướp ngân hàng, tiệm vàng.