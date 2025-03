Chương trình giải trí cũ khó tìm lại hào quang

Thay cho việc chỉ trình diễn tiểu phẩm như trước đây, "Gặp nhau cuối tuần" năm 2025 (vừa phát sóng ngày 1-3 trên VTV3) kết hợp giữa nhiều thể loại như: bản tin, phóng sự và tiểu phẩm.



"Bình cũ, rượu mới"

Ngoài "Gặp nhau cuối tuần", gần đây, một số chương trình giải trí cũ đã ngưng phát sóng bất ngờ trở lại. Dù được bảo chứng bởi những giá trị đã có trước đó nhưng sự trở lại của những chương trình này cũng đối mặt không ít thách thức. Trong bối cảnh thói quen giải trí và đối tượng khán giả đã thay đổi so với trước đây, các chương trình phải chật vật tìm giải pháp tồn tại.

Chương trình “Gặp nhau cuối tuần” vừa trở lại sau gần 20 năm tạm ngưng phát sóng. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Ra mắt năm 2000, "Gặp nhau cuối tuần" từng được khán giả yêu thích qua những tràng cười sảng khoái, những tiểu phẩm châm biếm sắc bén. "Gặp nhau cuối tuần" cũng là bệ phóng, đưa các nghệ sĩ: Minh Vượng, Phạm Bằng, Văn Hiệp, NSƯT Quốc Khánh, NSND Xuân Bắc, NSND Công Lý, NSND Tự Long, Vân Dung… trở nên nổi tiếng. Với nhiều khán giả, chương trình này là điểm nhấn không thể thiếu của Đài Truyền hình Việt Nam.

"Gặp nhau cuối tuần" năm 2025 có nhiều nỗ lực cải tiến. Nội dung số đầu tiên xoay quanh những câu chuyện về văn hóa lễ hội ở các làng xã, nhất là tình trạng mê tín dị đoan, những thủ đoạn moi tiền núp bóng hoạt động tín ngưỡng. Chương trình đã tương tác trực tiếp với khán giả tại trường quay; tiệm cận xu thế hiện nay khi "bắt trend" việc xé túi mù, pickleball, baby three hay dùng các cụm từ Hồng Hài Nhi, Ngưu Ma Vương… Phần nhạc chế là "đặc sản" trong các chương trình hài của VTV, lần này tiếp tục xuất hiện trên sân khấu "Gặp nhau cuối tuần".

Theo những người trong cuộc, "Gặp nhau cuối tuần" phiên bản 2025 vẫn được đông đảo khán giả đón nhận. Sự hài hước, cập nhật xu hướng xã hội trở thành nét riêng của chương trình, giữ chân khán giả xem truyền hình.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, với không ít khán giả, "Gặp nhau cuối tuần" vẫn còn dàn trải, thiếu điểm nhấn; nhiều mảng miếng chưa đủ mang lại tiếng cười sảng khoái cho người xem. Sự kết nối giữa các phần của chương trình còn rời rạc, một số chi tiết kém duyên, vẫn còn ồn ào quá mức…

Chưa như kỳ vọng

Trước đó, giới truyền thông và khán giả rất hào hứng với sự trở lại của "Bước nhảy hoàn vũ" hay "Vietnam Idol" sau một thời gian ngưng phát sóng.

Những năm 2010, "Bước nhảy hoàn vũ" từng là chương trình truyền hình về khiêu vũ thể thao nghệ thuật được khán giả rất yêu thích. Chương trình đã đưa những người nổi tiếng tại Việt Nam kết hợp với các vũ công quốc tế tạo thành các cặp đôi, cùng nhau luyện tập, sáng tạo và cống hiến cho khán giả những phần trình diễn ấn tượng.

Trải qua 7 mùa giải, "Bước nhảy hoàn vũ" đã góp phần không nhỏ trong hành trình tỏa sáng của các ngôi sao như: Ngô Thanh Vân, Đoan Trang, Thu Minh, Yến Trang, Thu Thủy, Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Diệp Lâm Anh, Hương Giang, S.T Sơn Thạch… Sân khấu chương trình này đã nhiều lần chứng kiến các nghệ sĩ "lột xác" tài tình, biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể, khiến những ý tưởng táo bạo trở thành hiện thực.

Sau 8 năm, "Bước nhảy hoàn vũ" quay trở lại năm 2024 nhưng không còn diện mạo quen thuộc với khán giả mà có nhiều thay đổi, được kỳ vọng sẽ đem đến màn tái xuất bùng nổ. Song, chương trình đã không tạo dấu ấn như mong đợi. Quán quân của chương trình nhanh chóng bị lãng quên. Sau những nỗ lực của mùa 2024, nhà sản xuất đã thông báo ngừng sản xuất mùa 2025 với lý do "lỗ hơn 10 tỉ đồng".

"Trước đây, do không có nhiều sự lựa chọn nên những chương trình giải trí dễ dàng thu hút khán giả. Ngày nay, khán giả có quá nhiều sự lựa chọn và thừa thông minh để chọn cho mình những chương trình phù hợp" - giới chuyên môn nhận định. Để có thể tồn tại, bài toán mà các nhà sản xuất theo đuổi các chương trình cũ là làm sao để gần gũi nhất với khán giả hiện nay.

Trở lại thực hiện các chương trình cũ, nhà sản xuất đã chú trọng yếu tố thời sự, xu hướng (trend), tính tương tác và tận dụng sức mạnh của mạng xã hội, vì khán giả hiện nay chủ yếu là người trẻ. Hầu hết các chương trình đều tận dụng các nền tảng xã hội để đến "tận nhà" khán giả. Một số chương trình sử dụng dàn diễn viên trẻ với phong cách diễn xuất hiện đại, gần gũi thế hệ gen Z, thậm chí mời ngôi sao ngoại (diễn viên Hàn Quốc chẳng hạn) sang tham gia... nhưng có vẻ những cố gắng này đều chưa đủ.

Thêm một lý do khác khiến các chương trình cũ khi trở lại phải chật vật xoay xở trong việc níu giữ hào quang là bởi ngày càng có nhiều chương trình mới, hấp dẫn hơn ra mắt. Nếu năm qua là năm của "Anh trai say hi" hay "Anh trai vượt ngàn chông gai" thì trong năm 2025 này, "Show it all" - một chương trình nổi tiếng của Trung Quốc, được mua bản quyền sản xuất tại Việt Nam - được dự báo là "không có đối thủ".

"Nhiều ý kiến cho rằng "Gặp nhau cuối tuần" năm 2025 đã quá lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc minh họa về lễ hội, làng quê khiến hình ảnh trở nên thiếu cảm xúc, thiếu hiệu ứng với khán giả.