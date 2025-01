Khán giả lại bùng nổ vì săn vé concert "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Live concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" sẽ tiếp tục diễn ra trong tháng 3

Theo đó, concert 2 đêm diễn của "Anh trai vượt ngàn chông gai", sẽ được tổ chức trong hai ngày 22 và 23-3 tại Global City (TP Thủ Đức, TP HCM).

Giá vé của concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" vẫn từ 800.000 đồng tới 8 triệu đồng. Trong đó, nhóm vé Standing (vé đứng) gồm 5 hạng vé: Hỏa ca - 1 triệu đồng; Hỏa lực - 1,8 triệu đồng; Truyền lửa - 1,8 triệu đồng; Gieo hạt - 1,2 triệu đồng; Gai con - 800.000 đồng.

Nhóm vé Seated (ngồi) gồm 8 hạng vé: Gia tộc - 3,5 triệu đồng; Anh Tài - 2,5 triệu đồng; Toàn năng - 2 triệu đồng; Mùa hè rực rỡ - 2 triệu đồng; Bền bỉ - 1,5 triệu đồng; Nam thần - 1,5 triệu đồng; Liên minh - 800.000 đồng; Vượt chông gai - 800.000 đồng.

Nhóm vé VIP Lounge (phòng VIP) có tên là Siêu sao 1,2 (tương đương với X-VIP) vẫn mức giá cũ là 8 triệu đồng/vé và chỉ bán 10 vé/phòng.

Vừa thông báo lịch diễn, mạng xã hội đã bùng nổ với cuộc đua săn vé xem chương trình. Trước đó, concert 1 và 2 của "Anh trai vượt ngàn chông gai" đã được tổ chức tại TP HCM và Hưng Yên đều cháy vé trong những phút đầu mở bán.

Concert thu hút hàng chục ngàn khán giả tới theo dõi. Chương trình được coi là sự kiện văn hóa của năm 2024, đánh dấu bước đột phá của nền công nghiệp biểu diễn tại Việt Nam.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" là chương trình được Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Trung Quốc - Call Me By Fire. Show quy tụ 33 gương mặt nam trên 30 tuổi, hoạt động trong showbiz, trong đó có nhiều gương mặt nổi bật như: Cường Seven, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Soobin Hoàng Sơn, Kay Trần, Trọng Hiếu, Bùi Công Nam, Rhymastic, Binz, Quốc Thiên, Thanh Duy, Tiến Luật, Đinh Tiến Đạt, Đỗ Hoàng Hiệp, Phan Đình Tùng, Phạm Khánh Hưng, Hồng Sơn, Nguyễn Trần Duy Nhất, Neko Lê, Tăng Phúc, NSND Tự Long, Liên Bỉnh Phát...