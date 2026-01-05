HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục Tuyển sinh

Chương trình hướng nghiệp "gõ cửa" hơn 500 trường THPT có gì mới?

Huế Xuân

(NLĐO) - Chương trình tư vấn tuyển sinh "Đúng ngành nghề – Sáng tương lai" năm 2026 sẽ tổ chức hơn 500 trường THPT ở TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

Sáng 5-1, chương trình tư vấn tuyển sinh "Đúng ngành nghề – Sáng tương lai" lần thứ 18 năm học 2025–2026 đã chính thức khai mạc, thu hút đông đảo lãnh đạo ngành giáo dục, các cơ sở đào tạo ĐH-CĐ, chuyên gia hướng nghiệp và hơn 1.500 học sinh Trường THPT Gia Định (TPHCM) tham gia.

Chương trình do Tạp chí Giáo dục TPHCM phối hợp với Sở GD-ĐT TPHCM, ĐHQG TPHCM và Trung tâm Phát triển GD-ĐT phía Nam tổ chức.

img

Nữ sinh tìm hiểu về các ngành "hot" của ĐH Kinh tế TPHCM

img

Khu vực tư vấn của Trường ĐH Luật TPHCM thu hút đông đảo học sinh quan tâm

Tại chương trình, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết TP đang trong giai đoạn mới với nhiều cơ hội phát triển.

Trong đó, ở lĩnh vực giáo dục, TP đang thực hiện đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế giai đoạn 2020-2035 và ĐH gồm 8 ngành: Công nghệ thông tin, truyền thông, cơ khí - tự động hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), quản trị doanh nghiệp, tài chính - ngân hàng, y tế, du lịch và quản lý đô thị.

"Đây vừa là định hướng chiến lược, vừa là gợi mở quan trọng cho các em học sinh khi lựa chọn trường, chọn ngành nghề, góp phần xây dựng TPHCM trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước và khu vực" - ông Phong khẳng định.

Sở GD-ĐT đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình, đồng thời khẳng định đây là một mô hình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp hiệu quả, góp phần hỗ trợ học sinh THPT tiếp cận thông tin chính thống, hạn chế tâm lý hoang mang trong lựa chọn ngành học, trường học.

img

Đặt câu hỏi về ngành du lịch, nữ sinh nhận được phần quà bất ngờ là chiếc vali du lịch.

img

Các chuyên gia hướng nghiệp, tư vấn chọn ngành cho học sinh ngay tại sân trường

Nhà báo Nguyễn Thanh Tú, Tổng Biên tập Tạp chí Giáo dục TPHCM, Trưởng Ban tổ chức, cho biết chương trình dự kiến được tổ chức tại hơn 200 trường THPT trên địa bàn TPHCM và trên 300 trường THPT tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa…

Cũng tại chương trình, đông đảo học sinh quan tâm các thông tin trọng điểm như: Điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các phương thức xét tuyển ĐH-CĐ, kỹ năng lựa chọn ngành nghề phù hợp, tâm lý học đường và chiến lược học tập hiệu quả...

