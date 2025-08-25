Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam công bố các đổi mới quan trọng trong chương trình "Trái tim cho em", nhằm mở rộng phạm vi hỗ trợ và nâng cao hiệu quả cứu chữa cho trẻ em Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn bị mắc bệnh tim.

Những thay đổi này thể hiện cam kết lâu dài của chương trình trong việc đóng góp cho cộng đồng, giúp nhiều trẻ em nghèo trên cả nước tiếp cận cơ hội sống khỏe mạnh và phát triển bình thường.

Sau 17 năm triển khai với hơn 188.850 trẻ em được khám sàng lọc tim bẩm sinh, 7.327 ca phẫu thuật thành công và tổng số tiền quyên góp gần 250 tỷ đồng, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế và mở rộng tác động xã hội, chương trình "Trái tim cho em" sẽ có những đổi mới mang tính bước ngoặt như sau:

Mở rộng đối tượng hỗ trợ: nâng tuổi hỗ trợ từ trẻ em dưới 16 tuổi lên dưới 18 tuổi, nhằm tăng tính bao phủ và hỗ trợ tài chính cho trẻ em chưa đến tuổi lao động không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Mở rộng danh mục khám chữa bệnh: từ 22 bệnh tim bẩm sinh lên tổng cộng 45 bệnh. Điều này giúp chương trình bao trùm không chỉ các bệnh tim bẩm sinh mà cả những bệnh tim thường gặp ở trẻ em. Danh mục mới đã được tham khảo ý kiến chuyên môn từ các bệnh viện đồng hành.

Nâng mức hỗ trợ tài chính: từ mức hỗ trợ tối đa 63 triệu đồng lên 100 triệu đồng cho mỗi ca bệnh, tạo cơ hội cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận phương pháp y tế hiện đại, tăng hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Tăng số lượng chương trình khám sàng lọc: dự kiến mỗi năm tăng 20% số chương trình khám sàng lọc, nhằm tối đa số lượng trẻ em được cứu chữa. Ban tổ chức sẽ tập trung vào các tỉnh/thành phố, phường/xã nghèo, khó khăn, đồng thời phối hợp với các tổ chức y tế, bác sĩ xác định các nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao.

Những đổi mới này nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng quỹ, cứu sống thêm nhiều trẻ em. Viettel cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, các bệnh viện và cộng đồng để mang lại lợi ích thiết thực, góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh và nhân văn hơn.

Ông Đỗ Minh Phương - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel chia sẻ: "Với Viettel, chương trình 'Trái tim cho em' không chỉ đơn thuần là trách nhiệm, mà còn là sứ mệnh đặc biệt mà chúng tôi theo đuổi suốt gần hai thập kỷ qua. Mỗi trái tim trẻ thơ được cứu sống là thêm một giấc mơ có cơ hội được thực hiện. Viettel cam kết sẽ tiếp tục mở rộng nguồn lực, tối ưu hiệu quả hỗ trợ, để không một trẻ em nghèo nào mắc bệnh tim bị bỏ lại phía sau".

Chương trình dự kiến triển khai các hoạt động gây quỹ trong quý III-2025. Đây là một trong những chương trình trách nhiệm xã hội tiêu biểu và kéo dài nhất do doanh nghiệp Việt Nam khởi xướng, nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng, cùng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Bà Vũ Thanh Thủy - Giám đốc Quỹ Tấm lòng Việt - khẳng định: "Trong suốt 17 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến hàng nghìn câu chuyện hồi sinh kỳ diệu từ các em nhỏ mắc bệnh tim. Những đổi mới lần này sẽ giúp chương trình tiếp cận thêm nhiều trẻ em, hỗ trợ sâu và kịp thời hơn. Quỹ Tấm lòng Việt cam kết đồng hành cùng Viettel và các bệnh viện để mỗi đóng góp từ cộng đồng được chuyển hóa thành cơ hội sống trọn vẹn cho các em."

TS.BS Cao Đằng Khang - Trưởng khoa Phẫu Thuật Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - nhấn mạnh: "Việc mở rộng danh mục bệnh lý và nâng mức hỗ trợ tài chính sẽ tạo điều kiện để các bệnh nhi mắc bệnh tim, dù ở mức độ phức tạp hay hiếm gặp, có cơ hội điều trị bằng những phương pháp tiên tiến nhất. Đây là bước tiến quan trọng cho ngành y tế tiếp cận và cứu sống thêm nhiều bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa."

Tập đoàn Viettel với thế mạnh về công nghệ trong thời gian tới sẽ phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam nâng cấp website chương trình với những tính năng mới như: công khai danh sách ủng hộ, gây quỹ online, hỗ trợ bệnh nhân thao tác trực tiếp để tiếp kiệm thời gian, chi phí…