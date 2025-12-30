Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu"

Chiều 30-12, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chương trình do VOV tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Công an và các đơn vị liên quan, diễn ra vào 20 giờ ngày 5-1-2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV, phát biểu tại họp báo

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV, cho biết "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" được Đài xác định là một trong những hoạt động văn hóa - nghệ thuật trọng điểm, thể hiện sự hưởng ứng tích cực, chủ động và thiết thực của Đài chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Thông qua ngôn ngữ văn hóa và nghệ thuật, chương trình góp phần tạo không khí phấn khởi, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân ở thời điểm lịch sử đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.



"Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" là bản hòa ca nghệ thuật được kết nối theo ba chương:

Chương I: "Lời đất nước" là hành trình trở về cội nguồn, nơi những câu hát ru, làn điệu dân ca, giai điệu truyền thống vang lên như tiếng nói của ký ức, của văn hóa và tình yêu quê hương, đất nước. Không gian nghệ thuật dung dị, đằm sâu giúp khán giả cảm nhận rõ hồn cốt văn hoá Việt Nam - nền tảng tinh thần bền vững của dân tộc.

Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương chia sẻ về chương trình

Chương II: "Nhịp thời đại" tiếp nối âm hưởng truyền thống với không gian của chuyển động và đổi mới. Âm nhạc mang hơi thở thời đại, trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần Việt, thể hiện nhịp bước đi lên của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Chương III: "Sắc đỏ thiêng liêng" là cao trào cảm xúc của chương trình, tôn vinh sắc đỏ - biểu tượng của Đảng, của Tổ quốc và niềm tin Việt Nam. Những tác phẩm giàu cảm xúc, hào sảng hòa quyện giữa truyền thống và sáng tạo mới, tạo nên không khí trang trọng, nồng ấm, thể hiện niềm tin và khát vọng cống hiến của toàn dân tộc, dựng xây đất nước hùng cường, văn minh, thịnh vượng, thực hiện thắng lợi các định hướng, quyết sách, mục tiêu mà Đảng ta đề ra, vững bước trong kỷ nguyên mới.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần trình diễn các tác phẩm tiêu biểu đạt giải, được lựa chọn từ Cuộc vận động sáng tác ca khúc, bài dân ca đặt lời mới và Cuộc thi sáng tác thơ "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu". Đây là cuộc vận động sáng tác lớn nhất từ trước đến nay của Đài Tiếng nói Việt Nam khi triển khai đồng thời ở cả ba thể loại: Ca khúc, dân ca đặt lời mới và thơ - những thể loại vốn gắn bó với thính giả của VOV suốt nhiều thập kỷ.

NSND Văn Chương, Trưởng Ban Văn học nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3) thông tin, chỉ trong gần hai tháng, đã có khoảng 800 tác giả gửi về khoảng 2.700 tác phẩm tham gia cuộc vận động. Riêng mảng dân ca và nhạc cổ truyền, số lượng tác phẩm gửi về đạt gần 300, tạo thêm chất liệu để lựa chọn đưa lên sân khấu.

"Đáng mừng là có những tác phẩm khai thác dân ca vùng dân tộc thiểu số, thể hiện tâm tư, tình cảm của đồng bào vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, chúng tôi lần đầu tìm thấy chất liệu dân ca của người Nguồn ở Minh Hóa - một màu sắc rất đặc biệt. Những chất liệu như vậy khi được đặt lời mới, dàn dựng tốt sẽ tạo được sức hấp dẫn riêng trên sân khấu" - NSND Văn Chương cho hay.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi thuộc nhiều thế hệ, trong đó có các nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường sáng tạo nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam như: NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, các NSƯT Đăng Dương, Hoàng Tùng, Đăng Thuật, ca sĩ Đinh Thành Lê, nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Thọ.

Chương trình còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ được công chúng yêu mến như ca sĩ Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy, Minh Thúy, Lâm Phúc, RamC, Cao Phú Quý; Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật HT, tốp ca ASP, Câu lạc bộ Thiếu nhi Sao Tuổi Thơ.

Có mặt tại buổi họp báo, NSƯT Đăng Dương tiết lộ trong chương trình, anh sẽ trình diễn một liên khúc cùng ca sĩ Phạm Thu Hà, kết nối các ca khúc quen thuộc với một tác phẩm mới. Các nghệ sĩ sẽ cố gắng thể hiện tiết mục theo hướng vừa giữ được tinh thần trang trọng, vừa mang hơi thở thời đại.